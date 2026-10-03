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Xe

Porsche đổi ý, hồi sinh Macan chạy xăng

Tân CEO của hãng xe thể thao Đức xác nhận Porsche Macan chạy xăng sẽ quay trở lại vào năm 2028. Vị này thêm lần nữa khẳng định sẽ không có 911 thuần điện.

Tân CEO của hãng xe thể thao Đức xác nhận Porsche Macan chạy xăng sẽ quay trở lại vào năm 2028. Vị này thêm lần nữa khẳng định sẽ không có 911 thuần điện.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times, tân CEO Michael Leiters của Porsche xác nhận sẽ “hồi sinh” Porsche Macan chạy xăng vào năm 2028, đồng thời khẳng định kế hoạch phát triển xe điện của thương hiệu vẫn đi đúng lộ trình.

Ông Michael Leiters tiếp quản công việc tại Porsche từ đầu năm và đã dành nhiều tháng sau đó để củng cố quan điểm ủng hộ động cơ xăng. “Thuyền trưởng” của hãng xe thể thao Đức khẳng định Porsche không quay lưng với xe điện, chỉ không từ bỏ động cơ xăng.

Một dải sản phẩm cân bằng

CEO Michael Leiters phản bác nhận định cho rằng ông là người có thái độ hoài nghi dành cho xe điện. Vị này mô tả chiến lược mà mình vạch ra cho Porsche hướng đến sự tồn tại song song của xe điện và xe động cơ đốt trong, thay vì sử dụng dòng này như sự thay thế cho dòng kia.

Porsche Macan được mang ra làm ví dụ. Người đứng đầu hãng xe thể thao Đức xác nhận sẽ mang trở lại phiên bản chạy xăng cho mẫu SUV hạng sang cỡ trung vào năm 2028, không lâu sau tuyên bố chỉ bán Porsche Macan thuần điện.

Porsche Macan chạy xăng sẽ được hồi sinh. Ảnh: Phúc Hậu.
Porsche Macan chạy xăng sẽ được hồi sinh. Ảnh: Phúc Hậu.

Michael Leiters muốn Macan chạy xăng được bán song song biến thể thuần điện, thay vì cạnh tranh trực tiếp trên cùng tệp khách hàng. CEO Porsche cũng bày tỏ những lo ngại về chi tiêu chồng chéo khi hãng xe Đức áp dụng phương pháp tiếp cận này.

“Chúng tôi phải cẩn trọng để đảm bảo hãng không đầu tư kép vào cả xe xăng và xe điện trong cùng phân khúc sản phẩm”, Michael Leiters chia sẻ.

Vị CEO cũng đặt cược vào khả năng động cơ xăng có sức hút hơn ở nhóm xe phân khúc cao cấp. Vị này tin rằng chiến lược xe xăng cần được phục hồi, đặc biệt với Macan thuần xăng, khách hàng sẽ được giới thiệu lựa chọn cân bằng giữa xe điện và xe xăng.

Động thái “chuyển hướng” của Porsche diễn ra giữa lúc doanh số hãng có phần ảm đạm. Doanh số Porsche Macan thuần điện trong nửa đầu năm đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe bàn giao cho khách hàng Trung Quốc cũng giảm 32%.

Doanh số Porsche Macan thuần điện không cao như kỳ vọng. Ảnh: Phúc Hậu.
Doanh số Porsche Macan thuần điện không cao như kỳ vọng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong nỗ lực khắc phục điều này, Porsche cho biết đã đạt được thỏa thuận cắt giảm 9.000 việc làm đến năm 2035, đóng cửa loạt công ty con ở mảng xe đạp điện, pin và phần mềm. Michael Leiters nhấn mạnh trong môi trường khó khăn như hiện tại, hãng phải tái tư duy mô hình kinh doanh và quy mô tổ chức.

Porsche cũng đã thu về khoảng 1 tỷ EUR (tương đương 1,1 tỷ USD) nhờ bán cổ phần tại Bugatti Rimac và Rimac Group, giải phóng dòng tiền trong bối cảnh công ty tái định hình những hạng mục đầu tư mà họ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Chuyên trang Motor1 nhận định không có động thái nào của Porsche cho thấy hãng đang từ bỏ xe điện, thay vào đó là những nỗ lực nhằm dừng các khoản chi tiêu quá tay cho mảng này.

Porsche không từ bỏ xe điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.
Porsche không từ bỏ xe điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

“Nếu chúng ta có một sân chơi bình đẳng, Porsche không phải e sợ bất kỳ đối thủ nào”, CEO Michael Leiters chia sẻ.

Theo Motor1, đây là thông điệp nhắm đến các cơ quan quản lý, đối thủ cạnh tranh cũng như các nhà hoạch định sản phẩm của chính Porsche. Hãng xe thể thao Đức từng đưa ra lập luận tương tự, khẳng định không xem việc lựa chọn xăng hay điện là quyết định mang tính đạo đức.

Sẽ không có Porsche 911 thuần điện

Cũng theo chia sẻ của vị CEO, Porsche vẫn đang phát triển phiên bản thuần điện của 718, ngay cả khi Macan quay trở lại với động cơ xăng.

Michael Leiters xem đây là 2 khoản đầu tư riêng biệt. Một phân khúc có thể điện hóa hoàn toàn, trong khi phân khúc khác sẽ giữ nguyên động cơ đốt trong, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng.

Dòng Porsche 911 được xác nhận sẽ không có phiên bản thuần điện. Ảnh: Phúc Hậu.
Dòng Porsche 911 được xác nhận sẽ không có phiên bản thuần điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên, CEO Porsche xác nhận dòng 911 sẽ không có phiên bản thuần điện. Tuyên bố này một lần nữa nhấn mạnh quan điểm mà Porsche đã kiên trì trong nhiều năm qua.

Dòng 911 hiện tại đã được trang bị hệ thống hybrid trên bản Carrera GTS, kết hợp động cơ đốt trong với sự hỗ trợ của motor điện. Đây được xem là giới hạn điện hóa tối đa của dòng 911. Porsche cũng kiên quyết loại bỏ khả năng ra mắt phiên bản PHEV, cho rằng kích thước xe không nên phình to thêm chỉ để chứa thêm phần cứng.

Đáng chú ý, Michael Leiters cho biết Porsche sẽ dựa vào công nghệ xe điện của tập đoàn Volkswagen. Việc chia sẻ nền tảng sẽ giúp Porsche phát triển 718 thuần điện trong khi vẫn giữ dòng xe huyền thoại 911 nằm ngoài dòng chảy điện hóa.

tech.zingnews.vn
#Macan

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