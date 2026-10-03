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Xe

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Xe Mercedes bán chạy nhất Việt Nam thêm bản hybrid, giảm giá bản xăng

Lê Tuấn

TPO - Trong khi các đối thủ BMW X3 và Audi Q5 đều đã ra bản mới, mẫu xe sang Mercedes-Benz GLC vừa được bổ sung bản hybrid sạc ngoài để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Nối tiếp mẫu plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên là GLE 400e 4MATIC được ra mắt vào cuối năm 2025, hãng xe Đức vừa ra bổ sung thêm phiên bản GLC 350e 4MATIC vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

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Đây là lần đầu tiên mẫu xe Mercedes-Benz GLC có cấu hình PHEV. Các phiên bản trước đó dùng động cơ xăng có thêm hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) bổ trợ.

Việc GLC được bổ sung cấu hình PHEV cũng góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho dòng SUV này, trong bối các đối thủ như BMW X3 và Audi Q5 vẫn dùng động cơ xăng.

Cấu hình PHEV trên GLC 350e 4MATIC sử dụng kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện và pin 25,28 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

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Xe có phạm vi hoạt động thuần điện từ 115-128 km/lần sạc theo chuẩn WLTP châu Âu. GLC 350e dùng sạc AC 11 kW, có thể nạp đầy pin trong khoảng 2,75 giờ theo thông số công bố.

Một số điểm nhấn về thiết kế trên GLC 350e gồm có gói ngoại thất AMG Line, mâm 5 chấu thể thao 20 inch, cụm đèn trước kỹ thuật số.

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Nội thất có ghế trước thể thao chỉnh điện, nhớ vị trí, cụm đồng hồ 12,3 inch, màn hình trung tâm MBUX 11,9 inch, HUD, 15 loa Burmester và cửa sổ trời toàn cảnh.

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GLC 350e 4MATIC được công bố giá ở mức 2,999 tỷ đồng, trở thành phiên bản có giá cao nhất trong danh mục GLC hiện tại. Trong khi đó, các bản GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC được điều chỉnh giá xuống còn 1,999 tỷ và 2,499 tỷ đồng, áp dụng từ 1/10.

Trước đó, hai phiên bản GLC nêu trên có giá bán chính hãng lần lượt là 2,299 tỷ và 2,799 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch giữa giá mới và cũ của GLC máy xăng là 300 triệu đồng.

Đại diện của Mercedes-Benz Việt Nam cho biết việc điều chỉnh giá giúp danh mục sản phẩm GLC được phân cấp rõ ràng hơn, đồng thời đưa dòng SUV hạng sang này đến gần hơn với nhiều nhóm người dùng.

Theo giới tư vấn bán hàng, GLC chính là dòng xe bán chạy nhất của hãng xe Đức tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Đây cũng là một trong những dòng xe Mercedes được lắp ráp trong nước bên cạnh C-Class và E-Class.

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