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Messi ôm chặt nữ ca sĩ

Hương Ly

TPO - Lionel Messi sững người khi nghe nữ ca sĩ Soledad Pastorutti hát live ca khúc "Brindis" trong trận đấu chia tay đội tuyển Argentina sáng 7/10.

Soledad Pastorutti - tượng đài âm nhạc Argentina - được trao trọng trách trình diễn ca khúc Brindis trong trận đấu chia tay Lionel Messi. Nữ ca sĩ hát live 100% cùng ban nhạc. Chất giọng nội lực của Pastorutti, kết hợp cùng âm thanh cảm xúc của piano, dàn dây đã lấy nước mắt của rất nhiều người có mặt trực tiếp tại sân, trong đó có Messi.

Messi như chết lặng khi nghe lại bản nhạc bất hủ của bóng đá Argentina. Ống kính truyền hình bắt gặp một số khoảnh khắc Messi vội lấy tay che mặt và gạt nước mắt vì xúc động. Các đồng đội của Messi cũng thế. Họ nghẹn ngào vì được sống lại phút giây hào hùng của bóng đá Argentina, thông qua lời bài hát và chất giọng đẳng cấp của Pastorutti.

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Messi ôm chặt nữ ca sĩ Soledad.

Sau cùng, nữ ca sĩ tiến tới vòng tròn trung tâm sân cùng Messi và các tuyển thủ Argentina. Màn trình diễn đã kết thúc. Song, Pastorutti bắt nhịp trở lại, hát "chay" thêm một đoạn để 85.000 cổ động viên cùng hát và gửi lời tri ân Messi. Thủ quân tuyển Argentina tiến tới và ôm chặt nữ ca sĩ Pastorutti để bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời cảm ơn.

Brindis được ví như "thánh ca" của bóng đá Argentina. Ca khúc giống như lời tri ân dành cho những người hùng đã cống hiến hết mình cho bóng đá Argentina, từ thế hệ của "Cậu bé vàng" Diego Maradona cho đến thời kỳ rực rỡ của Lionel Messi.

Với Messi, lời bài hát trong Brindis phản chiếu chính xác cuộc đời anh cùng trái bóng tròn: từ những năm tháng chịu áp lực, bị chỉ trích vì không gặt hái danh hiệu ở đội tuyển, cho đến ngày chạm tay vào cúp vàng World Cup 2022. Ca khúc này được bật liên tục trong phòng thay đồ để động viên tinh thần cho Messi và toàn đội tại hành trình lên đỉnh thế giới ở Qatar 2022, và được chính Messi chọn làm giai điệu cho ngày giã từ sự nghiệp quốc tế.

Biết bao bữa tiệc tôi đã từ bỏ/ Biết bao người bạn mà tôi nhớ thương/ Biết bao ngày Chủ nhật phải ở thật xa gia đình/ Tôi luôn đi theo những gì con tim mình mách bảo/ Cứ mỗi lần tưởng như đã gục ngã (chết đi), tôi lại đứng ở đây/ Bởi vì những ngày tháng rồi sẽ trôi qua/ Tôi muốn cất cao tiếng hát cho đến tận cùng/ Vì một đêm như đêm nay, tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời - là những câu hát cảm xúc của Brindis.

Giá trị của ca khúc này không chỉ trong bóng đá, mà trên mọi khía cạnh cuộc sống. Nữ ca sĩ Soledad Pastorutti từng hát live Brindis trước Maradona, sau đó cô mời "Cậu bé vàng" lên sân khấu để cùng hòa giọng. Hôm nay, Soledad có thêm vinh dự khi hát trước Messi - cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá - trước sự chứng kiến của 85.000 CĐV trên sân và hàng trăm nghìn khán giả xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

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Messi xúc động khi nghe lại ca khúc kinh điển của bóng đá Argentina.

Trận đấu chia tay đội tuyển của Messi tạo nên cơn sốt toàn cầu. Theo ESPN, đây chỉ là trận giao hữu nhưng có đại diện của 150 nước mua bản quyền phát sóng trực tiếp. 85.000 vé vào sân xem trực tiếp trận đấu cuối của Messi cùng Argentina được bán hết chỉ trong 4 phút.

Messi và tuyển Argentina tạo nên trận đấu chia tay có sức hút lớn nhất lịch sử bóng đá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho Messi, người đã chơi 208 trận cho đội tuyển và ghi 126 bàn. Siêu sao sinh năm 1987 đã cùng Argentina vô địch World Cup 2022 và có 2 lần lên ngôi tại Copa America.

Trong trận cuối cùng, Messi ghi bàn và kiến tạo cho Argentina. "El Pulga" vẫn duy trì thể lực và phong độ tốt, sẵn sàng thi đấu đỉnh cao cho đội tuyển thêm vài năm. Tuy nhiên, Messi quyết định dừng lại để giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt CĐV.

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