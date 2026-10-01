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Xe

BMW 3 Series thế hệ mới có gì đặc biệt?

Lê Tuấn

TPO - Dòng 3 Sereis mới có thiết kế tương đồng với bản điện BMW i3 nhưng khác nền tảng và được điều chỉnh một số chi tiết để tạo khác biệt.

BMW vừa giới thiệu 3 Series thế hệ thứ 8 với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, sau khi ra mắt mẫu i3 thuần điện hồi đầu năm.

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Phiên bản mạnh mẽ nhất hiện tại là M350 xDrive, thay thế M340i xDrive. Xe sở hữu lưới tản nhiệt quả thận và đèn LED định vị tương tự i3, nhưng được làm tối màu và mở rộng đôi chút.

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Cản trước và các khe hút gió được thiết kế lớn hơn để tăng khả năng làm mát động cơ. M350 xDrive còn có gương chiếu hậu màu đen, logo riêng, đèn hậu LED tối màu, bộ khuếch tán và 4 ống xả.

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Cả ba phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive đều dài 4.754 mm, rộng 1.849 mm và cao 1.455 mm. Xe sử dụng bản nâng cấp của nền tảng CLAR, trong khi i3 dựa trên kiến trúc Neue Klasse mới.

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Khoang lái của 3 Series được nâng cấp mạnh theo phong cách Neue Klasse, với vô-lăng mới tích hợp các cụm điều khiển cảm ứng và lẫy chuyển số, màn hình trung tâm 17,9 inch đặt nghiêng cùng hệ thống Panoramic iDrive. Khách hàng có thể tùy chọn màn hình hiển thị kính lái 3D.

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Táp-lô sử dụng vật liệu, vải và hệ thống chiếu sáng mới. Ghế thiết kế mới là trang bị tiêu chuẩn, trong khi ghế đa chức năng có thêm điều chỉnh độ rộng tựa lưng và hỗ trợ thắt lưng.

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M350 xDrive sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L đi kèm mild-hybrid 48V, cho công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, xe tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa 209 km/h hoặc 250 km/h khi trang bị lốp thể thao.

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Trong khi đó, 330 và 330 xDrive sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Hai phiên bản có thời gian tăng tốc 0-96 km/h là 5,9 giây.

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BMW cho biết dù vẫn sử dụng nền tảng CLAR, 3 Series mới được nâng cấp đáng kể hệ thống khung gầm, gồm hệ thống treo trước tay đòn kép, tăng chiều rộng vệt bánh trước và sau, đồng thời bổ sung các tùy chọn mâm và lốp mới. Các phiên bản tiêu chuẩn có thể chọn hệ thống treo thích ứng hoặc treo thích ứng M - trang bị tiêu chuẩn trên M350 xDrive.

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Một trong những tính năng đáng chú ý trên M350 xDrive là chế độ Drift Moment. Khi kích hoạt, hệ thống chuyển chiếc sedan sang cấu hình dẫn động cầu sau để hỗ trợ khả năng drift. Tính năng sẽ chỉ có thông qua bản cập nhật phần mềm vào năm 2027.

BMW 3 Series 2027 sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2027 với các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive. Giá dự kiến được công bố gần thời điểm mở bán.

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3 Series là dòng sedan thành công nhất về doanh số trong toàn bộ lịch sử của BMW. Tại Việt Nam, dòng xe Đức này được lắp ráp trong nước và phân phối bởi Thaco, giá niêm yết khởi điểm từ 1,699 tỷ đồng.

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