Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những điểm nghẽn khiến tuyển Việt Nam hụt hơi ở FIFA ASEAN Cup

Trọng Đạt

TPO - Thiếu những mắt xích quan trọng vì chấn thương và chưa đủ sắc bén ở khâu dứt điểm là hai vấn đề nổi bật được truyền thông Đông Nam Á nhắc đến sau khi tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư.

1.jpg

Chỉ hơn một tháng sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để đăng quang ASEAN Hyundai Cup, tuyển Việt Nam lại trải qua kết quả trái ngược tại FIFA ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, trước khi thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba.

Sự đảo chiều chóng vánh khiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam trở thành chủ đề được báo chí khu vực phân tích. Sau trận thua Malaysia, Thairath thống kê Việt Nam có 14 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Malaysia chỉ sút 7 lần, trúng đích 3 lần nhưng ghi bàn duy nhất nhờ công Fergus Tierney ở phút 62.

“Việt Nam dứt điểm nhiều gấp đôi Malaysia nhưng lại không thể ghi được bàn thắng”, Thairath nhận xét về trận tranh hạng ba.

Hiệu quả dứt điểm cũng là vấn đề trong trận gặp Thái Lan trước đó. Việt Nam kiểm soát bóng 58%, tung ra 18 cú sút nhưng chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Những con số này cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra sức ép, song chưa chuyển hóa được ưu thế thành bàn thắng.

Bên cạnh khâu kết thúc, những tổn thất nhân sự liên tiếp cũng ảnh hưởng đến khả năng tấn công của tuyển Việt Nam. DetikSport cho rằng hàng công thiếu sắc bén khi không có Xuân Son. Tiền đạo này bị rách cơ đùi, phải nghỉ từ 4 đến 6 tuần và chia tay giải. Theo tờ báo Indonesia, Xuân Son đã ghi 16 bàn sau 18 trận cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Stadium Astro đưa tin Quang Hải phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương cổ chân trái. Tờ báo Malaysia gọi anh là đội trưởng kiêm “nhạc trưởng” của tuyển Việt Nam, đồng thời cho biết HLV Kim Sang-sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa để bổ sung cho tuyến giữa.

The Nation cũng nhắc đến sự vắng mặt của cả Quang Hải lẫn Xuân Son: Quang Hải chưa hồi phục chấn thương cổ chân, còn Xuân Son bị rách cơ đùi sau trận gặp Philippines. Tuyển Việt Nam vì thế thiếu một tiền vệ tổ chức trước giải, rồi mất thêm tiền đạo chủ lực trong quá trình tranh tài.

Dù vậy, những tổn thất nhân sự không phải lời giải thích duy nhất cho thất bại. Bernama mô tả tuyển Việt Nam có những đợt tấn công gây sức ép, đặc biệt trong hiệp một và sau giờ nghỉ, nhưng hàng thủ Malaysia cùng thủ môn Ahmad Syihan Hazmi vẫn đứng vững. FIFA cũng ghi nhận Malaysia là đội duy nhất không để thủng lưới ở vòng bảng.

Tuyển Việt Nam vì vậy không chỉ gặp khó khi thiếu các trụ cột. Trước những hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, đội bóng vẫn cần cải thiện cách tiếp cận khung thành và khả năng xử lý ở pha bóng cuối. Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia cho thấy sức ép cùng số lần dứt điểm chưa đủ nếu đội không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

Xem thêm

#tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #chấn thương #hiệu quả dứt điểm #bóng đá Việt Nam #thất bại #báo chí Đông Nam Á

Cùng chuyên mục

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan

TPO - Trận thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu định mệnh trước Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là thất bại thứ 5 liên tiếp ở các trận chung kết khu vực, trải dài từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử hơn nửa thế kỷ thống trị bóng đá khu vực, người Thái lại phải trải qua cảm giác thua nhiều chung kết như vậy.

FIFA ASEAN Cup thành công hay chưa thành công?

FIFA ASEAN Cup thành công hay chưa thành công?

TPO - NHM Đông Nam Á có lẽ sẽ cảm thấy ấn tượng về FIFA ASEAN Cup trong lần đầu tiên sự kiện trình làng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh rực rỡ và những nét chấm phá tích cực, giải đấu non trẻ này cũng phơi bày không ít gam màu xám cùng bất cập hiển hiện về khâu vận hành.

Indonesia vô địch, nhưng không tăng hạng FIFA

Indonesia vô địch, nhưng không tăng hạng FIFA

TPO - Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan trong loạt luân lưu, nhưng chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không đủ giúp đội bóng của HLV John Herdman cải thiện thứ hạng FIFA.

Truyền thông Indonesia ca ngợi trận chung kết FIFA ASEAN Cup là nghẹt thở bậc nhất lịch sử Đông Nam Á

Truyền thông Indonesia ca ngợi trận chung kết FIFA ASEAN Cup là nghẹt thở bậc nhất lịch sử Đông Nam Á

TPO - Đêm 5/10/2026, sân Bung Karno vỡ òa trong men say chiến thắng khi đội tuyển Indonesia đánh bại đại kình địch Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, truyền thông xứ vạn đảo đã bùng nổ với hàng loạt bài viết thể hiện sự phấn khích tột độ cùng niềm tự hào dâng trào.

Truyền thông Malaysia tán dương hàng thủ đội nhà trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam

Truyền thông Malaysia tán dương hàng thủ đội nhà trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam

TPO - Chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp các mặt báo thể thao Malaysia. Với giới truyền thông xứ sở dầu cọ, kết quả trên sân Bung Karno đã chứng tỏ cho bản lĩnh và sự vững vàng nơi hàng thủ Bầy hổ.

Đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, cuối cùng bóng đá Indonesia cũng đã vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển Indonesia với lực lượng hùng mạnh nhờ đoàn quân nhập tịch đã ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan (2-2 ở 120 phút thi đấu, 4-2 trên loạt luân lưu). Chiến thắng này cũng giúp Indonesia chấm dứt 1 thập kỷ toàn hòa và thua người Thái.

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

TPO - Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết Cục sẽ đánh giá lại tổng thể kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya), từ đó có kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài, từ SEA Games đến Asiad cũng như Olympic.

Không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất danh hiệu FIFA ASEAN Cúp

Không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất danh hiệu FIFA ASEAN Cúp

TPO - Bàn thắng duy nhất của Fergus đã mang lại chiến thắng 1-0 cho Malaysia trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong phần cuối hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam dồn lên vây hãm khung thành Malaysia nhưng không thể dứt điểm thành công, chấp nhận trận thua thứ 2 ở giải đấu và cũng là trận thua đầu tiên trước đối thủ Malaysia sau 12 năm.

Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10, bảng A1 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong trận thứ hai thi đấu trên sân nhà dưới thời HLV Zinedine Zidane, đội tuyển Pháp quyết tâm tái lập chiến thắng trước Bỉ để xây chắc ngôi đầu bảng A1.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe