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Lịch thi đấu mới nhất trận đấu cuối của Messi cùng tuyển Argentina, có gì đặc biệt?

Hương Ly

TPO - Trận đấu cuối cùng của Lionel Messi cùng tuyển Argentina, diễn ra lúc 6h sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, tạo nên cơn sốt thật sự với 85.000 vé được bán sạch chỉ trong 4 phút.

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin tại sân vận động Estadio Mas Monumental được tổ chức như một sự kiện tri ân đặc biệt, đánh dấu chương cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo sọc xanh trắng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa lịch sử đối với nền bóng đá xứ sở tango, mà còn tạo ra một làn sóng bùng nổ về mặt truyền thông và thương mại trên quy mô toàn cầu.

Trận đấu chia tay của tiền đạo 39 tuổi đã chứng kiến sự giao thoa giữa những giá trị tinh thần mang tính biểu tượng và sức hút kinh tế khổng lồ từ một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất bóng đá thế giới.

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Buổi tập cuối cùng của Messi cùng Argentina.

Ngày lịch sử của bóng đá Argentina

Với người dân xứ sở tango, bóng đá từ lâu đã là một tôn giáo, và Lionel Messi chính là hiện thân của những điều kỳ diệu nhất. Vì thế, trận đấu cuối cùng của anh tại quê nhà mang tầm vóc của một ngày hội quốc gia, một cuộc chia tay lịch sử đầy lưu luyến kể từ ngày huyền thoại Diego Maradona giã từ sự nghiệp quốc tế.

Để chuẩn bị cho 90 phút thiêng liêng này, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã biến sân Monumental thành một sân khấu tráng lệ để tri ân Messi. Toàn bộ những người đồng đội từng cùng anh nâng cao cúp vàng World Cup 2022 đã tề tựu đông đủ, mang theo gia đình của họ để cùng sưởi ấm chương cuối trong hành trình quốc tế của người đội trưởng vĩ đại.

Bước vào bầu không khí rực rỡ của 85.000 khán giả, nơi các khán đài rợp bóng tifo số 10 và những biểu ngữ "Cảm ơn Leo" vang vọng khắp các khán đài. Messi sẽ bước ra sân với nụ cười rạng rỡ, sự thư thái trọn vẹn và niềm hạnh phúc thuần khiết của một người đã cống hiến tất cả cho đội tuyển và cũng đã gặt hái những thành công rực rỡ nhất.

Trận đấu này cũng là thời khắc cho sự chuyển giao của tấm băng đội trưởng tại tuyển Argentina. Chiếc băng đội trưởng sẽ được Messi gửi gắm lại cho trung vệ Cristian Romero như một lời hẹn ước về tương lai, trong khi chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ tạm thời được Argentina bỏ trống, thậm chí cân nhắc "treo áo" nhằm tôn vinh Messi.

Sự nghiệp huy hoàng của Messi cùng đội tuyển sẽ dừng lại ở con số 208 trận đấu. "El Pulga" đã ghi 125 bàn cho Argentina, giành một danh hiệu World Cup, 2 lần lên ngôi ở Copa America và một Siêu cúp Liên lục địa. Anh vẫn đủ tài năng lẫn thể lực để cống hiến thêm vài năm, song người đội trưởng vĩ đại đã chọn một lối rẽ kiêu hãnh: dừng lại khi vẫn ở đỉnh cao vinh quang, biến từng khoảnh khắc cuối cùng thành di sản bất tử.

"Sốt vé" xem Messi lần cuối

Nếu như những cảm xúc trên sân cỏ chạm đến trái tim người hâm mộ bằng giá trị tinh thần, thì sức hút thương mại đằng sau trận đấu lại là minh chứng đanh thép cho quyền lực tuyệt đối của cái tên Lionel Messi. Đêm chia tay ấy đã tạo nên một làn sóng kinh tế mạnh mẽ, càn quét từ những văn phòng bán vé tại Buenos Aires cho đến các màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới.

Sức hút khủng khiếp này được thể hiện ngay từ cuộc đua giành một chỗ ngồi trên khán đài. Toàn bộ 85.000 vé xem trận đấu tại Monumental bị quét sạch trong vỏn vẹn 4 phút, ngay khi hệ thống trực tuyến vừa mở cửa. Cơn sốt sở hữu tấm vé lịch sử này đã làm nghẽn mạng trên diện rộng và đẩy giá vé chợ đen lên mức không tưởng.

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Messi rời đội tuyển ở đỉnh cao, vẫn giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt CĐV.

Lượng khán giả khao khát được nhìn thấy Messi bằng xương bằng thịt thậm chí còn vượt qua cả quy mô của một trận Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl 2026), biến đây thành sự kiện thể thao đơn lẻ được săn đón nhất năm.

Ở góc độ bản quyền và tài trợ, trận đấu thực sự là một "mỏ vàng" cho AFA và các đối tác truyền thông. Bản quyền phát sóng trận đấu được chuyển tới hơn 150 quốc gia với chi phí kỷ lục cho một trận giao hữu. Ngay cả câu chuyện về đối thủ Benin - đội bóng xếp hạng 89 thế giới sẵn sàng đá miễn phí và tự lo mọi chi phí hậu cần chỉ để được đứng chung khung hình với Messi - cũng đủ nói lên giá trị thương hiệu vô giá của siêu sao thuộc biên chế CLB Inter Miami.

Bên cạnh đó, thị trường vật phẩm lưu niệm cũng chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Mẫu áo đấu đặc biệt do Adidas thiết kế riêng cho trận đấu, với những chi tiết mạ vàng tinh xảo ghi dấu các cột mốc sự nghiệp của Messi, đã rơi vào tình trạng "cháy hàng" toàn cầu chỉ vài giờ sau khi mở bán.

Các nhãn hàng lớn từ Coca-Cola cho đến các tập đoàn công nghệ lớn đều sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ chỉ để xuất hiện vài chục giây trên bảng quảng cáo dọc sân đấu.

Đã có những ý kiến trái chiều, cho rằng ban tổ chức đang tận dụng triệt để hình ảnh của siêu sao 39 tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận dòng người đổ về Buenos Aires đã hồi sinh mạnh mẽ ngành du lịch, khách sạn địa phương. Messi không chỉ rời đội tuyển như một huyền thoại vĩ đại nhất, mà anh ra đi như một biểu tượng thương mại độc nhất vô nhị, người có thể biến mỗi khoảnh khắc chạm bóng cuối cùng và từng hành động thành những di sản vô giá.

Lionel Messi rời đội tuyển Argentina trên đỉnh cao, để lại một khoảng trống lớn về mặt chuyên môn lẫn tinh thần cho thế hệ kế cận. Tuy nhiên, những con số thống kê kỷ lục hay giá trị thương mại khổng lồ được tạo ra từ trận đấu này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Di sản lớn nhất mà Messi để lại sau hơn hai thập kỷ cống hiến chính là việc định hình lại vị thế của bóng đá Argentina và một tình yêu bền chặt, không thể thay thế trong lòng người hâm mộ quê nhà. Khi điệu tango cuối cùng khép lại, Albiceleste sẽ phải bước tiếp sang một trang mới, nhưng biểu tượng mang áo số 10 của Messi chắc chắn sẽ tồn tại vĩnh viễn như một phần lịch sử của bóng đá nước này.

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