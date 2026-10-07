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Ai đứng sau 'Trại buôn người'

Trạch Dương

TPO - "Chị chị em em 3" là phim mới nhất chuyển lịch phát hành sang 30/10, sau "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4". Làn sóng điều chỉnh diễn ra giữa lúc "Trại buôn người" vượt 300 tỷ đồng, nhưng cùng lùi về cuối tháng lại khiến các tác phẩm đứng trước cuộc cạnh tranh chật chội khác.

Khi Trại buôn người vừa vượt mốc 300 tỷ đồng, tác phẩm khác có Steven Nguyễn tham gia thông báo lùi ngày ra rạp.

Tối 5/10, nhà sản xuất Chị chị em em 3 chuyển lịch khởi chiếu từ 16/10 sang 30/10, muộn hơn hai tuần so với kế hoạch. Phim quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn, nhưng chưa công bố nguyên nhân thay đổi thời gian phát hành.

Thêm bộ phim có Steven Nguyễn phải dời ngày

Steven Nguyễn đang có vai chính trong bộ phim áp đảo phòng vé. Dự án Chị chị em em 3 tiếp tục cho thấy sự phủ sóng của nam diễn viên. Dù có lợi thế thương hiệu và dàn diễn viên quen thuộc như Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu... Chị chị em em 3 vẫn phải né bộ phim đang oanh tạc phòng vé.

Trước đó, Án mạng karaoke có Thanh Sơn, Thiên Ân, Vân Dung chuyển ngày khởi chiếu từ 2/10 sang 30/10. Đến tối 4/10, nhà phát hành Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh tiếp tục hủy buổi công chiếu tại TPHCM dự kiến tổ chức ngày 5/10, đồng thời lùi lịch phát hành từ 9/10 về cuối tháng.

Từ phim hài kết hợp trinh thám đến thương hiệu kinh dị Thái Lan và phần tiếp theo của Chị chị em em, ba tác phẩm có lợi thế khác nhau cùng điều chỉnh lịch trong thời gian ngắn. Diễn biến phòng vé cho thấy sức ép mà các phim mới phải tính đến khi lựa chọn thời điểm phát hành.

Theo Box Office Vietnam, riêng ngày 4/10, Trại buôn người thu khoảng 40 tỷ đồng từ 424.338 vé với 5.656 suất chiếu. Doanh thu toàn thị trường khoảng 45 tỷ đồng, nghĩa là gần 89% sức mua trong ngày tập trung vào một tác phẩm. Những phim còn lại cùng chia phần doanh thu hơn 10%.

Khoảng cách không chỉ nằm ở tổng tiền bán vé. Khi bộ phim có hơn 5.500 suất/ngày và tiếp tục hút khán giả ở cuối tuần thứ hai, các tác phẩm mới phải cạnh tranh cả sự chú ý lẫn những khung giờ thuận lợi.

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Hai phim Việt dời lịch sang ngày 30/10, khiến phòng vé dịp Halloween thêm chật chội.

Đến ngày 5/10, Trại buôn người vượt 300 tỷ đồng, đứng thứ hai trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026, sau Thỏ ơi. Phim chạm mốc này sau 12 ngày công chiếu và trở thành phim Việt thứ tám đạt doanh thu 300 tỷ đồng.

Các phim cùng chuyển về ngày 30/10 lại khiến lịch cuối tháng dày thêm. Ngoài Chị chị em em 3 và Án mạng karaoke, Huyết thống vốn đã chọn thời điểm này để ra rạp. Trấn yểm cũng đang được các hệ thống thông tin rạp niêm yết lịch khởi chiếu 30/10. Như vậy, theo lịch dự kiến, ít nhất bốn phim Việt cùng hẹn khán giả trong một ngày, bên cạnh Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh.

Với nhóm kinh dị, áp lực còn đến từ sự gần nhau về thể loại. Huyết thống, Trấn yểmQuỷ ăn tạng 4 cùng khai thác yếu tố tâm linh, kinh dị vào dịp Halloween. Khán giả có thêm lựa chọn, song các phim cũng có nguy cơ chia sẻ cùng một nhóm người xem ngay trong cuối tuần mở màn.

Mẹ mìn dự kiến ra mắt ngày 23/10, chỉ trước đợt phim mới một tuần. Nếu tác phẩm giữ được sức mua, lịch rạp cuối tháng còn phải dành chỗ cho phim đang chiếu.

Ai đứng sau Trại buôn người?

Phía sau thành tích phòng vé của bộ phim đang khiến loạt tác phẩm dời lịch là ê-kíp đông đảo, trong đó đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà biên kịch, nhà sản xuất Mèo Bích Trang đồng hành từ quá trình phát triển đến hoàn thiện dự án.

Là vợ chồng ngoài đời, họ đảm nhận những công việc khác nhau trong bộ phim.

Ê-kíp cho biết Mèo Bích Trang tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và hệ thống nhân vật ngay từ giai đoạn tiền kỳ. Cô còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, giám đốc sáng tạo và giám đốc âm nhạc.

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Vợ chồng Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đứng sau thành công của Trại buôn người.

Trong quá trình chuyển kịch bản thành hình ảnh, Toni Dương Bảo Anh tập trung vào dàn dựng, hành động và tổ chức các trường đoạn trên trường quay. Mèo Bích Trang theo sát định hướng câu chuyện, cùng đạo diễn và các bộ phận điều chỉnh phương án thực hiện trước những giới hạn về kinh phí, thời gian và bối cảnh.

“Bản chất của tôi là làm sáng tạo và bảo vệ những ý tưởng kịch bản trong quá trình sản xuất phim”, Mèo Bích Trang chia sẻ.

Mèo Bích Trang cũng tham gia xây dựng Cat Nation, vùng đất giả tưởng trong phim. Việc tạo ra không gian này đòi hỏi phối hợp giữa mỹ thuật, phục trang, bối cảnh, quay phim và kỹ xảo, để các chi tiết cùng phục vụ câu chuyện. Đạo diễn tiếp tục tổ chức hành động của nhân vật trong không gian do nhiều bộ phận cùng tạo dựng.

Ở phần âm nhạc, cô sáng tác Happy MoneyDakota, đồng thời tham gia định hướng âm nhạc cho tác phẩm. Sau khi đóng máy, công việc tiếp tục ở hậu kỳ, từ cấu trúc và nhịp dựng đến kỹ xảo, âm thanh, màu sắc.

Theo ê-kíp, Mèo Bích Trang còn tham gia định hướng trailer, poster và nội dung truyền thông, nhằm giới thiệu bộ phim mà vẫn giữ những tình tiết để khán giả khám phá tại rạp.


#Phim Việt 2026 #Lịch phát hành phim #Phòng vé phim Việt #Chạy đua rạp cuối năm #Dàn diễn viên phim Việt

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