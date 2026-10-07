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Đội tuyển Trung Quốc thua trắng cả 3 trận, trải qua giai đoạn tệ nhất lịch sử

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử họ thua liền 3 trận, nhận tổng cộng 9 bàn thua và không ghi nổi bàn nào…

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Đó là các thất bại 0-3 trước New Zealand, 0-5 trước Palestine và mới nhất là việc bị Tajikistan đánh gục 0-1 ngay trên sân nhà vào tối 6/10. Đội tuyển Trung Quốc từng bỏ FIFA ASEAN Cup 2026 để tự tổ chức một giải giao hữu tại Trùng Khánh. Nhưng kết quả là họ trắng tay cả 3, không ghi nổi bàn nào và có tới 9 lần bị sút tung lưới.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử họ thua liền 3 trận, nhận tổng cộng 9 bàn thua và không ghi nổi bàn nào sau VCK World Cup 2002. Khi đó, Trung Quốc thua Costa Rica 0-2, Brazil 0-4 và Thổ Nhĩ Kỳ 0-3, rời giải với vị trí cuối cùng. Nhưng rõ ràng là kết quả cách đây 24 năm không thể gây thất vọng bằng chuỗi trận hiện tại.

Vì khi đó, các đối thủ mà Trung Quốc gặp đều ở tầm thế giới, tại sân chơi lớn nhất là World Cup. Trong khi hiện tại, “quân xanh” của đội tuyển xứ tỷ dân chỉ là New Zealand, Palestine và Tajikistan. 2 trong 3 đối thủ mà họ vừa gặp đứng thấp hơn trên BXH FIFA và chưa một lần tham dự Cúp Thế giới.

Dù đã chọn “quân xanh” khá mềm song kết cục là đội tuyển xứ tỷ dân vẫn đại bại với tổng tỷ số 0-9. Bởi vậy mà truyền thông Trung Quốc đều đồng ý rằng đây là giai đoạn tệ nhất trong lịch sử của đội tuyển nước nhà.

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Tajikistan ăn mừng chiến thắng 1-0

Trận thua 0-1 vào tối 6/10 trước Tajikistan đang khiến các báo lớn xứ tỷ dân dậy sóng. Tân Hoa Xã nhấn mạnh đây là thất bại đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Trung Quốc trước Tajikistan sau 6 lần chạm trán trong quá khứ (trước đó thắng 4, hòa 2), đồng thời là lần đầu tiên để đối thủ này chọc thủng lưới kể từ năm 1998.

Các bài bình luận chỉ ra lối chơi bế tắc cùng cực của đội nhà khi hiệp 1 chỉ tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng lép vế và hoàn toàn mất phương hướng trong khi thủ môn Liu Dianzuo mắc sai lầm bắt bóng để đối thủ ghi bàn ở phút 53.

Báo Thể Thao Bắc Kinh thì đánh giá đội tuyển đã "gửi lời đáp trả tồi tệ nhất cho người hâm mộ". Tờ báo này viết thêm: "Dù ban huấn luyện thay đổi 5 vị trí đá chính nhằm tìm kiếm chiến thắng danh dự, song màn trình diễn lại càng đuối và đánh mất hoàn toàn niềm tin nơi khán giả. Càng thất vọng hơn khi trước trận, HLV Shao Jiayi từng hứa hẹn đội nhà “sẽ chơi một trận hay nhất từ trước tới nay để tạ lỗi với NHM”.

Trớ trêu hơn là giai đoạn tệ hại nhất của đội tuyển bóng đá Trung Quốc lại diễn ra trong dịp nghỉ Quốc khánh. Nó càng khiến các diễn đàn thể thao xứ tỷ dân bùng nổ với hàng trăm ngàn bình luận chỉ trích thái độ và phong độ thi đấu của các cầu thủ. Nhiều người đang đòi sa thải HLV Shao Jiayi và cấm cửa nhiều cầu thủ bị cho là có thái độ thi đấu hời hợt ở chuỗi trận vừa qua.

'Nhân chứng lịch sử' Shao Jiayi

Shao Jiayi là "tội đồ" trong cả 2 giai đoạn được cho là tệ hại nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc. World Cup 2002, khi còn thi đấu, ông đã nhận thẻ đỏ khiến đội nhà thua trắng Thổ Nhĩ Kỳ 0-3. Năm nay, ông chính là HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc trải qua chuỗi 3 trận trắng tay.

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#Đội tuyển Trung Quốc #thua trận #bóng đá #Tajikistan #World Cup #bình luận bóng đá #FIFA

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