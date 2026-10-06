Pháp ngược dòng hạ Bỉ nhờ màn bùng nổ của những ‘siêu dự bị’

TPO - Pháp tưởng như sẽ phải nhận thất bại ngay trên sân nhà khi bị Bỉ dẫn trước đến phút 77. Nhưng chỉ trong khoảng 15 phút cuối, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã giúp Les Bleus ghi 4 bàn, hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-1 tại bảng A1 UEFA Nations League.

Tại Stade de France, Pháp kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi thấp và kín kẽ của Bỉ. Không có Kylian Mbappe, lối chơi tấn công của Pháp tỏ ra khá bế tắc. Với 10 cú dứt điểm chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích và không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương, Les Bleus đã trải qua hiệp 1 thứ 8 liên tiếp tịt ngòi.

Pháp (áo xanh) đã trải qua 2/3 thời gian thi đấu khá bế tắc trước Bỉ, và còn bị dẫn bàn.

Ngược lại, Bỉ thậm chí chỉ cần một khoảnh khắc đã tạo ra khác biệt. Phút 35, Romeo Lavia tung đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự Pháp đang dâng cao. Dodi Lukebakio thoát xuống, đối mặt thủ môn Guillaume Restes và dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Sau bàn thua, Pháp tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn thiếu những pha xử lý đủ sắc bén ở 1/3 cuối sân. Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Ousmane Dembele hay Eduardo Camavinga đều có cơ hội, song các pha dứt điểm hoặc bị hàng thủ Bỉ ngăn chặn hoặc không đủ khó để đánh bại Vandevoordt.

Tình hình chỉ thực sự thay đổi sau những điều chỉnh nhân sự của HLV Zinedine Zidane. Michael Olise và Rayan Cherki được tung vào sân ở phút 60, trước khi Désiré Doué xuất hiện sau đó. Và chính 3 ngôi sao tấn công vào sân từ ghế dự bị này đã tạo nên cú đảo chiều ngoạn mục cho đội chủ nhà.

Phút 77, Doué nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chân trái chéo góc, đưa bóng vượt qua tầm với của Vandevoordt. Tỷ số được cân bằng và Stade de France lập tức trở nên sôi động hơn.

Chỉ 4 phút sau, Pháp hoàn tất màn ngược dòng. Olise đột phá bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào phía trong để Cherki dứt điểm. Vandevoordt chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà.

Bỉ từ chỗ kiểm soát được thế trận bỗng đánh mất hoàn toàn sự chủ động. Phút 88, Doué tiếp tục tạo dấu ấn với đường chuyền tinh tế để Olise áp sát khung thành và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Olise là người chơi bùng nổ nhất trong số 3 "siêu dự bị" được HLV Zidane tung vào sân.

Đến phút bù giờ thứ nhất, Olise hoàn tất cú đúp. Sau một pha phối hợp kéo dài của Pháp, Cherki chuyển bóng sang cánh trái cho Doué. Tiền đạo đang khoác áo PSG có pha xử lý qua người gọn gàng rồi tìm thấy Olise trong vòng cấm, để cầu thủ Bayern Munich thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 4-1, biến một trận đấu tưởng như thất vọng thành thắng lợi vang dội.

“Đó là bóng đá, đó là điều chúng tôi yêu thích. Có những khó khăn, nhưng đó cũng là một phần của trận đấu”, HLV Zidane nói sau trận. Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra rất hài lòng khi có chiến thắng sân nhà đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Les Bleus, đồng thời duy trì thành tích bất bại sau 4 trận tiếp quản đội tuyển, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Màn ngược dòng đánh bại Bỉ giúp Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm, hơn Italia 3 điểm và Bỉ 4 điểm. Quan trọng hơn, cách Les Bleus đè bẹp đối thủ bằng sự bùng nổ của các nhân tố dự bị đã mang đến câu trả lời đanh thép cho chiều sâu đội hình cũng như năng lực ứng biến chiến thuật của HLV Zidane.