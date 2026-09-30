VinFast Kyo giá chỉ còn từ 25 triệu đồng sau ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 5 triệu đồng cho VinFast Kyo bản thuê pin và 3,5 triệu đồng cho bản kèm pin, tạo thêm động lực để người sử dụng xe xăng chuyển đổi sang mẫu xe điện có thiết kế thanh lịch, tiện dụng trong phố.

Giá sau ưu đãi chỉ từ 25 triệu đồng

Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang VinFast Kyo được hưởng ưu đãi lên tới 5 triệu đồng.

Cụ thể, khi mua VinFast Kyo bản thuê pin có giá niêm yết 30 triệu đồng, người dùng được ưu đãi 5 triệu đồng, giá xe chỉ còn 25 triệu đồng. Bản kèm pin có giá niêm yết 35,3 triệu đồng, được ưu đãi 3,5 triệu đồng, còn 31,8 triệu đồng. Chính sách này mở cơ hội chuyển đổi xanh cho đông đảo khách hàng Việt.

Dù lựa chọn phương án nào, người dùng đều được tiếp cận loạt trang bị hiện đại phù hợp nhịp di chuyển đô thị trên Kyo như động cơ Inhub công suất tối đa khoảng 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h, cốp 21 lít và Smart Key với chức năng mở khóa không cần cắm chìa, tìm xe. Màn hình TFT có kết nối Bluetooth để hiển thị thông báo cuộc gọi.

Kyo có chiều dài 1.999 mm, rộng 694 mm, phù hợp với việc xoay xở và bố trí xe tại hầm chung cư, bãi xe cơ quan hoặc các khu vực đỗ đông. Khoảng sáng gầm 160 mm cùng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng hữu ích khi đi qua gờ giảm tốc, đường dốc hoặc lối lên xuống hầm.

Ngoại hình Kyo lấy cảm hứng từ xe hơi với đèn LED Projector, lưới Louver và dải chrome chữ V. Xe có năm lựa chọn màu gồm Đen Bóng, Xanh Oliu, Đỏ, Trắng Ngọc Trai và Nâu Ánh Kim.

Hỗ trợ 20 lần đổi pin mỗi tháng, bảo hành dài hạn

Bên cạnh khoản ưu đãi lúc mua xe, khách hàng chọn phương án thuê pin sẽ được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Quyền lợi này giảm chi phí năng lượng hằng tháng cho người dùng trong gần 2 năm đầu sử dụng.

Kyo sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh và có tùy chọn thêm một pin 1,5 kWh. Khi hai pin sạc đầy, phạm vi di chuyển đạt khoảng 160 km. Cấu hình mở rộng phù hợp với người có tổng quãng đường lớn hoặc thường phát sinh thêm điểm đến ngoài kế hoạch.

Khả năng lựa chọn cấu hình pin và phương án nạp năng lượng tạo sự linh hoạt sau khi chuyển sang xe điện. Người có lịch đi làm cố định có thể chọn bản mua pin và sắp xếp việc sạc vào giờ xe nghỉ. Người thường xuyên ở ngoài đường có thêm lựa chọn đổi pin để đáp ứng lịch trình trong ngày.

Về hậu mãi, Kyo được bảo hành xe 6 năm, không giới hạn quãng đường. Pin mua được bảo hành 8 năm, không giới hạn quãng đường. Các quyền lợi này giúp khách hàng yên tâm mua xe để sử dụng qua nhiều năm.

Với mức giá sau ưu đãi dễ tiếp cận, hai phương án sở hữu pin và quyền lợi đổi pin miễn phí, Kyo bổ sung lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện trong giai đoạn cuối năm.