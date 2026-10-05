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Giải đấu AFC mới trình làng ảnh hưởng cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam, VFF nói gì?

Vĩnh Xuân

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ AFC về Nations League, giải đấu nếu tổ chức có thể ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup của đội tuyển quốc gia.

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Đội tuyển Việt Nam đang trải qua đợt thi đấu khá dày trước Asian Cup 2027 (ảnh Hữu Phạm)

"Chúng tôi có nắm bắt thông tin qua truyền thông, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức từ AFC. Đây có thể là kế hoạch dự kiến, nhưng để tổ chức trên thực tế sẽ cần nhiều vấn đề về tài chính, kỹ thuật. Khi có thông tin chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị"-Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Theo nguồn tin từ ESPN, vào ngày 6/10, AFC dự kiến sẽ trình lên các liên đoàn thành viên đề án tổ chức Nations League chu kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2030. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong lịch sử các giải đấu cấp đội tuyển tại châu lục.

Thể thức thi đấu của giải khá giống với UEFA Nations League của châu Âu nhưng thay vì có 4 hạng thì phiên bản AFC chỉ gồm hạng Nhất (18 đội tuyển), Nhì (18 đội tuyển) và Ba (11 đội tuyển). Việc chọn các đội tham dự hạng nào dựa vào vị trí trên BXH FIFA. Ví dụ như hạng Nhất sẽ quy tụ 18 đội tuyển đứng cao nhất châu Á.

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HLV Kim Sang-sik chịu nhiều áp lực dù vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

2 đội dẫn đầu mỗi hạng được thăng hạng, 2 đội đứng cuối mỗi hạng phải xuống chơi ở hạng dưới. Với hạng Nhất, AFC sẽ áp dụng thể thức đua vô địch giống như UEFA Nations League với các đội tuyển ở League A. Nhưng phiên bản châu Á sẽ không chia bảng như phiên bản châu Âu.

Theo đó, các đội tuyển đá vòng tròn ngẫu nhiên theo bốc thăm để chọn ra 8 đội đứng đầu hạng Nhất. 8 cái tên này sẽ lọt vào vòng knock-out. Vòng tứ kết thi đấu hai lượt sân nhà - sân khách, trước khi bước vào bán kết và chung kết tại một địa điểm tập trung để chọn ra đội tuyển đứng trên ngai vàng.

AFC sẽ xóa bỏ hoàn toàn việc phân chia bảng đấu theo các tiểu vùng địa lý (Đông Á, Tây Á, Đông Nam Á hay Trung Á) nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch trình độ và số lượng đội bóng giữa các vùng. Thay vào đó, việc bốc thăm chia nhóm hạt giống kết hợp với thuật toán xếp lịch sẽ được áp dụng để đảm bảo tính công bằng.

Sau khi hoàn tất vòng phân hạng, sẽ có 6 đội tuyển dẫn đầu hạng Nhất giành vé trực tiếp đi World Cup 2034. 4 đội tuyển xếp từ thứ 7 đến thứ 10 thi đấu vòng tròn để tìm 2 đội có thành tích tốt nhất giành vé đi thẳng và đội đứng thứ 3 tham dự vòng play-off liên lục địa. AFC vẫn có tổng cộng 8 vé rưỡi theo thể thức 48 đội như ở World Cup 2026.

Những điều chỉnh từ AFC đặt bóng đá Việt Nam trước bước ngoặt quan trọng, vì đội phải nằm trong nhóm 18 đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu Á. Hiện, HLV Kim Sang-sik và các học trò đứng thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, trong bất kỳ trường hợp nào, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải lên kế hoạch chuẩn bị về mặt chuyên môn để đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xa nhất là cơ hội dự World Cup.

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Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ có kế hoạch cụ thể cho từng giải đấu, gắn với mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

"Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là nước giàu thành tích và có truyền thống đứng đầu. Nhưng đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng chưa đạt mục tiêu dự World Cup. Thành tích cao nhất của chúng ta là vào tới vòng loại cuối World Cup 2022. Thành tích của đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trẻ thời gian qua rất tích cực. Mặc dù vậy để giành vé dự World Cup là mục tiêu nhiều thách thức, buộc Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, kế hoạch cụ thể và bài bản"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Trước mắt theo Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục, tích luỹ kinh nghiệm cũng như xây dựng lực lượng cho các mục tiêu xa hơn.

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#FIFA ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Vũ #Thái Lan

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