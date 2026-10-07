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Hoa hậu

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53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trước đêm chung khảo

Nhóm PV

TPO - Họp báo công bố chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 6/10 tại Hải Phòng quy tụ các hoa hậu, á hậu cùng 53 thí sinh. Ban tổ chức có dịp nhìn lại những câu chuyện về các buổi tập đến 23h30, hành trình nhân ái và công tác chuẩn bị cho đêm thi ngoài trời hứa hẹn bùng nổ.

Các thế hệ hoa hậu hội ngộ tại Hải Phòng

Họp báo tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng có sự tham dự của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Phạm Thùy Dương. Các người đẹp chụp ảnh cùng 53 thí sinh của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

53 thí sinh dự họp báo sau gần hai tháng sinh hoạt tại nhà chung, học tập và tham gia hoạt động thực tế. Các cô gái chuẩn bị trang phục cho sự kiện, có những khung hình cận trước đêm Chung khảo. Tại họp báo, các đàn chị chia sẻ về những thay đổi và trách nhiệm sau đăng quang.

Năm nay, Hải Phòng tổ chức cả hai vòng thi quan trọng Chung khảo và Chung kết toàn quốc. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - nhắc lại thành phố từng có Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam.

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Ban giám khảo đánh giá thí sinh không chỉ qua một đêm thi

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá cao chất lượng thí sinh. Ông cho biết đã chứng kiến các cô gái tập đến 23h30, để mặt mộc và mặc trang phục đời thường.

Theo ông, vẻ đẹp tự nhiên của dàn thí sinh đã đạt mức mà những mùa trước phải đến vòng Chung kết mới thể hiện rõ. “Ban giám khảo năm nay không khó khăn trong việc lựa chọn, mà khó khăn hơn khi buộc phải chia tay một số bạn”, ông nói.

Nhắc lại các mùa trước, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết có cuộc họp chọn hoa hậu kéo dài đến 15 giờ đồng hồ liên tục. Về tiêu chí nhan sắc, ông khẳng định thí sinh có vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại đều có cơ hội, dẫn chứng nét hiện đại ở Ngọc Khánh, Thanh Thủy, Đỗ Thị Hà và Hà Trúc Linh.

Kết quả Chung khảo được đánh giá từ phần thể hiện trong đêm thi và quá trình tham gia cuộc thi. Bên cạnh catwalk, phong thái, giao tiếp, thí sinh được học nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Hành trình với chủ đề Miền Hương Sắc còn đưa các cô gái qua Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh trước điểm dừng chân tại Hải Phòng. Thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, tìm hiểu văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, quan họ, di sản, lịch sử và nghệ thuật. Theo Ban tổ chức, những trải nghiệm này giúp các cô gái bổ sung kiến thức, vốn sống và hiểu thêm về từng địa phương.

Tại Tả Lèng (Lai Châu) thí sinh tham gia từ khâu tìm hiểu nhu cầu của các điểm trường đến xây dựng kế hoạch, thuyết trình và thực hiện dự án. Các hoạt động hỗ trợ khoảng 1.500 trẻ em vùng cao tại Tuyên Quang, Lai Châu. Ông Thành ghi nhận tinh thần không ngại khó của các cô gái và sự gắn kết sau mỗi chuyến đi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh cống hiến có thể bắt đầu từ những việc gần gũi, như tham gia lớp học thiện nguyện, trang bị kiến thức cho trẻ em. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến cần gắn kết, giúp thí sinh phát triển bản thân và phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi người đẹp có thể lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành tấm gương cho giới trẻ.

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Chuẩn bị cho đêm thi ngoài trời bùng nổ

Đêm Chung khảo diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, được livestream trên hệ sinh thái Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media. Dự kiến 25 thí sinh được lựa chọn vào chung kết.

Ban giám khảo, Ban cố vấn được giới thiệu gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Về việc mời đạo diễn Mưa đỏ Đặng Thái Huyền, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết bà đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi, am hiểu vẻ đẹp nội tâm, văn hóa, lịch sử, thần thái và diễn xuất.

Về khả năng mở ra cơ hội đóng phim, ông bày tỏ kỳ vọng đạo diễn có thể phát hiện những nhân tố phù hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giám khảo trước hết dựa trên quy chế, tiêu chí cuộc thi. Sau cuộc thi, thí sinh được khuyến khích tiếp tục phát huy năng lực trong lĩnh vực mình có tâm huyết.

Việc tổ chức ngoài trời được quan tâm sau khi chung kết mùa 2024 từng hoãn vì thời tiết. Trưởng Ban tổ chức cho biết lựa chọn này nhằm đáp ứng quy mô chương trình, dẫn lại sức chứa hơn 7.000 người ở mùa trước. Ban tổ chức cân nhắc thời điểm tháng 10, 11 tại Hải Phòng và theo dõi sát dự báo thời tiết.

Theo ông Bùi Minh Thành, số thí sinh tăng khoảng 30% so với mùa trước khiến yêu cầu hậu cần, kỹ thuật lớn hơn. Sau hai vòng sơ khảo Bắc, Nam, kế hoạch được điều chỉnh để bảo đảm điều kiện sinh hoạt và chuẩn bị đồng đều cho từng người.

Khác với Chung khảo trong nhà mùa trước, sân khấu ngoài trời năm nay đòi hỏi tăng thiết bị ghi hình và nhân sự. Các khâu quay, livestream, hậu kỳ được đầu tư để mỗi thí sinh có điều kiện thể hiện trước ống kính. Đơn vị tổ chức cũng chuẩn bị phương án dự phòng, phối hợp địa phương về an ninh, y tế.

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