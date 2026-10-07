Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt giữ đối tượng cướp xe máy của phụ nữ trên ruộng mía

Phùng Quang

TPO - Đặng Huynh Nhân đánh một phụ nữ, dùng lưỡi kéo đe dọa để chiếm đoạt xe máy tại ruộng mía ở xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa sau đó đem tài sản đi bán thì bị bắt.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 3/10 tại một ruộng mía ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 3/10, Đặng Huynh Nhân (sinh năm 1993, trú xã Vạn Ninh) mang theo một lưỡi kéo dài khoảng 15cm, đi xe máy đến khu vực ruộng mía ở thôn Xuân Tự 2 với mục đích tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

1791336131530-1581470969539411506-3248276023067107540-8cc036f5e5c3da603269dcc723be69db.jpg
Đặng Huynh Nhân cùng tang vật. Ảnh: CAKH.

Tại đây, Nhân phát hiện bà Đ.T.H. (trú xã Vạn Hưng) đang ở trong ruộng mía, bên cạnh có dựng một xe máy Honda Future. Nhân tiếp cận, dùng tay đánh vào đầu bà H. Khi bị hại tìm cách ngăn cản, Nhân cầm lưỡi kéo đe dọa, sau đó chiếm đoạt xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức truy xét. Đến trưa 4/10, lực lượng công an phát hiện, đưa Nhân về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhân khai sau khi gây án đã đem chiếc xe máy đi bán. Khi đối tượng quay về nhà tại thôn Xuân Tự 1, thì bị lực lượng công an vây bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của Đặng Huynh Nhân có đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

#Công an tỉnh Khánh Hòa #cướp tài sản #đe dọa #xe máy

Cùng chuyên mục

Bản án nào cho vợ chồng cựu Viện trưởng nhận tiền để ‘biến’ tội phạm thành người tâm thần?

Bản án nào cho vợ chồng cựu Viện trưởng nhận tiền để ‘biến’ tội phạm thành người tâm thần?

TPO - Ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đánh giá nhận hối lộ nhiều nhất, giữ vai trò phạm tội cao trong nhóm bác sĩ; vợ ông là bà Đặng Thị Hòa cũng "dựa bóng" chồng để nhận hàng trăm triệu đồng. Nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cặp đôi này đến 29 năm tù.

Diễn biến mới vụ xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê Ninh Bình

Diễn biến mới vụ xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê Ninh Bình

TPO - Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an phường Tây Hoa Lư ( Ninh Bình) đã chuyển hồ sơ vụ xô xát giữa nhân viên bảo vệ nhà hàng Cường Dê và một nam thanh niên lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhân chứng kể khoảnh khắc khống chế kẻ chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Nhân chứng kể khoảnh khắc khống chế kẻ chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

TPO - Nghe tiếng kêu cứu, ông N. chạy ra đường và chứng kiến cảnh bé gái 11 tuổi mặt mũi đầy máu, còn người phụ nữ bị một người đàn ông cầm dao đang tấn công. Ông N. cùng một số người dân và lực lượng công an lao vào khống chế nghi phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc, rất may 1 người con 6 tuổi của nạn nhân vắng nhà nên thoát nạn. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định do ghen tuông.

Thảm án tại Đồng Nai: Tòa nhận định gì về bị cáo khi tuyên tử hình?

Thảm án tại Đồng Nai: Tòa nhận định gì về bị cáo khi tuyên tử hình?

TPO - Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát, tức thời. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại xâm nhập nhà người khác một cách trái phép và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

TPO - Sau khi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành để có nguồn bù đắp kinh phí 'nuôi' câu lạc bộ bóng đá, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được Bầu Đoan cảm ơn 150.000 USD; còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng được biếu 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe