Không đổ lỗi trọng tài, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhận trách nhiệm khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia

HLV Kim Sang-sik lỡ cơ hội đoạt thêm danh hiệu với đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra phút 73, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Văn Đô ngã trong vòng cấm Malaysia. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, quyết định bị đảo ngược, khiến đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội có bàn gỡ hoà.

Malaysia trước đó vươn lên dẫn trước ở phút 62 với pha lập công của Fergus. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 Malaysia. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với báo chí.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận thất vọng khi đội tuyển Việt Nam chỉ về thứ 4 giải đấu. Theo HLV Kim Sang-sik, quỹ thời gian chuẩn bị của đội không nhiều. Ông nhận trách nhiệm về kết quả, đồng thời khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho các kế hoạch thi đấu năm 2027.

Đáng chú ý, nhà cầm quân Hàn Quốc không đổ lỗi thất bại cho quyết định của trọng tài. Ông cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. HLV Kim Sang-sik cho biết:

"Tôi cho rằng những quyết định của trọng tài hôm nay là công bằng. Ông ấy đã điều khiển trận đấu khá tốt. Riêng tình huống phạt đền, tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc. Nhưng bóng đá là như vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt. Đó là điều tôi muốn nói. Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành.