FIFA ASEAN Cup thành công hay chưa thành công?

TPO - NHM Đông Nam Á có lẽ sẽ cảm thấy ấn tượng về FIFA ASEAN Cup trong lần đầu tiên sự kiện trình làng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh rực rỡ và những nét chấm phá tích cực, giải đấu non trẻ này cũng phơi bày không ít gam màu xám cùng bất cập hiển hiện về khâu vận hành.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết khép lại cũng là lúc FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức hoàn thành sứ mệnh trong năm đầu tiên ra đời. Việc một giải đấu khu vực lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ trực tiếp từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã mang đến làn gió mới mẻ, làm thay đổi đáng kể diện mạo bóng đá Đông Nam Á.

Điểm thay đổi lớn nhất và mang tính bước ngoặt của FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở việc giải đấu được ấn định vào khung lịch thi đấu chính thức của FIFA. Rào cản lớn nhất mà bóng đá khu vực từng đối mặt suốt hàng thập kỷ qua - bài toán nhả quân từ các CLB chủ quản, đặc biệt là các đội bóng tại châu Âu, châu Á đã được tháo gỡ hoàn toàn.

Nhờ cơ chế bắt buộc này, cả 14 đội tuyển tham dự đều có điều kiện triệu tập những quân bài ưu tú nhất. Người hâm mộ được chứng kiến dàn sao hàng đầu tề tựu đông đủ, tạo nên những màn so tài đỉnh cao về kỹ chiến thuật. Sức cạnh tranh của sân chơi Đông Nam Á nhờ đó được nâng lên một tầm cao mới, nơi các cuộc đối đầu không còn mang tính chắp vá vì thiếu vắng ngôi sao.

Việc diễn ra ở FIFA Days giúp các đội tuyển gọi được đội hình tối ưu

Cùng với tính chất cạnh tranh khốc liệt ở nhóm đầu, việc đổi mới thể thức chia hạng đấu đã mở ra cơ hội lịch sử cho nhóm đội tuyển vốn lâu nay chỉ mang phận "lót đường". Hàng loạt cái tên như Campuchia, Lào, Brunei hay Timor Leste đã tìm thấy một sàn diễn vừa sức hơn để thi thố tài năng thay vì liên tục nhận những trận thua đậm cách biệt.

Minh chứng rõ nét nhất chính là hành trình của đội tuyển Campuchia. Dưới thể thức phân cấp công bằng, các "Chiến binh Angkor" đã lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết tầm cỡ khu vực, thắp lên niềm tin và cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho người hâm mộ xứ sở chùa tháp.

Bên cạnh đó, dấu ấn chuyên nghiệp mang thương hiệu FIFA cũng mang lại bước tiến vượt trội về mặt kinh tế và vị thế. Từ cung cách tổ chức chuẩn chỉ, công nghệ truyền hình hiện đại, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cho đến cơ cấu tiền thưởng đều được cải thiện rõ rệt so với các giải đấu truyền thống.

Quan trọng hơn cả, việc gắn mác giải đấu chính thức của FIFA giúp các trận đấu được áp dụng hệ số điểm thưởng rất cao. Trong bối cảnh mọi đội tuyển đều khát khao cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới để tạo lợi thế bốc thăm hạt giống tại các vòng loại Asian Cup hay World Cup, mỗi chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup đều mang giá trị tích lũy thực tế đắt giá.

Dẫu vậy, việc lần đầu tiên triển khai một giải đấu đa quốc gia có quy mô phức tạp cũng khiến FIFA bộc lộ không ít "hạt sạn" cần sớm chấn chỉnh. Bất cập đầu tiên chính là sự chồng chéo, đan xen quá sát với chu kỳ tổ chức giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (AFF/ASEAN Cup).

Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn cùng sự trùng lặp về mục tiêu khiến ban huấn luyện nhiều đội tuyển rơi vào cảnh lúng túng trong việc phân bổ điểm rơi phong độ. Trường hợp của đội tuyển Việt Nam là ví dụ tiêu biểu. Đến với giải đấu trong tình trạng lực lượng bị vắt kiệt sau các chiến dịch liên tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có đủ thời gian hồi phục thể trạng lẫn làm mới mảng miếng chiến thuật, dẫn đến màn trình diễn dưới sức và không phản ánh đúng thực lực vốn có của nền bóng đá.

Vấn đề thứ hai nằm ở tiêu chí lựa chọn các đội tuyển khách mời. Dù mang danh là giải đấu mở rộng quy mô, song sự góp mặt của Bangladesh và Pakistan (thay Ấn Độ và Trung Quốc bỏ giải) tại hạng đấu cao nhất lại hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc giải đấu.

Trên bảng xếp hạng FIFA, hai đại diện Nam Á này đứng ở những vị trí rất thấp, thậm chí còn xếp sau nhiều đội tuyển Đông Nam Á như Campuchia hay Myanmar. Khi bước vào tranh tài, họ nhanh chóng biến thành "mỏ điểm" dễ dàng bị đối phương khai thác. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến các cặp đấu có sự hiện diện của hai vị khách mời này trở nên một chiều và làm giảm đi đáng kể tính cạnh tranh gay cấn mà ban tổ chức kỳ vọng.

Khách mời Pakistan xếp hạng 198 thế giới

Đáng báo động hơn cả chính là bài toán thể lực và mật độ thi đấu. Ban tổ chức đã sắp xếp một lịch trình quá dày đặc khi các đội bóng phải ra sân với tần suất trung bình 3 ngày một trận. Ngay cả ở sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh như UEFA Nations League, EURO, Copa America hay VCK World Cup, việc ép cầu thủ đá dồn dập với cường độ như vậy cũng là điều tối kỵ.

Mật độ khủng khiếp này nhanh chóng biến giải đấu thành một cuộc tra tấn thể lực, đẩy các cầu thủ vào nguy cơ quá tải và chấn thương nghiêm trọng. Khi đôi chân trở nên nặng nề, chất lượng chuyên môn bị kéo lùi ở một vài trận đấu.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hoàn thành vai trò nâng tầm thương hiệu và tạo dựng một sân chơi thực sự đẳng cấp cho bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, để giải đấu thực sự bền vững và trở thành một ngày hội bóng đá đúng nghĩa thay vì gánh nặng đối với các cầu thủ, FIFA chắc chắn sẽ phải ngồi lại để tái cấu trúc. Việc giãn cách lịch thi đấu, dung hòa với hệ thống giải khu vực sẵn có và siết chặt tiêu chuẩn đối với các khách mời sẽ là bài toán then chốt cần lời giải thỏa đáng trước khi kỳ giải tiếp theo khởi tranh.