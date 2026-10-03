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Xe

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Bộ đôi xe phân khối lớn vừa ra mắt Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Thị trường xe mô tô phân khối lớn dịp cuối năm được khuấy động với sự xuất hiện của hai cái tên mới gồm CFMOTO 450CL-C AMT và Honda GB350S.

Đầu tiên là mẫu mô tô dáng cruiser CFMoto 450CL-C AMT được đưa về nước thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở TP.HCM.

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Điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe này là dù mang dáng mô tô phân khối lớn nhưng người lái có thể điều khiển như một chiếc xe tay ga.

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Nhờ được trang bị hộp số tự động AMT tự động, hệ thống sẽ tự động hóa thao tác ly hợp và chuyển số. Người lái theo đó không phải liên tục phối hợp tay côn, chân số và tay ga như trên mô tô côn tay thông thường.

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Các chế độ lái được điều chỉnh bằng cụm công tắc và nút bấm bên tay lái trái.

Ngoài ra, xe vẫn có chế độ M cho phép người lái tự tăng, giảm số bằng nút trên tay lái; bên cạnh chế độ S giữ vòng tua cao hơn cho phản hồi nhanh hơn.

CFMoto 450CL-C AMT được trang bị khối động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 449 cc. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 42 Nm.

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Các trang bị nổi bật trên mẫu xe này gồm có đèn full LED, màn hình TFT dạng tròn, bình xăng dung tích 12 lít, phuộc hành trình ngược phía trước, phanh đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 240 mm, ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

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Theo công bố, mẫu CFMoto 450CL-C AMT có giá bán 167 triệu đồng. Trong phân khúc mô tô cruiser 400-500 cc, mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc sẽ cạnh tranh với Honda Rebel 500 (181,3 triệu đồng) hay Kawasaki Eliminator 500 (182,8 triệu đồng).

Trong khi đó ở nhóm xe nhập khẩu chính hãng, Honda vừa chính thức giới thiệu tới thị trường Việt mẫu GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đây là lần đầu mẫu mô tô phân khối lớn được bán chính hãng tại Việt Nam.

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Honda GB350S hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe phân khối lớn có thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ điển và trang bị công nghệ hiện đại.

Xe có cụm đèn pha tròn sử dụng công nghệ LED, bình xăng dung tích lớn với phần hông phồng nhẹ và khung xe cân đối. Mẫu xe sử dụng yên dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng và cụm đèn hậu nhỏ gọn.

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Một số trang bị/tính năng nổi bật trên GB350S gồm vành 17 inch kết hợp lốp radial bản rộng phía sau, ly hợp hỗ trợ và chống trượt, kiểm soát lực kéo HSTC, hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 310 mm và phanh đĩa sau đường kính 240 mm, kết hợp ABS 2 kênh. Xe còn có màn hình LCD đa chức năng, công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm.

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Về vận hành, GB350S được trang bị động cơ 350cc, 4 kỳ, xi-lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa khoảng 21 mã lực và mô-men xoắn cực đại 30 Nm. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Mẫu xe phân khối lớn này có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng (VAT 10%). Với mức giá này, Honda GB350 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Royal Enfield Classic 350 (139 triệu đồng), Hunter 350 (109-112 triệu đồng) hay Triumph Speed 400 (189,9 triệu đồng).

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