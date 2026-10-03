Xe điện hóa của Toyota bán chạy kỷ lục

Nhóm xe điện hóa của Toyota, bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid, đóng góp 61% tổng doanh số Toyota tại Mỹ trong quý III.

Nhóm xe điện hóa của Toyota, bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid, đóng góp 61% tổng doanh số Toyota tại Mỹ trong quý III.

Theo InsideEVs, doanh số xe điện hóa của Toyota vừa đạt mức cao kỷ lục trong quý III, bất chấp tổng doanh số của hãng xe Nhật Bản chỉ tương đương mức đạt được ở cùng kỳ năm ngoái.

Toyota cho biết nhóm xe hybrid tự sạc (HEV), hybrid cắm sạc (PHEV) và xe thuần điện (BEV) đóng góp tỷ lệ 61% trong cơ cấu doanh số của hãng tại Mỹ trong giai đoạn tháng 7-9. Đây là mức cao kỷ lục của Toyota.

Tổng doanh số Toyota và Lexus tại Mỹ đạt 633.223 xe ở quý III, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, xe điện hóa ghi nhận doanh số 363.367 xe, tăng trưởng 28,5% so với quý III/2025. Xe HEV chiếm phần lớn, tiếp theo là PHEV và các mẫu BEV.

Cuộc chiến của Mỹ ở Iran đã ảnh hưởng nguồn cung nhiên liệu toàn cầu, neo giá xăng tại Mỹ ở mức cao trong thời gian dài. Giới phân tích cho rằng điều này thúc đẩy khách hàng tìm đến các dòng xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu, qua đó hướng sự quan tâm sang các hãng sở hữu dải sản phẩm mạnh về hybrid như Toyota, Honda, Hyundai và Kia.

Lũy kế từ đầu năm, Toyota đã bán được 931.434 xe hybrid cho khách hàng Mỹ. Mẫu xe bán chạy nhất Toyota RAV4 giảm 6,6% doanh số trong tháng 9 do động thái tập trung mở rộng quy mô sản xuất nhà máy.

Bù lại, đà tăng trưởng doanh số mạnh mẽ từ các mẫu xe hybrid còn lại như Toyota Camry, Toyota Sienna Hybrid và Toyota Grand Highlander Hybrid giúp doanh số xe lai xăng-điện của Toyota tăng trưởng như đã nêu ở trên.

Ở nhóm thuần điện, doanh số Toyota không quá ấn tượng nhưng vẫn tồn tại vài điểm sáng. Lượng tiêu thụ Toyota bZ đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt 24.994 xe từ đầu năm. Toyota bZ vì vậy đang vượt mặt các đối thủ chính như Chevrolet Equinox EV (18.154 xe), nhưng vẫn xếp sau Hyundai Ioniq 5 (31.112 xe).

Nhóm xe mới như C-HR và bZ Woodland chưa đóng góp đáng kể vào tổng lượng bán ra, với doanh số giai đoạn 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 7.215 xe và 2.600 xe.

Lexus RX tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu hạng sang thuộc sở hữu Toyota. Tổng số 89.824 xe RX bán ra tính từ đầu năm tại Mỹ bao gồm 37.448 xe thuộc bản HEV và 5.738 xe PHEV.

Doanh số của mẫu xe thuần điện Lexus RZ cũng đã tăng gấp đôi trong 9 tháng đầu năm nay, đạt 10.214 xe. Dòng ES Hybrid thế hệ mới sở hữu doanh số 5.133 xe, tức cao hơn gấp đôi lượng tiêu thụ 2.083 xe của bản BEV.