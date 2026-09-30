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Xe

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Showroom xe sang rao bán 'cắt lỗ' cả tỷ đồng

Lê Tuấn

TPO - Một đơn vị kinh doanh ô tô tư nhân tại Hà Nội, các showroom ô tô rao bán hàng loạt mẫu xe sang, SUV và xe thể thao đã qua sử dụng với mức giá thấp hơn cả tỷ đồng so với thời điểm mua vào.

Theo người bán, một số mẫu xe hiện được chào bán thấp hơn giá vốn ban đầu tới hàng tỷ đồng. Trong số này có chiếc Toyota Land Cruiser LC300 sản xuất năm 2021, phiên bản nhập khẩu Trung Đông. Xe từng được đơn vị này mua vào với giá 5,3 tỷ đồng, nhưng hiện được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng.

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Land Cruiser là mẫu SUV Nhật Bản được nhiều doanh nhân và đại gia tại Việt Nam ưa chuộng. Với xe phân phối chính hãng, giá niêm yết hiện từ 4,58 tỷ đồng đối với bản máy xăng và từ 4,71 tỷ đồng đối với bản hybrid.

Một mẫu SUV khác cũng được rao bán với mức giảm đáng kể là Mercedes-AMG G63 đời 2020. Chiếc xe có ngoại thất màu đen, nội thất đỏ, từng được người bán nhập vào với giá khoảng 7 tỷ đồng và hiện chào bán ở mức hơn 6 tỷ đồng.

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Mercedes-AMG G63 từng tạo cơn sốt tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2021 khi liên tục được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng lựa chọn. Ở thời điểm đó, giá xe G63 mua mới dao động khoảng 11-13 tỷ đồng.

Bên cạnh hai mẫu xe trên, danh sách xe giảm giá còn có Range Rover Vogue đời 2018, ngoại thất màu đen, nội thất nâu. Xe từng được mua vào với giá hơn 4 tỷ đồng và hiện được rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng.

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Một chiếc Infiniti QX80 đời 2015 cũng được chào bán với giá khoảng 1,4 tỷ đồng, giảm từ mức 1,8 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV cỡ lớn cùng phân khúc với những cái tên như Lexus LX 570 và Toyota Land Cruiser.

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Đáng chú ý, danh sách xe được rao bán không chỉ gồm những mẫu xe đời sâu mà còn xuất hiện một số ô tô có năm sản xuất khá mới. Trong đó có Porsche Panamera sản xuất năm 2025, mới chạy hơn 3.000 km. Xe từng có giá mua mới hơn 8 tỷ đồng nhưng hiện được chào bán ở mức hơn 6 tỷ đồng.

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Ngoài ra, đơn vị này còn rao bán Lexus GX 550 sản xuất năm 2025, Rolls-Royce Cullinan đời 2025 và Rolls-Royce Ghost Black Badge sản xuất năm 2024. Danh sách còn có mẫu xe thể thao McLaren 720S đời 2017 và SUV điện Tesla Model X.

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Diễn biến trên cho thấy áp lực giảm giá không chỉ xuất hiện trên thị trường xe mới mà còn lan sang phân khúc ô tô đã qua sử dụng. Điều này buộc các đơn vị kinh doanh phải chấp nhận giảm giá, cắt lỗ sâu nhằm đẩy bớt xe tồn.

Trong đó, các mẫu xe sang và siêu sang thường chịu mức khấu hao lớn hơn xe phổ thông. Mức độ mất giá càng lớn khi tuổi đời xe tăng cao trong khi thị trường bắt đầu xuất hiện các phiên bản mới.

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#xe sang #cắt lỗ #ô tô cũ #Hà Nội #siêu xe #giá xe cũ #showroom tư nhân #Land Cruiser #Mercedes-AMG G63 #Range Rover #Rolls-Royce

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