Tuyển Việt Nam khép lại hành trình đáng quên tại FIFA ASEAN Cup

TPO - Đối mặt với tổn thất nặng nề về nhân sự trong khi các đối thủ thăng tiến vượt bậc, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup.

Quyết tâm giành vị trí thứ 3 cùng số điểm tích lũy quý giá trên BXH FIFA của tuyển Việt Nam đã bị chặn đứng bởi khoảnh khắc xuất thần từ Fergus bên phía Malaysia. Thất bại sát nút trước "Hổ Mã Lai" khiến hành trình của "Những chiến binh sao vàng" tại FIFA ASEAN Cup khép lại với thành tích 2 thắng, 2 bại, ghi 5 bàn và để thủng lưới 5 bàn.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn vì quá nhiều trụ cột dính chấn thương từ trước và trong giải đấu FIFA ASEAN Cup. Cho đến trận đấu cuối gặp Malaysia, HLV Kim không thể bố trí Hoàng Hên và Tài Lộc ra sân. Đó là một trong những lý do dẫn đến kết quả không tốt của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup. Còn thực tế, nguyên nhân chủ chốt vẫn là việc các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam mạnh lên trông thấy.

Malaysia trong lần tái đấu Việt Nam thể hiện sức mạnh khác hẳn. Ảnh: Hữu Phạm.

Hành trình không như ý

Sau trận thua Malaysia, Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên BXH FIFA. Đây là cái giá rất nặng cho "Các chiến binh sao vàng", khiến chúng ta không thể cải thiện vị trí trên BXH FIFA sau FIFA ASEAN Cup. Trước đó, trận thua 0-2 trước Thái Lan cũng khiến Việt Nam bị trừ 4,87 điểm.

Hai trận thắng trước Philippines và Pakistan chỉ giúp chúng ta cộng thêm 5,47 điểm. Chiến thắng 4-2 trước Pakistan là trận duy nhất Việt Nam thể hiện sức mạnh áp đảo tại FIFA ASEAN Cup. Còn ở trận thắng Philippines 1-0, nếu đối thủ dứt điểm tốt hơn, họ có thể giật lại ít nhất một điểm từ tay Việt Nam.

Hai trận thua trước Thái Lan và Malaysia đã phơi bày một loạt vấn đề trong đội hình Việt Nam. Khi không có Xuân Son, HLV Kim Sang-sik bất lực trong việc tìm ra sự thay thế xứng đáng cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Tài Lộc được thử nghiệm ở đó và chỉ chơi tròn vai. Williams Minh Hoàng lần đầu đá cao nhất trước Malaysia và gần như mất hút trên sân.

Ông Kim xoay vòng hàng thủ liên tục với bộ tứ Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Adou Minh và Ngọc Bảo. Dẫu vậy, hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm ở mọi trận đấu. Trước Thái Lan, Ngọc Bảo không làm tốt tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Sarach. Đến trận Malaysia, Việt Anh, Adou Minh không can thiệp quyết liệt với Fergus, giúp đối thủ rảnh chân dứt điểm.

Vấn đề tiếp theo của Việt Nam đến từ việc phụ thuộc quá nhiều vào Hoàng Đức. Tại FIFA ASEAN Cup, khi Hoàng Đức không có thể lực tốt nhất để đá "bao sân" và chơi càn lướt ở tuyến giữa, cách vận hành lối chơi tổng thể của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup có vấn đề.

Thái Lan đã thắng thuyết phục Việt Nam để là đội duy nhất của bảng B vào chơi trận chung kết. Sau đó, Malaysia cũng xứng đáng được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam, lần đầu tiên sau 12 năm.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn chất lượng đội hình của Thái Lan và Malaysia ở giải đấu lần này tốt hơn nhiều so với ASEAN Cup trước đó. Điển hình như Malaysia, khi "Hổ Malay" có sự phục vụ của chân sút Bergson da Silva, độ nguy hiểm trong các pha tấn công của họ khác hẳn. Sau đó là Manuel Hidalgo, một tân binh khác, tạo ra cảm hứng cho lối chơi của Malaysia bằng khả năng cầm nhịp và luân chuyển bóng ấn tượng.

Chúng ta giảm sức mạnh hẳn so với ASEAN Cup trong khi đối thủ mạnh hơn hẳn nhờ bổ sung nhiều vị trí chất lượng. Sau thất bại của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, điều tích cực nhất hiện ra là HLV Kim Sang-sik có dịp để đánh giá chính xác chúng ta đang ở đâu so với Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi các đối thủ quyết tâm triệu tập đội hình mạnh nhất và cạnh tranh tất tay vì danh hiệu.

Adou Minh nắm bắt cơ hội tốt ở đội tuyển. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Điểm sáng Adou Minh

Trung vệ Adou Minh là điểm sáng hiếm hoi của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Khi không có Thành Chung và Văn Hậu, hàng thủ của Việt Nam thi đấu bất ổn ở cả 4 trận. Việt Anh, Ngọc Bảo và Xuân Mạnh đều mắc lỗi ở vị trí trung vệ. Adou Minh là tân binh chỉ mới "chân ướt chân ráo" lên tuyển nhưng hòa nhập tốt cùng đồng đội.

Những pha đọc tình huống chủ động, chơi quyết liệt là điểm mạnh của Adou Minh. Trung vệ của Công an Hà Nội là mẫu trung vệ hiện đại khi chuyền bóng tốt, đặc biệt chịu khó thực hiện các tình huống phất bóng vượt tuyến. Trong bộ 3 tân binh của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup, Adou Minh thi đấu nhiều nhất, có nhiều đóng góp nhất và hiển nhiên là vị trí có tiềm năng nhất để tiếp tục được HLV Kim trao trọn niềm tin ở các giải đấu tiếp theo.

Sau Adou Minh, Williams Minh Hoàng thi đấu tròn vai tại FIFA ASEAN Cup. Tiền đạo của Công an TPHCM ghi một bàn vào lưới Pakistan, chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, điểm sáng của Williams Minh Hoàng nằm ở khả năng tì đè, làm tường và kết nối lối chơi. Sự đa dạng của Williams khi chơi trong vai trò tiền đạo trái, phải và trung phong giúp HLV Kim có một phương án tốt để xoay vòng liên tục cho hàng công.

Tân binh còn lại của đội tuyển - Ngô Đăng Khoa - chưa thể hiện được nhiều tại FIFA ASEAN Cup. Trước Malaysia, HLV Kim xếp Đăng Khoa đá chính. Tiền vệ của Công an TPHCM hoạt động năng nổ, tích cực di chuyển không bóng nhưng khi có bóng trong chân, các quyết định xử lý của Đăng Khoa bị hậu vệ Malaysia bắt bài khá dễ.

Sau 4 trận đấu tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim tiếp tục nhìn ra các điểm yếu của đội tuyển. Hàng thủ Việt Nam cần được tăng cường nhân sự trong thời gian tới. "Các chiến binh sao vàng" cũng cần bổ sung nhân tố mới ở hàng tiền vệ để chia lửa cho Thành Long và Hoàng Đức. Bên cạnh đó, HLV Kim phải giải quyết triệt để tình trạng đội tuyển không còn ai đá cắm đúng nghĩa ngoài Xuân Son.

Phía trước đội tuyển là Asian Cup 2027 - sân chơi quan trọng hơn và khắc nghiệt hơn nhiều so với FIFA ASEAN Cup. HLV Kim có khoảng 3 tháng để theo dõi diễn biến mới tại V.League và chọn ra đội hình phù hợp cho giải đấu tới.