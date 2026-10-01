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Xe

Evo Grand Premia: Giá sau ưu đãi chỉ 24,9 triệu đồng, tiện ích dễ dùng mỗi ngày

P.V

Một ngày liên tục dừng, đỗ khiến chỗ chứa đồ, thao tác xoay trở xe và khả năng sạc thiết bị trở thành những nhu cầu thiết thực. Evo Grand Premia đáp ứng tốt nhịp sử dụng này với cốp 35 lít, hộc đồ phía trước, số lùi và hai cổng USB.

Hai khu vực chứa đồ cho lịch trình nhiều điểm dừng

Chị Thu Trang, 28 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội thường bắt đầu ngày mới ở văn phòng, sau đó gặp khách hàng, ghé siêu thị sau giờ làm. Điện thoại, laptop, áo khoác cùng nhiều vật dụng cá nhân theo chị qua từng chặng.

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Vì vậy, một trong những điểm chị chú ý trên Evo Grand Premia là cách bố trí không gian chứa đồ. Cốp dưới yên có dung tích 35 lít, phù hợp với những món đồ lớn, trong khi hộc phía trước có nắp đóng kín dành cho điện thoại, thẻ xe hoặc các vật dụng cần lấy nhanh.

Xe còn trang bị hai cổng USB Type-A và Type-C. Với người thường xuyên dùng điện thoại để xem bản đồ, liên lạc công việc hoặc thanh toán trong ngày, khả năng sạc ngay trên xe giảm bớt tình trạng phải tìm nguồn điện giữa các chặng.

“Ngày nào tôi cũng có vài lần mở cốp, lấy điện thoại, cất đồ rồi lại đi tiếp. Tôi thích xe có nhiều chỗ để đồ rõ ràng, vì chỉ cần bớt lỉnh kỉnh một chút là việc đi lại đã dễ chịu hơn”, chị Trang chia sẻ.

Số lùi thuận tiện khi ra vào bãi xe

Một tiện ích khác phù hợp với lịch sử dụng nhiều điểm dừng là số lùi, hỗ trợ người lái đưa xe khỏi vị trí đỗ hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Tay dắt phía sau bằng nhôm cũng tạo điểm cầm chắc chắn khi cần dắt, dựng hoặc quay đầu xe.

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Evo Grand Premia còn có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hạn chế xe trôi ngược khi bắt đầu di chuyển trên đoạn dốc. Đây là tình huống chị Trang thường gặp tại hầm tòa nhà văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Đèn passing hỗ trợ phát tín hiệu ánh sáng nhanh khi lưu thông.

Với những ngày phải di chuyển nhiều hơn bình thường, người dùng có thể bổ sung pin rời 2,4 kWh bên cạnh pin cố định cùng dung lượng đặt dưới sàn. Khi cả hai pin được sạc đầy, Evo Grand Premia có quãng đường di chuyển lên tới 262 km.

Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng. Pin rời có giá 5 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng khi mua xe, đưa giá Evo Grand Premia về chỉ còn 24,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm; pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn quãng đường di chuyển.

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