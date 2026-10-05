Không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất danh hiệu FIFA ASEAN Cúp

TPO - Bàn thắng duy nhất của Fergus đã mang lại chiến thắng 1-0 cho Malaysia trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong phần cuối hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam dồn lên vây hãm khung thành Malaysia nhưng không thể dứt điểm thành công, chấp nhận trận thua thứ 2 ở giải đấu và cũng là trận thua đầu tiên trước đối thủ Malaysia sau 12 năm.

foul HẾT GIỜ!!! VIỆT NAM 0-1 MALAYSIA Malaysia thắng Việt Nam với tỷ số tối thiểu, giành hạng ba chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup. Ảnh: Hữu Phạm. report Thành Long sút xa Phút 90+4: Cú sút từ khoảng cách gần 25m của Thành Long đưa bóng đi vọt xà. Việt Nam đang tổng lực tấn công ở những phút cuối. foul HIỆP HAI CÓ 7 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Việt Anh dứt điểm bất thành Phút 90: Việt Anh dứt điểm rất căng nhưng bóng đến đúng vị trí của thủ môn Malaysia. report Việt Nam tích cực tạt bóng Phút 88: Tấn công sâu xuống đáy biên và thực hiện các quả tạt, đây là phương án duy nhất để Việt Nam tiếp cận vòng cấm Malaysia. Rất nhiều quả tạt được các cầu thủ áo đỏ thực hiện nhưng độ hiệu quả không cao. substitution Việt Nam thay thêm 3 người Phút 84: Xuân Mạnh, Minh Khoa và Tuấn Tài vào sân. var Trọng tài lại tham khảo tổ VAR Phút 83: Trọng tài xác định tình huống cầu thủ Malaysia dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Thông tin từ VAR cho biết không có phạt đền cho Việt Nam. var Trọng tài thay đổi quyết định thổi phạt đền Phút 76: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR và rút lại quyết định thổi phạt đền. penalty Phạt đền cho Việt Nam Phút 73: Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Văn Đô ngã trong vòng cấm Malaysia. report Quá nhiều tình huống xử lý chậm chạp của cầu thủ Việt Nam Phút 72: Đình Bắc, Văn Đô lần lượt chần chừ trong các pha xử lý trong vòng cấm Malaysia, khiến cơ hội của Việt Nam trôi qua. Những quyết định xử lý cuối cùng vẫn là vấn đề quá lớn của cầu thủ Việt Nam trong trận này. substitution Lê Văn Đô vào sân Phút 68: Đăng Khoa rời sân vì chấn thương. goal VÀO!!! Malaysia mở tỷ số 1-0 Phút 62: Patrik Lê Giang đứng chôn chân sau cú sút của Fergus. Cú sút từ tiền đạo Malaysia đi với lực cực căng và hướng vào góc xa khung thành. Bùi Hoàng Việt Anh là người đứng gần Fergus nhất nhưng không kịp can thiệp cú sút. substitution Đình Bắc vào sân Phút 61: HLV Kim tung Đình Bắc vào sân thế chỗ Williams Minh Hoàng. report KHÔNG VÀO!!! Việt Nam thoát thua Phút 60: Bergson lại đe dọa hàng thủ Việt Nam bằng tình huống xử lý độc lập và dứt điểm chéo góc. May mắn cho chúng ta khi bóng đi ra ngoài. report KHÔNG VÀO!!! Williams Minh Hoàng dứt điểm bất ngờ Phút 57: Williams Minh Hoàng dứt điểm bất ngờ bằng chân trái đưa bóng đi lệch cột. Cú sút của Williams đưa bóng đi chìm, đập đất và lập bập khiến thủ môn của Malaysia bị bất ngờ. report Việt Nam gia tăng áp lực tấn công Phút 54: 10 phút của hiệp 2 trôi qua, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Malaysia. Những pha tấn công biên của Việt Nam, đưa bóng qua chân Đăng Khoa và Hai Long tạo ra đột biến tốt hơn hẳn so với hiệp một. Ảnh: Hữu Phạm. report Hoàng Đức rê bóng qua 3 cầu thủ Phút 48: Pha xử lý tuyệt vời của Hoàng Đức khiến ý đồ pressing của Malaysia ở giữa sân thất bại hoàn toàn. Tiếc là đường chuyền cuối của Đức cho Đăng Khoa không như ý. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT GIỜ!!! VIỆT NAM 0-0 MALAYSIA report KHÔNG VÀO!!! Đăng Khoa bỏ lỡ cơ hội Phút 90+3: Khoa Ngô có không gian và thời gian để xử lý nhưng cú sút cuối cùng vẫn không trúng mục tiêu. Đây là dấu ấn cuối cùng của hiệp 1. report Cú sút giải tỏa của Thành Long Phút 90+2: Cú sút từ khoảng cách hơn 25m của Thành Long đưa bóng đi vọt xà. foul HIỆP MỘT CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ report Hai Long sút phạt Phút 43: Thành Long và Hai Long phối hợp thực hiện quả đá phạt cận thành. Cú sút cuối cùng của Hai Long đi căng nhưng bóng đến đúng vị trí thủ môn của Malaysia đợi sẵn. report Không có phạt đền cho Việt Nam Phút 42: Sau cú ngã của Hai Long, trọng tài thổi phạt nhưng không phải là tình huống phạt đền. report KHÔNG VÀO!!! Bergson tiếp tục đe dọa Việt Nam Phút 38: Bergson xử lý khéo léo ở góc hẹp, vượt qua Adou Minh và thực hiện pha dứt điểm quyết đoán. May cho Việt Nam khi Patrik Lê Giang kịp khép góc, khiến Bergson không có không gian dứt điểm thuận lợi. report Malaysia lấy lại thế trận Phút 38: 10 phút gần đây, tỷ lệ kiểm soát bóng không còn nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió bên phần sân Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm. report Patrik Lê Giang cứu thua Phút 35: Bergson dứt điểm rất nhanh từ khoảng cách hơn 20m, khiến Patrik Lê Giang vất vả đổ người cứu thua. Đó là sự nguy hiểm của chân sút đạt hiệu suất gần một bàn/trận tại giải VĐQG Malaysia. Bergson chơi độc lập tác chiến cực hay và tiền đạo này sẽ còn làm khổ hàng thủ Việt Nam. report Hai Long - Minh Hoàng phối hợp thất bại Phút 25: Các cầu thủ Việt Nam tổ chức tấn công rất nhanh từ cú phất bóng của Patrik Lê Giang. Williams Minh Hoàng làm tường thành công, sau đó thoát xuống vòng cấm để nhận đường chuyền từ Hai Long. Đáng tiếc khi đường chuyền quyết định của Hai Long đi quá sâu và Williams không kịp nhận bóng. report Sóng gió trước khung thành Việt Nam Phút 19: Bergson thực hiện pha căng ngang khó chịu. May cho Việt Nam khi không có tiền đạo Malaysia kịp lao vào để dứt điểm cận thành. Trước đó, Hoàng Đức mất bóng nguy hiểm từ giữa sân, kéo theo tình huống tổ chức phòng ngự vội vã của "Các chiến binh sao vàng". report Việt Nam duy trì sức ép Phút 12: Malaysia chỉ cắm duy nhất Bergson da Silva ở trên. Phần còn lại của đội bóng áo vàng lui về sân nhà để tập trung phòng ngự. Ảnh: Hữu Phạm. report Williams Minh Hoàng dứt điểm Phút 10: Williams sút từ khoảng cách hơn 20m, trong tư thế với và không thể tạo nên đường bóng như ý. Pha xử lý vội vàng của tiền đạo cao 1,9m đã phung phí một cơ hội của Việt Nam. report Hoàng Đức dứt điểm Phút 5: Hoàng Đức sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm người hậu vệ Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. report Hai Long dứt điểm bất thành Phút 4: Hai Long làm tốt trong tình huống xoay người rê bóng và tạo khoảng trống để dứt điểm. Tiếc là cú sút cuối cùng của Hai Long không đưa bóng đi trúng mục tiêu. report Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 3: Các cầu thủ áo đỏ đang đẩy cao đội hình để tấn công áp đảo sang phần sân Malaysia. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Malaysia có phong độ rất tốt từ đầu FIFA ASEAN Cup Nếu so với Việt Nam, Malaysia là đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn về mặt thông số. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại bảng A với thành tích bất bại: hạ Bangladesh 3-0, cầm chân chủ nhà Indonesia 0-0 và hủy diệt Singapore 6-0. Hàng công của Hổ Mã Lai đã ghi tới 9 bàn thắng. Sự thăng hoa này bắt nguồn từ cảm hứng của trung phong nhập tịch Bergson da Silva - người đã bỏ túi 4 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Singapore. Hỗ trợ cho anh là ngòi nổ Arif Aiman và tiền vệ dẫn dắt lối chơi Hidalgo. Trong khi đó, phong độ của tuyển Việt Nam gập ghềnh hơn. Đội tuyển khởi đầu thuận lợi nhưng sau đó phải nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, trước khi giành giật tấm vé đá trận tranh hạng ba bằng thắng lợi ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước Pakistan. Hàng công Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tuyến phòng ngự rõ ràng cần gia cố. report Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận report Lần đầu cho Ngô Đăng Khoa Đăng Khoa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh được HLV Kim tung vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Philippines và Thái Lan. Bên cạnh Đăng Khoa, 2 tân binh khác của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup là Adou Minh và Williams Minh Hoàng cũng đá chính trong trận tranh hạng ba với Malaysia. report Đội hình xuất phát Malaysia report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 16h00 ngày 5/10 mang ý nghĩa như một màn so tài danh dự sau khi cả hai đều lỡ hẹn với trận chung kết. Đây cũng là cơ hội để hai đội bóng rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn tiếp theo.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với một bộ khung kết hợp giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Lê Giang cùng dàn nhân tố trẻ giàu đột biến như Đình Bắc và tân binh Williams Minh Hoàng. Dù sở hữu khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và chuyển đổi trạng thái nhanh ở biên, hệ thống phòng ngự của Việt Nam lại bộc lộ nhiều sơ hở.

Tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 4 lần tại vòng bảng, thậm chí bị đối thủ yếu Pakistan ghi tới 2 bàn trước khi lội ngược dòng 4-2. Thêm vào đó, khả năng ra sân của ngòi nổ Đình Bắc vẫn còn bỏ ngỏ vì căng cơ, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc phương án thay thế.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu diện mạo đầy kỷ luật và giàu thể lực nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Họ khép lại bảng A với thành tích bất bại, ghi 9 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của họ là trung phong càn lướt Bergson da Silva với 4 bàn thắng, được hỗ trợ đắc lực bởi tiền vệ sáng tạo Manuel Hidalgo và ngòi nổ Arif Aiman. Dù vậy, Malaysia cũng chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hậu tuyến khi thủ quân Dion Cools vắng mặt vì việc gia đình, bên cạnh chấn thương dài hạn của Faisal Halim.

Dù Malaysia sở hữu phong độ ấn tượng hơn, yếu tố tâm lý lại nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Suốt hơn một thập kỷ qua kể từ năm 2014, đại diện xứ chuột túi chưa từng thắng Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, gần nhất là thất bại với tổng tỷ số 0-4 tại bán kết giải đấu hồi tháng 8. Nếu khóa chặt được ngòi nổ Bergson và giữ vững sự tập trung nơi hàng thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh để tái lập chiến thắng và khép lại giải đấu trên bục nhận huy chương.