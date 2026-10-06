Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2027

Sáng 6/10, ĐT Việt Nam lên đường trở về nước sau khi hoàn tất hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư và sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là VCK Asian Cup 2027.

Căn cứ theo kế hoạch của các CLB, ĐT Việt Nam chia thành ba nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ của CLB Công An TP.HCM là Le Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng CLB chủ quản, chuẩn bị cho trận đấu với Ratchaburi vào ngày 7/10.

Nhóm thứ hai gồm 5 cầu thủ của CLB Công An Hà Nội là Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc di chuyển sang Singapore để hội quân cùng CLB, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Lion City Sailors vào ngày 8/10. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB tạo điều kiện trở về nước nghỉ ngơi và hồi phục.

BHL và các thành viên còn lại của đội tuyển trở về Hà Nội, khép lại đợt tập trung và thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV trưởng Kim Sang-sik

Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư chung cuộc, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng mang đến cho ĐT Việt Nam những trải nghiệm thực tế, qua đó giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và nhận diện những vấn đề cần cải thiện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

Sau trận đấu tranh giải Ba với Malaysia, HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời xác định Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng phía trước.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Về định hướng xây dựng đội tuyển, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu và trưởng thành, hướng tới sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.

“Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho rằng ĐT Việt Nam đã thu được nhiều bài học sau FIFA ASEAN Cup 2026 và cần tiếp tục hoàn thiện để hướng tới những thử thách phía trước. “Tôi hy vọng tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”, Hoàng Đức chia sẻ.

Đội trưởng ĐT Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian tới”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do LĐBĐVN tổ chức, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời phù hợp với công tác chuyên môn của BHL. Đây sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2027.