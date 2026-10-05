Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình đáng quên tại FIFA ASEAN Cup

Hương Ly

TPO - Đối mặt với tổn thất nặng nề về nhân sự trong khi các đối thủ thăng tiến vượt bậc, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup.

Quyết tâm giành vị trí thứ 3 cùng số điểm tích lũy quý giá trên BXH FIFA của tuyển Việt Nam đã bị chặn đứng bởi khoảnh khắc xuất thần từ Fergus bên phía Malaysia. Thất bại sát nút trước "Hổ Mã Lai" khiến hành trình của "Những chiến binh sao vàng" tại FIFA ASEAN Cup khép lại với thành tích 2 thắng, 2 bại, ghi 5 bàn và để thủng lưới 5 bàn.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn vì quá nhiều trụ cột dính chấn thương từ trước và trong giải đấu FIFA ASEAN Cup. Cho đến trận đấu cuối gặp Malaysia, HLV Kim không thể bố trí Hoàng Hên và Tài Lộc ra sân. Đó là một trong những lý do dẫn đến kết quả không tốt của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup. Còn thực tế, nguyên nhân chủ chốt vẫn là việc các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam mạnh lên trông thấy.

1791192889057-8731407865152588580-g6368102153813861992-e129395e83fe3660426c5725cbdc6603.jpg
1791194441694-8731407865152588580-g6368102153813861992-e78d5d74414914114db85dcc5057f4d6.jpg
Malaysia trong lần tái đấu Việt Nam thể hiện sức mạnh khác hẳn. Ảnh: Hữu Phạm.

Hành trình không như ý

Sau trận thua Malaysia, Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên BXH FIFA. Đây là cái giá rất nặng cho "Các chiến binh sao vàng", khiến chúng ta không thể cải thiện vị trí trên BXH FIFA sau FIFA ASEAN Cup. Trước đó, trận thua 0-2 trước Thái Lan cũng khiến Việt Nam bị trừ 4,87 điểm.

Hai trận thắng trước Philippines và Pakistan chỉ giúp chúng ta cộng thêm 5,47 điểm. Chiến thắng 4-2 trước Pakistan là trận duy nhất Việt Nam thể hiện sức mạnh áp đảo tại FIFA ASEAN Cup. Còn ở trận thắng Philippines 1-0, nếu đối thủ dứt điểm tốt hơn, họ có thể giật lại ít nhất một điểm từ tay Việt Nam.

Hai trận thua trước Thái Lan và Malaysia đã phơi bày một loạt vấn đề trong đội hình Việt Nam. Khi không có Xuân Son, HLV Kim Sang-sik bất lực trong việc tìm ra sự thay thế xứng đáng cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Tài Lộc được thử nghiệm ở đó và chỉ chơi tròn vai. Williams Minh Hoàng lần đầu đá cao nhất trước Malaysia và gần như mất hút trên sân.

Ông Kim xoay vòng hàng thủ liên tục với bộ tứ Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Adou Minh và Ngọc Bảo. Dẫu vậy, hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm ở mọi trận đấu. Trước Thái Lan, Ngọc Bảo không làm tốt tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Sarach. Đến trận Malaysia, Việt Anh, Adou Minh không can thiệp quyết liệt với Fergus, giúp đối thủ rảnh chân dứt điểm.

Vấn đề tiếp theo của Việt Nam đến từ việc phụ thuộc quá nhiều vào Hoàng Đức. Tại FIFA ASEAN Cup, khi Hoàng Đức không có thể lực tốt nhất để đá "bao sân" và chơi càn lướt ở tuyến giữa, cách vận hành lối chơi tổng thể của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup có vấn đề.

Thái Lan đã thắng thuyết phục Việt Nam để là đội duy nhất của bảng B vào chơi trận chung kết. Sau đó, Malaysia cũng xứng đáng được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam, lần đầu tiên sau 12 năm.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn chất lượng đội hình của Thái Lan và Malaysia ở giải đấu lần này tốt hơn nhiều so với ASEAN Cup trước đó. Điển hình như Malaysia, khi "Hổ Malay" có sự phục vụ của chân sút Bergson da Silva, độ nguy hiểm trong các pha tấn công của họ khác hẳn. Sau đó là Manuel Hidalgo, một tân binh khác, tạo ra cảm hứng cho lối chơi của Malaysia bằng khả năng cầm nhịp và luân chuyển bóng ấn tượng.

Chúng ta giảm sức mạnh hẳn so với ASEAN Cup trong khi đối thủ mạnh hơn hẳn nhờ bổ sung nhiều vị trí chất lượng. Sau thất bại của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, điều tích cực nhất hiện ra là HLV Kim Sang-sik có dịp để đánh giá chính xác chúng ta đang ở đâu so với Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi các đối thủ quyết tâm triệu tập đội hình mạnh nhất và cạnh tranh tất tay vì danh hiệu.

1791195825638-8731407865152588580-g6368102153813861992-6a015d294014608429061c7833a5833a.jpg
Adou Minh nắm bắt cơ hội tốt ở đội tuyển. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Điểm sáng Adou Minh

Trung vệ Adou Minh là điểm sáng hiếm hoi của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Khi không có Thành Chung và Văn Hậu, hàng thủ của Việt Nam thi đấu bất ổn ở cả 4 trận. Việt Anh, Ngọc Bảo và Xuân Mạnh đều mắc lỗi ở vị trí trung vệ. Adou Minh là tân binh chỉ mới "chân ướt chân ráo" lên tuyển nhưng hòa nhập tốt cùng đồng đội.

Những pha đọc tình huống chủ động, chơi quyết liệt là điểm mạnh của Adou Minh. Trung vệ của Công an Hà Nội là mẫu trung vệ hiện đại khi chuyền bóng tốt, đặc biệt chịu khó thực hiện các tình huống phất bóng vượt tuyến. Trong bộ 3 tân binh của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup, Adou Minh thi đấu nhiều nhất, có nhiều đóng góp nhất và hiển nhiên là vị trí có tiềm năng nhất để tiếp tục được HLV Kim trao trọn niềm tin ở các giải đấu tiếp theo.

Sau Adou Minh, Williams Minh Hoàng thi đấu tròn vai tại FIFA ASEAN Cup. Tiền đạo của Công an TPHCM ghi một bàn vào lưới Pakistan, chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, điểm sáng của Williams Minh Hoàng nằm ở khả năng tì đè, làm tường và kết nối lối chơi. Sự đa dạng của Williams khi chơi trong vai trò tiền đạo trái, phải và trung phong giúp HLV Kim có một phương án tốt để xoay vòng liên tục cho hàng công.

Tân binh còn lại của đội tuyển - Ngô Đăng Khoa - chưa thể hiện được nhiều tại FIFA ASEAN Cup. Trước Malaysia, HLV Kim xếp Đăng Khoa đá chính. Tiền vệ của Công an TPHCM hoạt động năng nổ, tích cực di chuyển không bóng nhưng khi có bóng trong chân, các quyết định xử lý của Đăng Khoa bị hậu vệ Malaysia bắt bài khá dễ.

Sau 4 trận đấu tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim tiếp tục nhìn ra các điểm yếu của đội tuyển. Hàng thủ Việt Nam cần được tăng cường nhân sự trong thời gian tới. "Các chiến binh sao vàng" cũng cần bổ sung nhân tố mới ở hàng tiền vệ để chia lửa cho Thành Long và Hoàng Đức. Bên cạnh đó, HLV Kim phải giải quyết triệt để tình trạng đội tuyển không còn ai đá cắm đúng nghĩa ngoài Xuân Son.

Phía trước đội tuyển là Asian Cup 2027 - sân chơi quan trọng hơn và khắc nghiệt hơn nhiều so với FIFA ASEAN Cup. HLV Kim có khoảng 3 tháng để theo dõi diễn biến mới tại V.League và chọn ra đội hình phù hợp cho giải đấu tới.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, TV360 và MyTV.

Xem thêm

#Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #bóng đá #đội tuyển #Kim Sang-sik #Malaysia #Thái Lan #higlight Việt Nam 0-1 Malaysia #bàn thắng Việt Nam 0-1 Malaysia #kết quả Việt Nam 0-1 Malaysia

Cùng chuyên mục

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

TPO - Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết Cục sẽ đánh giá lại tổng thể kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya), từ đó có kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài, từ SEA Games đến Asiad cũng như Olympic.

Xem trận tranh hạng 3 Việt Nam vs Malaysia ở đâu, khi nào?

Xem trận tranh hạng 3 Việt Nam vs Malaysia ở đâu, khi nào?

TPO - Dù chỉ là trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia lúc 16h00 hôm nay không khác gì một trận “chung kết” như lời HLV Kim Sang-sik thừa nhận. Người hâm mộ có thể đón xem trận đấu nảy lửa này trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và báo Tiền Phong.

Nhận định chung kết Indonesia vs Thái Lan, 20h00 ngày 5/10: Ai là vị vua mới của Đông Nam Á?

Nhận định chung kết Indonesia vs Thái Lan, 20h00 ngày 5/10: Ai là vị vua mới của Đông Nam Á?

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Thái Lan, chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận chung kết trong mơ tại chảo lửa Gelora Bung Karno tối nay là màn đụng độ giữa sức mạnh tấn công vũ bão của chủ nhà Indonesia và bản lĩnh trận mạc dày dặn của Thái Lan.

Hà Lan thắng nhọc nhằn trước Serbia

Cầu thủ MU lập công giúp Hà Lan đánh bại Serbia

TPO - Không có một chiến thắng dễ dàng, nhưng Hà Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Serbia. Khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút Joshua Zirkzee trong hiệp hai đã giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez định đoạt trận đấu với tỷ số 2-1.

LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

TPO - U23 Hàn Quốc vừa lập nên kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận khiến LĐBĐ Hàn Quốc phải xin lỗi.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Trận chiến danh dự

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Trận chiến danh dự

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đều lỡ hẹn với trận chung kết, biến màn so tài này thành thước đo danh dự và cơ hội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các đấu trường lớn tiếp theo.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe