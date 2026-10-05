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Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10, bảng A1 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong trận đầu tiên thi đấu trên sân nhà dưới thời HLV Zinedine Zidane, đội tuyển Pháp quyết tâm tái lập chiến thắng trước Bỉ để xây chắc ngôi đầu bảng A1.

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Nhận định trước trận Pháp vs Bỉ

Triều đại của Zinedine Zidane tại đội tuyển Pháp đã khởi đầu bằng hai chiến thắng tối thiểu 1-0 liên tiếp trên sân khách trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Tuy nhiên, màn ra mắt sân nhà Stade de France vào ngày 2/10 vừa qua lại khép lại bằng trận hòa 1-1 trước Italia.

Dù Michael Olise giúp Les Bleus mở tỷ số bằng một cú sút phạt đẳng cấp, pha gỡ hòa của Alessandro Bastoni đã ngắt mạch 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của đại diện xứ lục lăng ở các giải đấu chính thức.

Trận hòa Italia đã phơi bày một vài hạn chế trong khâu dứt điểm và kiểm soát thế trận của đội tuyển Pháp, nhưng nhìn tổng thể Zidane vẫn đang duy trì thành tích bất bại cùng phong độ ổn định. Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng A1 với 7 điểm sau 3 lượt trận, nhỉnh hơn chính đối thủ Bỉ đúng 1 điểm. Một chiến thắng đêm nay không chỉ giúp Zidane có thắng lợi đầu tiên trên sân nhà mà còn giúp Pháp củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bỉ đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Mark van Bommel. Trận thua muộn 0-1 trước Pháp ở lượt đi tại Brussels là nốt trầm duy nhất của Quỷ đỏ giữa hai thắng lợi thuyết phục: đánh bại Italia 2-0 ngay tại Rome và đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở Liege.

Lối chơi của Bỉ dưới thời HLV Van Bommel thể hiện sự hiệu quả trong phòng ngự lẫn phản công. Việc giữ sạch lưới 2 trong 3 trận và ghi tới 5 bàn thắng mang lại niềm tin lớn cho đội bóng này. Hành quân tới Saint-Denis, mục tiêu của Bỉ là đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi, đồng thời vượt qua chính Les Bleus để chiếm lấy ngôi đầu bảng A1.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Bỉ

Đây sẽ là lần đụng độ thứ 80 trong lịch sử giữa hai đội tuyển láng giềng nhiều duyên nợ, kể từ cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra từ năm 1904. Nhìn tổng thể 79 lần chạm trán đã diễn ra giữa Pháp và Bỉ, thành tích của hai đội cực kỳ cân bằng khi mỗi bên đều sở hữu 30 chiến thắng.

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Bỉ (áo đỏ) đã thua Pháp trong 6 trận đụng độ liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, cán cân lực lượng trong những năm gần đây lại nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lam. Chiến thắng 1-0 hồi tháng 9 vừa qua tại Brussels nhờ pha lập công ở phút 88 của Michael Olise đã kéo dài chuỗi toàn thắng của Pháp trước Bỉ lên con số 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thậm chí, trong 10 lần đụng độ gần nhất, Bỉ chỉ giành được đúng 1 chiến thắng - đó là trận giao hữu thắng 4-3 cũng chính tại Stade de France vào tháng 6/2015.

Lối chơi của Pháp dưới thời Zidane đang đi theo hướng chắc chắn và thực dụng. Qua 3 trận đấu, hàng thủ của Les Bleus mới chỉ lọt lưới 1 bàn. Ở trận lượt đi, dù chiến thắng chỉ có cách biệt tối thiểu, các con số thống kê đều chứng minh sự áp đảo của Pháp. Họ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn, tung ra nhiều cú sút trúng đích hơn và có tới 2 lần đưa bóng tìm đến cột dọc.

Trong khi đó, Bỉ dù thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở lượt trận trước nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự. Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tới 23 cú sút về phía khung thành của Bỉ, trong đó có 13 pha dứt điểm ở hiệp hai. Sự thiếu tập trung ở những phút cuối là điều Van Bommel bắt buộc phải khắc phục nếu không muốn tiếp tục ôm hận trước dàn sao của tuyển Pháp.

Thông tin lực lượng Pháp vs Bỉ

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đại chiến này với những tổn thất nghiêm trọng về mặt quân số. Bên phía đội chủ nhà, Kylian Mbappe tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đầu gối gặp phải ở trận ra quân với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trung vệ Dayot Upamecano sẽ phải ngồi ngoài do án treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận hòa Italia.

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Các cầu thủ Pháp ăn mừng trong chiến thắng 1-0 trước Bỉ ở lượt đi.

Thiếu vắng Upamecano, Zidane nhiều khả năng sẽ trao cơ hội đá chính cho Maxence Lacroix để kết hợp cùng trung vệ trẻ Jeremy Jacquet ở trung tâm hàng thủ. Ở hành lang cánh, Pierre Kalulu tiếp tục được ưu tiên hơn Jules Kounde ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Adrien Truffert đảm nhiệm cánh đối diện.

Trên hàng công, Michael Olise đang là ngôi sao sáng nhất khi ghi 2 trong tổng số 3 bàn thắng của Pháp tại Nations League mùa này. Tiền đạo 24 tuổi lên tập trung đội tuyển với hành trang cũng rất ấn tượng, khi anh có 4 bàn và 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận cho Bayern Munich từ đầu mùa. Olise sẽ cùng Ousmane Dembele và Desire Doue tạo thành bộ ba tấn công lợi hại, hứa hẹn đem đến nhiều sóng gió cho Bỉ.

Tình hình của đội khách thậm chí còn nan giải hơn ở tuyến giữa. Cả hai trụ cột Kevin De Bruyne và Youri Tielemans bên phía Bỉ đều bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Việc mất De Bruyne - người đã đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải đấu - để lại khoảng trống rất lớn trong khâu sáng tạo.

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Một thắng lợi trước Bỉ đêm nay sẽ giúp HLV Zidane có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà cùng đội tuyển Pháp.

Để khỏa lấp vị trí này, HLV Mark van Bommel nhiều khả năng sẽ xếp Romeo Lavia đá cặp cùng Nicolas Raskin và Hans Vanaken ở khu vực trung tuyến. Trên hàng công, Charles De Ketelaere sẽ sắm vai trò trung phong, hỗ trợ ở hai cánh là Dodi Lukebakio và tân binh Mika Godts của PSG. Trong khung gỗ, thủ thành trẻ Senne Lammens tiếp tục bắt chính khi Thibaut Courtois không tham dự đợt tập trung này.

Lammens là người đứng trong khung gỗ ở trận lượt đi hôm 29/9, khi Bỉ bị Pháp đánh bại 1-0 ngay ở sân nhà. Lần này, liệu anh có thể làm tốt hơn, hay sẽ tiếp tục vào lưới nhặt bóng, và chứng kiến Quỷ đỏ phơi áo trước Gà trống Gaulois?

Đội hình dự kiến Pháp vs Bỉ

Pháp: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Camavinga, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

Bỉ: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts

Dự đoán tỷ số: Pháp 2 - 0 Bỉ

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#Pháp #Bỉ #Zidane #Nations League #đối đầu #bóng đá

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