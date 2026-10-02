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Xe

Toyota tham vọng vươn tầm thế giới với xe sang

Toyota vừa công bố kế hoạch tham vọng, mong muốn phân phối các mẫu xe thuộc thương hiệu Century ra các thị trường châu Á hay Trung Đông.

Toyota vừa công bố kế hoạch tham vọng, mong muốn phân phối các mẫu xe thuộc thương hiệu Century ra các thị trường châu Á hay Trung Đông.

Theo chuyên trang Motor1, Toyota đang tham vọng đưa thương hiệu siêu sang Century ra khỏi xứ sở hoa anh đào để tiến quân ra thị trường quốc tế, định vị nằm trên cả thương hiệu hạng sang Lexus.

Toyota Century muốn ra "biển lớn"

Ra đời từ năm 1967, Century vốn là dòng xe limousine gắn liền với giới chính trị gia, hoàng gia và các doanh nhân thượng lưu tại Nhật Bản. Sau khi ra mắt mẫu Century SUV vào năm 2023, Toyota đã chính thức tách Century thành một thương hiệu độc lập, đặt ở vị trí cao nhất trong toàn bộ tập đoàn.

"Century là một mô hình toàn cầu và chúng tôi muốn lắng nghe phản hồi từ giới chuyên môn trong ngành công nghiệp ôtô", ông Hiroki Nakajima, Giám đốc Công nghệ của Toyota chia sẻ khi Chủ tịch Akio Toyoda xuất hiện cùng chiếc Century SUV tại Detroit (Mỹ).

Hãng vừa tách Century ra thành một thương hiệu riêng từ năm nay. Ảnh: Toyota.
Hãng vừa tách Century ra thành một thương hiệu riêng từ năm nay. Ảnh: Toyota.

Hiện tại, phiên bản Century SUV trang bị động cơ V6 đã bắt đầu được xuất khẩu với số lượng hạn chế sang Trung Quốc, một số quốc gia Châu Á và Trung Đông.

Trong khi đó, bản sedan động cơ V8 truyền thống vẫn gắn liền với thị trường nội địa. Việc đưa Century làm cầu nối vươn ra toàn cầu giúp Lexus có thêm không gian phát triển bản sắc riêng, đồng thời giúp Toyota nhắm trực tiếp đến nhóm khách hàng siêu sang.

Thách thức đối đầu các ông lớn siêu sang

Động thái mới đưa Toyota bước vào cuộc đua trực tiếp với những tên tuổi danh tiếng như Rolls-Royce của BMW, Bentley thuộc tập đoàn Volkswagen hay Mercedes-Maybach.

Sức hút của Century vốn nằm ở triết lý thủ công tinh xảo và sự tinh tế đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Hãng xe cũng thể hiện sự cởi mở khi ra mắt bản concept Century gầm cao mui trần vào năm ngoái, cho thấy thương hiệu không muốn bị gò bó trong hình ảnh những chiếc sedan chuyên chở nguyên thủ truyền thống.

Những mẫu concept mới của Century không chỉ hướng đến nhóm nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Toyota.
Những mẫu concept mới của Century không chỉ hướng đến nhóm nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Toyota.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Toyota là bài toán nhận diện thương hiệu. Lịch sử gắn liền với Hoàng gia Nhật Bản là di sản khó có thể xóa nhòa trong ngày một ngày hai.

Khi vươn ra thị trường quốc tế, Toyota sẽ phải thuyết phục những khách hàng siêu giàu vốn quen thuộc với các thương hiệu phương Tây rằng Century hoàn toàn đủ tầm chung mâm với Rolls-Royce hay Bentley.

tech.zingnews.vn
#Toyota

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