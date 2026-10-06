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Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

Đặng Lai

TPO - Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Asiad 2026 chưa kịp trọn vẹn thì một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng lên. Tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc hủy cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên giành huy chương vàng Á vận hội và Thế vận hội.

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Sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Nhật Bản ở trận chung kết để giành tấm huy chương vàng danh giá, toàn bộ dàn cầu thủ trẻ xứ nhân sâm theo quy định sẽ chính thức nhận đặc cách miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn áp dụng chính sách này để kích thích các vận động viên thể thao nam đóng góp cho nước nhà. Những huy chương vàng ở Thế vận hội và Á vận hội được đổi lại là cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự 18 tới 21 tháng.

Thế nhưng, chính sự hớ hênh của người trong cuộc khi họ xem tấm huy chương vàng không phải niềm tự hào dân tộc, mà chỉ là một tấm "kim bài miễn tử" thoát cảnh tòng quân đang thay đổi tình hình. Ngay trong buổi phỏng vấn sau trận đấu hôm 4/10, sự hân hoan quá đà đã khiến các cầu thủ trẻ nói toẹt ra động lực thi đấu thực sự của mình.

Đội trưởng Lee Gi-hyuk công khai khẳng định trước truyền thông: "Đây là giải đấu mà quyền lợi nghĩa vụ quân sự rất quan trọng với các cầu thủ, còn với tôi thì nó thực sự ở ngay trước mắt". Anh thậm chí vừa giơ cao tấm huy chương vàng vừa cười lớn: "Tôi không phải vào quân đội nữa!".

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Các thành viên U23 Hàn Quốc trong lễ nhận huy chương vàng Asiad 2026

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Yang Min-hyeok còn gây sốc hơn khi thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nghĩ huy chương hay danh hiệu thực sự không quan trọng. Vì có phần thưởng là quyền lợi nghĩa vụ quân sự, tôi dường như chỉ nhìn vào điều đó để thi đấu". Hậu vệ Park Seung-soo lại đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh đội chiếc mũ biểu trưng cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ.

Hành động thiếu suy nghĩ của bộ ba này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận Hàn Quốc. Người dân nước này bức xúc cho rằng các phát ngôn kể trên không khác gì sự chế giễu nhắm vào những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời coi nhẹ sự cống hiến lẫn tinh thần màu cờ sắc áo của quốc gia.

Nhiều người hâm mộ khẳng định rằng ngay cả những ban nhạc Hàn Quốc có đóng góp lớn, khuếch trương hình ảnh của quốc gia còn chưa được ưu ái như các vận động viên thể thao. Trước búa rìu dư luận quá lớn, cả ba cầu thủ cùng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã phải liên tục xin lỗi công chúng.

Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng dường như không thể cứu vãn tình thế. Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay (6/10), đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang nghiêm túc xem xét việc thu hẹp và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chế độ phục vụ thay thế - bao gồm cả diện nhân sự ưu tú thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Kế hoạch này sẽ sớm được đưa vào lộ trình cải cách quốc phòng cơ bản để triển khai trong thời gian tới.

Chiến thắng vinh quang trên sân cỏ rốt cuộc lại biến thành giọt nước tràn ly cho một cuộc cải tổ chính sách sâu rộng. Câu chuyện của U23 Hàn Quốc một lần nữa cho thấy cái giá quá đắt của những phát ngôn thiếu chín chắn từ các VĐV trẻ của quốc gia này.

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#quân sự #Hàn Quốc #U23 #nghĩa vụ quân sự #bóng đá #chính sách #Asiad 2026 #Olympic

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