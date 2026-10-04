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Xe

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Những tình huống sắp được bổ sung vào đào tạo lái xe

Lê Tuấn

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu, bổ sung vào giáo trình những tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành lái xe trên đường bộ, đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe về việc triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng liên quan đến bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe.

Để bảo đảm an toàn khi dạy lái xe trên đường, các cơ sở đào tạo được yêu cầu nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình đào tạo lái xe, chương trình đào tạo chi tiết để bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên học lái xe trên đường bộ và đường cao tốc.

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Sắp bổ sung tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe. (Ảnh minh họa)

Các tình huống cụ thể cần được chú trọng gồm: khi xe chuyển làn vào đường cao tốc; khi xe chuyển làn ra khỏi đường cao tốc; khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ; hoặc khi có xe chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải rà soát quy trình quản lý, quy trình dạy thực hành; việc phân công, bố trí giáo viên nhằm bảo đảm điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông đối với xe tập lái.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, qua phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông và cơ quan truyền thông, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai... làm chết 1 giáo viên và 1 người.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình dạy lái xe trên đường, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai đầy đủ các nội dung được giao; kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo thực tế và trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh. Các cơ sở đào tạo phải thực hiện đúng nội dung chương trình, bảo đảm điều kiện an toàn, đồng thời truyền dữ liệu quản lý, giám sát đào tạo theo quy định.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo biên soạn, thẩm định giáo trình và chương trình đào tạo chi tiết, bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ, đường cao tốc; đồng thời tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

#đào tạo lái xe #khoảng cách an toàn #giữ khoảng cách #tình huống #xe tập lái #cục đường bộ #cao tốc

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