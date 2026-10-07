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Thế giới

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Bình Giang

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/10, Trung Quốc kêu gọi Pháp và Đức tránh xa các biện pháp thương mại mang tính “bảo hộ”, sau khi lãnh đạo hai nước thúc giục Liên minh châu Âu (EU) xây dựng “kho vũ khí pháp lý” để chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại tiềm tàng.

Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng “chúng ta cần một công cụ đáng tin cậy” để có thể hành động nhanh chóng và quyết đoán. Công cụ này bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu “nếu cần thiết”.

Công cụ pháp lý được đề xuất sử dụng nếu xảy ra chiến tranh thương mại, chẳng hạn như khi một quốc gia cắt nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu.

Nếu kịch bản đó xảy ra, "EU phải có năng lực gây thiệt hại tương đương với những gì chúng ta phải gánh chịu", một nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết.

Nguồn tin này nói rằng Mỹ và Trung Quốc có thể đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ hơn trong bất kỳ cuộc chiến thương mại nào, trong khi các công cụ của EU không "hiệu quả bằng".

Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, nhưng bức thư gửi đi chỉ vài ngày trước khi Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic tới Bắc Kinh để giải quyết những bất đồng thương mại.

Trong tuyên bố ngày 6/10, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Pháp và Đức “không khuyến khích EU liên tục sử dụng các công cụ bảo hộ”.

“Chúng tôi hy vọng Pháp và Đức, với tư cách những nền kinh tế lớn trên thế giới, sẽ duy trì tinh thần cởi mở, hợp tác và thương mại tự do. Họ nên tránh đi sai đường, nếu không cuối cùng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”, tuyên bố viết.

Berlin và Paris mong muốn Ủy ban châu Âu có quyền quyết định cách phản ứng với hành động gây hấn thương mại chỉ trong vòng vài ngày. Theo đề xuất của hai nước, những biện pháp như vậy sẽ không cần được 27 quốc gia thành viên EU phê duyệt, mặc dù một nhóm quốc gia chiếm đa số vẫn có thể ngăn chặn.

Mối lo ngại thương mại lớn nhất của EU là thâm hụt thương mại với Trung Quốc, mà Brussels cho rằng đang gây tổn hại cho các ngành kinh tế chủ chốt của châu Âu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và EU là “cùng có lợi”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết trong tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng EU sẽ hợp tác với Trung Quốc theo cùng một hướng, giải quyết những quan ngại của mỗi bên thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời cùng duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu”.

Theo Reuters, AP

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#Trung Quốc #Pháp #Đức #Chiến tranh thương mại

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