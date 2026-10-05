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Truyền thông Malaysia tán dương hàng thủ đội nhà trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp các mặt báo thể thao Malaysia. Với giới truyền thông xứ sở dầu cọ, kết quả trên sân Bung Karno đã chứng tỏ cho bản lĩnh và sự vững vàng nơi hàng thủ Bầy hổ.

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ảnh: Hữu Phạm

Tờ The Star dành sự chú ý đặc biệt cho dấu mốc lịch sử mà đội nhà vừa thiết lập. Dưới tiêu đề giật nổi bật về việc Malaysia đánh bại Việt Nam lần đầu tiên sau 12 năm, bài viết nhấn mạnh rằng cơn hạn hán chiến thắng kể từ trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình cuối cùng đã chính thức khép lại.

Tờ báo phân tích sâu về thế trận giằng co trong hiệp thi đấu đầu tiên, nơi chân sút nhập tịch Bergson da Silva liên tục uy hiếp khung thành nhưng bị từ chối bởi phản xạ xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang.

The Star bình luận thêm: “Sự điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt từ băng ghế chỉ đạo trong hiệp hai đã biến tiền đạo vào sân thay người Fergus Tierney thành người hùng. Anh có pha chớp thời cơ lạnh lùng ở phút 62 ghi bàn duy nhất trận đấu, đem về thắng lợi cho Harimau Malaya”.

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Các hậu vệ Malaysia làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa đối phương

Cùng chung cảm xúc phấn khởi, tờ Berita Harian khắc họa một tập thể Harimau Malaya bản lĩnh và đầy thực dụng, đặc biệt là phòng ngự kiên cường. Nhật báo tiếng Mã Lai hàng đầu này khẳng định: “Chiến thắng trước Việt Nam phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về tính kỷ luật trong khâu tổ chức phòng ngự. Thay vì cuốn vào lối chơi pressing tốc độ của đối phương, Malaysia đã chủ động giảm nhịp độ, bóp nghẹt các ngòi nổ ở khu trung tuyến và kiên nhẫn chờ đợi sai số từ hàng thủ Việt Nam".

Giới phân tích của Berita Harian nhận định tấm huy chương đồng này là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tái thiết đội hình và trẻ hóa lối chơi, giúp các cầu thủ rũ bỏ hoàn toàn mặc cảm tâm lý mỗi khi chạm trán các đại diện nhóm đầu Đông Nam Á.

Trên kênh truyền hình Astro Arena, màn trình diễn của hàng phòng ngự Malaysia được mổ xẻ với sự tán dương không ngớt lời. Giới chuyên môn trên sóng truyền hình chỉ ra rằng việc phong tỏa hoàn toàn các mũi khoan biên và vô hiệu hóa những pha treo bóng bổng của Việt Nam ở nửa cuối hiệp hai là minh chứng cho sự tập trung cao độ đến hồi còi mãn cuộc.

New Straits Times bình luận: “Sau khi nhận bàn thua, Việt Nam dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa và tưởng chừng đã có được cơ hội gỡ hòa ở phút 73 khi Harith Haiqal của Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng VAR cho rằng đó không phải là quả phạt đền. Trước sức ép từ Việt Nam, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã đứng vững. Họ kết thúc giải đấu với thành tích phòng ngự hoàn hảo, giữ sạch lưới trong 4 trận liên tiếp”.

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#Malaysia #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #thắng trận #bóng đá Đông Nam Á #chiến thuật #Việt Nam vs Malaysia

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