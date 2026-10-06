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Xe

Ford Ranger tăng giá

Một số phiên bản Ford Ranger vừa được điều chỉnh giá bán tăng thêm 19-24 triệu đồng từ đầu tháng 10.

Một số phiên bản Ford Ranger vừa được điều chỉnh giá bán tăng thêm 19-24 triệu đồng từ đầu tháng 10.

Đúng như thông tin từng được Tri Thức - Znews chia sẻ trước đây, bán tải Ford Ranger vừa chính thức tăng giá ở một số phiên bản sử dụng động cơ dung tích 2.0L.

Cụ thể, Ranger XLS 2.0L tăng giá 19 triệu đồng cho các phiên bản 4x2 và 4x4, trong khi Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 cũng được điều chỉnh giá bán tăng thêm 24 triệu đồng. Mức giá này áp dụng từ đầu tháng 10 và lúc này đã được cập nhật trên website chính thức của Ford Việt Nam.

Sau điều chỉnh, Ranger XLS 2.0L AT 4x2 hiện có giá 726 triệu đồng, còn giá bán mới của Ranger XLS 2.0L AT 4x4 đang là 795 triệu đồng. Theo cập nhật mới nhất từ Ford Việt Nam, Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 đang có giá bán mới 973 triệu đồng.

Với các tùy chọn màu đỏ của Ranger XLS và màu Cam của Ranger Wildtrak 2.0L, khách Việt sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng.

Ford Việt Nam không có bất kỳ lý giải nào liên quan đến giá bán mới của loạt phiên bản Ranger trong tháng 10.

Như vậy vào lúc này, dải giá của bán tải Ford Ranger đang dao động từ 726 triệu đến 1,448 tỷ đồng. Mẫu bán tải Mỹ tạm thời là cái tên bán chạy nhất phân khúc, doanh số đạt 8.688 xe sau 8 tháng.

Một số phiên bản Ranger 2.0L tăng giá từ đầu tháng 10. Ảnh: Ford Việt Nam.
Một số phiên bản Ranger 2.0L tăng giá từ đầu tháng 10. Ảnh: Ford Việt Nam.

Dẫu đang dẫn đầu, Ford Ranger không còn tạo ra khoảng cách doanh số quá cách biệt so với những đại diện Nhật Bản phía sau. Toyota Hilux kết thúc 8 tháng đầu năm với 5.261 xe bàn giao thành công cho khách Việt, trong khi doanh số cùng kỳ của Mitsubishi Triton là 2.826 xe.

Isuzu D-Max cũng là một trong những bán tải được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số định kỳ. Từ đầu năm, mẫu bán tải Nhật ghi nhận doanh số khiêm tốn 454 xe.

Phân khúc bán tải ở Việt Nam vừa chào đón thêm "tân binh" VF Wild gia nhập, giá bán khởi điểm 860 triệu đồng. Mẫu xe này là lựa chọn lai xăng-điện duy nhất trong phân khúc, sử dụng thiết lập REEV trong đó động cơ xăng chỉ hoạt động như máy phát điện.

tech.zingnews.vn
#Ford Ranger

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