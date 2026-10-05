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Trực tiếp chung kết FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Thái Lan (20h00 ngày 5/10): Chấm dứt cái dớp

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Thái Lan và Indonesia là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất bóng đá Đông Nam Á, với lịch sử đối đầu nghiêng khá rõ về phía Voi chiến. 10 năm qua, họ luôn bất bại trước Indonesia. Lần này là cơ hội không thể tốt hơn để chủ nhà Indonesia phá dớp và đăng quang.

report Các tuyển thủ Thái Lan đang có mặt để làm nóng trước trận đấu
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report Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan
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Theo thống kê trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 78 lần ở nhiều giải đấu khác nhau. Indonesia giành 25 chiến thắng, hòa 16 trận, trong khi Thái Lan thắng tới 37 lần. Khoảng cách này cho thấy Indonesia thường gặp không ít khó khăn khi chạm trán đối thủ giàu truyền thống nhất khu vực.

Đáng chú ý, cán cân đối đầu càng nghiêng về Thái Lan trong giai đoạn gần đây. Indonesia chưa thể đánh bại “Voi chiến” kể từ chiến thắng 2-1 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2016.

Sau đó, hai đội có thêm 7 lần chạm trán và Indonesia không thắng trận nào, với 4 thất bại cùng 3 trận hòa. Trong chuỗi này, Thái Lan từng thắng đậm 3-0 tại vòng loại World Cup 2022, rồi tiếp tục vượt qua Indonesia 4-0 ở AFF Cup 2020. Hai cuộc gặp sau đó tại AFF Cup 2020 và AFF Cup 2022 đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và 1-1.

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Những con số trên phản ánh phần nào sự khác biệt về bản lĩnh giữa hai đội trong các trận đấu quan trọng. Indonesia từng tạo ra nhiều thời điểm khiến Thái Lan phải vất vả, nhưng “Voi chiến” thường biết cách kiểm soát thế trận và tận dụng tốt những thời cơ quyết định. Chung kết AFF Cup 2016 là ví dụ điển hình. Indonesia thắng 2-1 trên sân nhà ở lượt đi, nhưng Thái Lan lập tức đáp trả bằng chiến thắng 2-0 ở lượt về để giành chức vô địch.

Tuy nhiên, lịch sử không hoàn toàn đảm bảo ưu thế cho Thái Lan khi bước vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia có lợi thế sân nhà tại Gelora Bung Karno và đang đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài gần một thập kỷ trước đối thủ. Quan trọng hơn, những trận hòa liên tiếp trong các lần gặp gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội đã thu hẹp đáng kể. Indonesia lần này còn tự tin hơn khi mang theo lực lượng gần 100% nhập tịch, mạnh hơn khá nhiều so với những lần đối đầu Thái Lan trước đó.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan chắc chắn có thể dựa vào kinh nghiệm đối đầu để tạo tâm lý tự tin. Với 37 chiến thắng trong lịch sử và thành tích áp đảo ở những lần chạm trán gần đây, Thái Lan hiểu khá rõ cách gây khó khăn cho Indonesia.

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