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Xe

100 xe tải khai tự hành tự tránh chướng ngại vật, thay pin trong 6 phút

Lê Tuấn

TPO - Một đội xe gồm 100 xe tải khai mỏ chạy điện tự hành được đưa vào vận hành tại một mỏ lộ thiên ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, đánh dấu quy mô ứng dụng lớn nhất thế giới đối với loại phương tiện này.

Theo Tân Hoa Xã, được vận hành trên nền tảng mạng 5G-Advanced, đội xe tải Huaneng Ruichi tại mỏ Yimin là bước tiến mới của Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi ngành khai thác than theo hướng thông minh và xanh hơn.

Tập đoàn Huaneng Trung Quốc - đơn vị vận hành mỏ, cho biết những xe tải tự lái này sở hữu tốc độ vận hành tối đa 50 km/h, tải trọng 90 tấn mỗi xe và có thể hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -40 độ C.

Tại mỏ than ở thành phố Hulunbuir, 100 xe tải do Huaneng Trung Quốc, Huawei, Tập đoàn Máy xây dựng Từ Châu cùng nhiều viện nghiên cứu phối hợp phát triển đang hoạt động liên tục ngày đêm.

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100 xe tải điện tự hành dùng trong khai thác mỏ đã được triển khai tại mỏ than Yimin do Tập đoàn Huaneng Trung Quốc vận hành. Ảnh: China Daily

Lãnh đạo Văn phòng Xây dựng Mỏ thông minh của mỏ Yimin, cho biết các xe tải khai mỏ thuần điện được kỳ vọng giúp hoạt động khai thác trong mùa đông an toàn và hiệu quả hơn, khi nhiệt độ tại khu vực có thể xuống dưới -40 độ C.

Nhờ được trang bị hệ thống lidar, radar sóng milimet, camera và thuật toán AI, các xe tải khai mỏ không người lái có thể duy trì khả năng nhận diện môi trường xung quanh trong điều kiện ánh sáng yếu, tầm nhìn hạn chế do tuyết, bão cát cũng như khi vận hành ban đêm.

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Mỗi xe được trang bị bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 564 kWh. Đáng chú ý, thời gian thay toàn bộ bộ pin cho một xe chưa đến 6 phút.

Đại diện phụ trách mỏ Yimin, cho biết việc thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng đội xe điện này có thể giúp giảm khoảng 15.000 tấn dầu diesel tiêu thụ và 48.000 tấn khí CO2 phát thải mỗi năm.

Cũng tại Nội Mông, đội xe tải không người lái còn được vận hành ở mỏ Heidaigou. Nhờ công nghệ định vị Beidou kết hợp định vị quán tính giúp xe xác định vị trí và di chuyển với độ chính xác cao. Khả năng phối hợp giữa các xe được tối ưu nhờ nền tảng điều phối qua dữ liệu đám mây.

Hệ thống này giúp các xe có thể tự động dừng an toàn khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tỷ lệ xử lý tránh chướng ngại vật thành công trong các tình huống thử nghiệm đạt 100%.

Điều quan trọng hơn cả là năng suất của đội xe được cải thiện đáng kể. Hiệu suất một chu kỳ vận chuyển của toàn đội tăng 25%, giảm số lượng công nhân tại chỗ trung bình 300 người mỗi ngày và kéo dài thời gian vận hành hiệu quả của xe hơn 30%.

#xe tải khai mỏ #xe tự hành #công nghệ AI #Nội Mông #xe tự lái

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