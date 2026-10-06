Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Bàn giao dàn xe Hyundai chuyên dùng phục vụ chở hài cốt liệt sĩ

Lê Tuấn

Mẫu xe 29 chỗ của Hyundai được bàn giao Bộ Quốc phòng và cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Hyundai Thành Công Thương Mại (HCTV) cho biết, 35 xe Hyundai County phiên bản 29 chỗ đã được bàn giao nguyên mẫu cho Bộ Quốc phòng, sau đó được Bộ Quốc Phòng nghiên cứu, cải hoán theo yêu cầu sử dụng đặc thù.

Các hạng mục cải tạo của mẫu xe có nền tảng xe khách thương mại này gồm hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu; giá vòng hoa; vị trí đặt lư hương, nến điện tử; đồng thời điều chỉnh cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết liên quan.

htcv.jpg

Mẫu xe Hyundai County chuyên dụng đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự trong tháng 9.

Đến nay, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành cải hoán, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 35 phương tiện theo kế hoạch. Sau đó, mẫu xe được đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tại nhiều khu vực khác nhau có địa hình phức tạp, di chuyển khó khăn.

Hyundai County là dòng xe khách 29 chỗ quen thuộc tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Việc lựa chọn mẫu xe này làm nền tảng cải hoán cho thấy khả năng đáp ứng những yêu cầu vận hành đặc thù sau khi được nghiên cứu và điều chỉnh về kết cấu.

htcv-9873.jpg

Toàn bộ quá trình cải hoán được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi Hyundai Thành Công Thương Mại đảm nhiệm việc cung cấp xe nguyên mẫu.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, việc bảo đảm phương tiện, trang thiết bị đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, để thêm nhiều liệt sĩ được trở về với đất mẹ trong sự tri ân, thành kính.

#Hyundai #xe chuyên dụng #quy tập hài cốt #Bộ Quốc phòng #Chiến dịch 500 ngày đêm #Hyundai County

Cùng chuyên mục

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

Xe VinFast VF 3 - mẫu SUV mini đến từ Việt Nam - đã được Disway Awards 2026 vinh danh “Thương hiệu Tin tưởng và Yêu thích 2026”, ở hạng mục “Xe con chạy điện”. Giải thưởng không chỉ phản ánh uy tín và sức hút mạnh mẽ của mẫu xe VF 3, mà còn khẳng định sự phù hợp và thấu hiểu thị trường Indonesia của VinFast.

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.

Ford Ranger tăng giá

Ford Ranger tăng giá

Một số phiên bản Ford Ranger vừa được điều chỉnh giá bán tăng thêm 19-24 triệu đồng từ đầu tháng 10.

Clip: Ô tô con tạt đầu xe khác ngay cổng trạm thu phí

TPO - Vừa qua cổng trạm thu phí, chiếc ô tô điện mini bất ngờ chuyển làn từ bên trái sang, chạy cắt ngang đầu xe gắn camera đang đi ra ở làn kế bên để tấp vào lề phải. Vụ việc xảy ra ở trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Đông Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Clip: Xe container vỡ 'toác đầu' sau va chạm với ô tô tải

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh một xe container va chạm dồn xe tải vào lề đường, sau đó đâm vào bờ tường dẫn tới hư hỏng phần đầu. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường ướt do mưa lớn. Vụ việc xảy ra tại Quốc Lộ 38 đoạn qua xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

Diễn biến mới ‘cuộc đua’ giảm giá ô tô trong nước

Diễn biến mới ‘cuộc đua’ giảm giá ô tô trong nước

TPO - Hầu hết các thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Hyundai vẫn duy trì ưu đãi kích cầu cho các dòng xe chủ lực như tháng trước. Bên cạnh đó, cũng có một số cái tên được bổ sung hoặc rút khỏi danh mục khuyến mãi, qua đó phản ánh diễn biến thị trường.

Hai tuyến buýt số 22A, 22B được thay bằng xe điện từ 5/10

Hai tuyến buýt số 22A, 22B được thay bằng xe điện từ 5/10

Từ ngày 05/10/2026, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco đã đưa xe điện vào thay thế phương tiện dầu diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Clip: Xe sedan lấn làn, đâm trực diện ô tô ngược chiều

TPO - Tình huống được camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc sedan màu đen di chuyển với tốc độ khá cao, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều rồi đâm trực diện một ô tô màu trắng. Va chạm mạnh khiến hai xe bị văng ngược hướng nhau, hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Tĩnh.

Clip: Xe bán tải đi ngược chiều, quay đầu gặp CSGT

TPO - Camera an ninh ghi lại tình huống một xe bán tải từ vỉa hè xuống đường đi ngược chiều, sau đó quay đầu sang làn đối diện thì gặp hai đồng chí CSGT. Xe này sau đó không dừng lại mà luồn lách để bỏ chạy. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe