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Xe

Báo Ấn Độ: VinFast 'đi đường dài' trong cuộc đua nhân tài xe điện

P.V

Theo báo chí Ấn Độ, khoảng trống về “kỹ năng xanh” có thể thành điểm nghẽn của chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, với ngành xe điện, VinFast đang tạo sự khác biệt khi xây nguồn nhân lực từ giảng đường đến các nhà máy trong và ngoài Việt Nam.

VinFast xây nguồn nhân lực xe điện từ giảng đường

Chuyển dịch năng lượng thường được nhìn qua công nghệ, hạ tầng và đầu tư. Tuy nhiên, khoảng trống về “kỹ năng xanh” cũng có thể trở thành điểm nghẽn của quá trình này.

Đến năm 2030, 1,2 tỷ người trẻ trên toàn cầu sẽ bước vào thị trường lao động, nhưng chưa đến 60% được dự báo có những kỹ năng mà nền kinh tế xanh cần, theo bài viết của Taha Bawa, CEO kiêm đồng sáng lập Goodwall, và Riad Meddeb, Trưởng bộ phận Khử carbon và Phát triển bền vững tại UNDP, trên ESG Today.

Với ngành xe điện, nhu cầu nhân lực trải rộng từ cơ khí, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đến công nghệ pin và kết nối. Các hãng xe vì thế phải cạnh tranh với công ty công nghệ và startup để tuyển kỹ sư phần mềm, chuyên gia AI, chuyên gia pin và kỹ thuật viên tay nghề cao.

Trong câu chuyện này, VinFast được truyền thông Ấn Độ chú ý bởi cách tiếp cận phát triển nhân lực từ khâu đào tạo.

“Đối với nhà sản xuất ô tô toàn cầu VinFast, khoản đầu tư đó bắt đầu từ rất lâu trước khi những nhân sự tiềm năng nộp lá đơn xin việc đầu tiên”, ANI News nhận định trong bài viết “VinFast đi đường dài trong cuộc đua nhân lực xe điện”.

Tại Việt Nam, VinFast đã hợp tác với 19 trường đại học và cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào các ngành như kỹ thuật ô tô, cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ thông tin. Trong đó, VinFast cung cấp thiết bị đào tạo, tài liệu kỹ thuật và đưa nội dung sửa chữa xe điện - từ hệ thống pin, hệ truyền động đến phần mềm chẩn đoán - vào chương trình học. Sinh viên có thể thực tập tại các tổ hợp sản xuất và xưởng dịch vụ; ứng viên có kết quả tốt được ưu tiên xem xét tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

“Với tư cách là một công ty thành viên của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, VinFast được hưởng lợi từ một hệ sinh thái rộng lớn bao trùm giáo dục, nghiên cứu và công nghệ”, The Wire nhận định.

Trang tin này cũng đề cập việc VinFast và Trường Đại học VinUni năm 2025 thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược về công nghệ pin và vật liệu tiên tiến, mở ra cơ hội nghiên cứu chung, đào tạo kỹ thuật và thực tập cùng chuyên gia VinFast.

Đào tạo trực tiếp tại nhà máy quốc tế

Chiến lược này tiếp tục được triển khai tại các thị trường nước ngoài. Tại Ấn Độ, VinFast đặt mục tiêu tạo 3.000-3.500 việc làm trực tiếp tại nhà máy Tamil Nadu, với khoảng 80% lực lượng lao động dự kiến là sinh viên mới tốt nghiệp và học viên địa phương. Đợt tuyển dụng đầu tiên chọn 200 nhân sự địa phương; 344 sinh viên hệ cao đẳng tham gia tuyển chọn qua chương trình Naan Mudhalvan của bang Tamil Nadu.

Tại Indonesia, nhà máy Subang ban đầu có khoảng 1.700 lao động. VinFast đào tạo đội ngũ quản lý tại Việt Nam trong 3-4 tháng, đồng thời đưa chuyên gia Việt Nam sang Indonesia đào tạo kỹ thuật viên địa phương.

Theo ETAuto, chiến lược này hướng tới xây dựng năng lực trên toàn bộ chuỗi giá trị xe điện, từ nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến dịch vụ hậu mãi.

“Doanh nghiệp có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, các cơ sở giáo dục có thể cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế, còn sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận những việc làm chất lượng cao”, The Wire dẫn lời một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đánh giá mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục có thể tạo giá trị cho cả ba bên.

#VinFast #nhân lực #xe điện #đào tạo #công nghệ xanh #đại học #nhà máy

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