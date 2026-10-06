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Indonesia vô địch, nhưng không tăng hạng FIFA

Nguyễn Khánh

TPO - Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan trong loạt luân lưu, nhưng chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không đủ giúp đội bóng của HLV John Herdman cải thiện thứ hạng FIFA.

Theo bảng xếp hạng FIFA đang cập nhật, Indonesia được cộng 3,35 điểm sau trận chung kết và nâng tổng điểm lên 1.166,50. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn đứng thứ 117 thế giới, không thay đổi so với trước trận đấu.

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Các cầu thủ Indonesia ăn mừng trong chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup.

Đây là kết quả có phần thất vọng với những người hâm mộ Indonesia. Bởi trước trận chung kết, đội tuyển này đang đứng thứ 117 với 1.163,16 điểm nhờ trận thắng vùi dập Bangladesh tới 9-2. Họ chỉ kém đội tuyển xếp trên là Kazakhstan vỏn vẹn 3,49 điểm.

Theo báo chí Indonesia, nếu thắng Thái Lan ngay trong 120 phút, đội bóng của HLV John Herdman đã nhận được 5,85 điểm và leo thêm 1 bậc trên bảng xếp hạng. Nhưng vì trận đấu chỉ phân thắng bại ở loạt luân lưu nên phần thưởng nhỏ hơn đáng kể.

Theo cách tính điểm FIFA, kết quả trong loạt sút luân lưu không được tính giống một chiến thắng trong thời gian thi đấu. Vì vậy, Indonesia chỉ nhận thêm 3,35 điểm, thay vì mức 5,85 điểm như dự báo trước trận.

Dù không thăng hạng, Indonesia đang nằm trong nhóm cạnh tranh rất sít sao. Kazakhstan, đội xếp thứ 116, có 1.166,65 điểm, bây giờ chỉ còn hơn Indonesia đúng 0,15. Ngay phía trên là Tanzania (115) với 1.166,82 điểm và Kenya (114) với 1.168,67 điểm.

Tất cả đều không cách quá xa Indonesia. Thậm chí, đội xếp thứ 113 là Libya cũng chỉ hơn thầy trò HLV John Herdman chưa đầy 2,5 điểm. Chỉ cần một vài kết quả thuận lợi ở các trận quốc tế sắp tới, Indonesia hoàn toàn có thể vượt qua một hoặc nhiều đối thủ.

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Thái Lan, bại tướng của Indonesia, chỉ bị trừ 0,85 điểm.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan chịu tác động bất lợi sau thất bại. Trước trận chung kết, “Voi chiến” đứng thứ 93 thế giới với 1.252,27 điểm, cao hơn Indonesia 24 bậc và 89,12 điểm. Sau trận, họ bị trừ 0,85 điểm và vẫn giữ được hạng 93 trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan vẫn nằm trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới. Nhưng khoảng cách giữa họ với đội phía sau, Trung Quốc, giờ chỉ còn 4,7 điểm. Một thất bại nữa cho Thái Lan ở loạt FIFA Days và một thắng lợi tương ứng cho Trung Quốc hoàn toàn có thể khiến vị trí hai đội bị hoán đổi.

Tất nhiên, vị trí 117 chưa phải là chính thức. Số liệu trên là bảng xếp hạng thời gian thực tính đến 23h30 ngày 5/10 (giờ Việt Nam) và có thể thay đổi khi những trận đấu khác kết thúc. FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng chính thức vào ngày 7/10.

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#Indonesia #FIFA #ASEAN Cup #Thái Lan #bảng xếp hạng #đội tuyển

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