Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

FIFA ASEAN Cup thành công hay chưa thành công?

Đặng Lai

TPO - NHM Đông Nam Á có lẽ sẽ cảm thấy ấn tượng về FIFA ASEAN Cup trong lần đầu tiên sự kiện trình làng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh rực rỡ và những nét chấm phá tích cực, giải đấu non trẻ này cũng phơi bày không ít gam màu xám cùng bất cập hiển hiện về khâu vận hành.

okkkk.jpg

Giúp Đông Nam Á 'hòa nhập' với bóng đá đỉnh cao

Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết khép lại cũng là lúc FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức hoàn thành sứ mệnh trong năm đầu tiên ra đời. Việc một giải đấu khu vực lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ trực tiếp từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã mang đến làn gió mới mẻ, làm thay đổi đáng kể diện mạo bóng đá Đông Nam Á.

Điểm thay đổi lớn nhất và mang tính bước ngoặt của FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở việc giải đấu được ấn định vào khung lịch thi đấu chính thức của FIFA. Rào cản lớn nhất mà bóng đá khu vực từng đối mặt suốt hàng thập kỷ qua - bài toán nhả quân từ các CLB chủ quản, đặc biệt là các đội bóng tại châu Âu, châu Á đã được tháo gỡ hoàn toàn.

Nhờ cơ chế bắt buộc này, cả 14 đội tuyển tham dự đều có điều kiện triệu tập những quân bài ưu tú nhất. Người hâm mộ được chứng kiến dàn sao hàng đầu tề tựu đông đủ, tạo nên những màn so tài đỉnh cao về kỹ chiến thuật. Sức cạnh tranh của sân chơi Đông Nam Á nhờ đó được nâng lên một tầm cao mới, nơi các cuộc đối đầu không còn mang tính chắp vá vì thiếu vắng ngôi sao.

malaysia-indonesia-1.jpg
Việc diễn ra ở FIFA Days giúp các đội tuyển gọi được đội hình tối ưu

Cùng với tính chất cạnh tranh khốc liệt ở nhóm đầu, việc đổi mới thể thức chia hạng đấu đã mở ra cơ hội lịch sử cho nhóm đội tuyển vốn lâu nay chỉ mang phận "lót đường". Hàng loạt cái tên như Campuchia, Lào, Brunei hay Timor Leste đã tìm thấy một sàn diễn vừa sức hơn để thi thố tài năng thay vì liên tục nhận những trận thua đậm cách biệt.

Minh chứng rõ nét nhất chính là hành trình của đội tuyển Campuchia. Dưới thể thức phân cấp công bằng, các "Chiến binh Angkor" đã lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết tầm cỡ khu vực, thắp lên niềm tin và cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho người hâm mộ xứ sở chùa tháp.

Bên cạnh đó, dấu ấn chuyên nghiệp mang thương hiệu FIFA cũng mang lại bước tiến vượt trội về mặt kinh tế và vị thế. Từ cung cách tổ chức chuẩn chỉ, công nghệ truyền hình hiện đại, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cho đến cơ cấu tiền thưởng đều được cải thiện rõ rệt so với các giải đấu truyền thống.

Quan trọng hơn cả, việc gắn mác giải đấu chính thức của FIFA giúp các trận đấu được áp dụng hệ số điểm thưởng rất cao. Trong bối cảnh mọi đội tuyển đều khát khao cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới để tạo lợi thế bốc thăm hạt giống tại các vòng loại Asian Cup hay World Cup, mỗi chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup đều mang giá trị tích lũy thực tế đắt giá.

836280111-1630059871806817-2832256158846902164-n.jpg

Những gam màu xám

Dẫu vậy, việc lần đầu tiên triển khai một giải đấu đa quốc gia có quy mô phức tạp cũng khiến FIFA bộc lộ không ít "hạt sạn" cần sớm chấn chỉnh. Bất cập đầu tiên chính là sự chồng chéo, đan xen quá sát với chu kỳ tổ chức giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (AFF/ASEAN Cup).

Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn cùng sự trùng lặp về mục tiêu khiến ban huấn luyện nhiều đội tuyển rơi vào cảnh lúng túng trong việc phân bổ điểm rơi phong độ. Trường hợp của đội tuyển Việt Nam là ví dụ tiêu biểu. Đến với giải đấu trong tình trạng lực lượng bị vắt kiệt sau các chiến dịch liên tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có đủ thời gian hồi phục thể trạng lẫn làm mới mảng miếng chiến thuật, dẫn đến màn trình diễn dưới sức và không phản ánh đúng thực lực vốn có của nền bóng đá.

Vấn đề thứ hai nằm ở tiêu chí lựa chọn các đội tuyển khách mời. Dù mang danh là giải đấu mở rộng quy mô, song sự góp mặt của Bangladesh và Pakistan (thay Ấn Độ và Trung Quốc bỏ giải) tại hạng đấu cao nhất lại hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc giải đấu.

Trên bảng xếp hạng FIFA, hai đại diện Nam Á này đứng ở những vị trí rất thấp, thậm chí còn xếp sau nhiều đội tuyển Đông Nam Á như Campuchia hay Myanmar. Khi bước vào tranh tài, họ nhanh chóng biến thành "mỏ điểm" dễ dàng bị đối phương khai thác. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến các cặp đấu có sự hiện diện của hai vị khách mời này trở nên một chiều và làm giảm đi đáng kể tính cạnh tranh gay cấn mà ban tổ chức kỳ vọng.

viet-nam-19.jpg
Khách mời Pakistan xếp hạng 198 thế giới

Đáng báo động hơn cả chính là bài toán thể lực và mật độ thi đấu. Ban tổ chức đã sắp xếp một lịch trình quá dày đặc khi các đội bóng phải ra sân với tần suất trung bình 3 ngày một trận. Ngay cả ở sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh như UEFA Nations League, EURO, Copa America hay VCK World Cup, việc ép cầu thủ đá dồn dập với cường độ như vậy cũng là điều tối kỵ.

Mật độ khủng khiếp này nhanh chóng biến giải đấu thành một cuộc tra tấn thể lực, đẩy các cầu thủ vào nguy cơ quá tải và chấn thương nghiêm trọng. Khi đôi chân trở nên nặng nề, chất lượng chuyên môn bị kéo lùi ở một vài trận đấu.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hoàn thành vai trò nâng tầm thương hiệu và tạo dựng một sân chơi thực sự đẳng cấp cho bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, để giải đấu thực sự bền vững và trở thành một ngày hội bóng đá đúng nghĩa thay vì gánh nặng đối với các cầu thủ, FIFA chắc chắn sẽ phải ngồi lại để tái cấu trúc. Việc giãn cách lịch thi đấu, dung hòa với hệ thống giải khu vực sẵn có và siết chặt tiêu chuẩn đối với các khách mời sẽ là bài toán then chốt cần lời giải thỏa đáng trước khi kỳ giải tiếp theo khởi tranh.

Xem thêm

#FIFA ASEAN Cup #bóng đá Đông Nam Á #giải đấu khu vực #chuyên nghiệp #thể thao #đội tuyển Việt Nam #Thái Lan #Indonesia #FIFA

Cùng chuyên mục

Indonesia vô địch, nhưng không tăng hạng FIFA

Indonesia vô địch, nhưng không tăng hạng FIFA

TPO - Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan trong loạt luân lưu, nhưng chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không đủ giúp đội bóng của HLV John Herdman cải thiện thứ hạng FIFA.

Truyền thông Malaysia tán dương hàng thủ đội nhà trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam

Truyền thông Malaysia tán dương hàng thủ đội nhà trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam

TPO - Chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp các mặt báo thể thao Malaysia. Với giới truyền thông xứ sở dầu cọ, kết quả trên sân Bung Karno đã chứng tỏ cho bản lĩnh và sự vững vàng nơi hàng thủ Bầy hổ.

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

TPO - Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết Cục sẽ đánh giá lại tổng thể kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya), từ đó có kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài, từ SEA Games đến Asiad cũng như Olympic.

Không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất danh hiệu FIFA ASEAN Cúp

Không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất danh hiệu FIFA ASEAN Cúp

TPO - Bàn thắng duy nhất của Fergus đã mang lại chiến thắng 1-0 cho Malaysia trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong phần cuối hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam dồn lên vây hãm khung thành Malaysia nhưng không thể dứt điểm thành công, chấp nhận trận thua thứ 2 ở giải đấu và cũng là trận thua đầu tiên trước đối thủ Malaysia sau 12 năm.

Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10, bảng A1 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong trận thứ hai thi đấu trên sân nhà dưới thời HLV Zinedine Zidane, đội tuyển Pháp quyết tâm tái lập chiến thắng trước Bỉ để xây chắc ngôi đầu bảng A1.

BIDV tranh tài tại Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2026

BIDV tranh tài tại Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2026

Ngày 4/10, trên mặt nước hồ Tây rợp cờ hoa, Đội Mai Vàng đại diện cho BIDV đã thi đấu bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành Giải Nhất phần thi dành cho Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước tại Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe