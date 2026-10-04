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Xe

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Hyundai Tucson đời cũ vẫn hút khách

Lê Tuấn

TPO - Trong bối cảnh dòng SUV Hyundai Tucson đã bắt đầu ra mắt bản thế hệ mới ở một số thị trường, phiên bản thế hệ cũ vẫn đang ghi nhận doanh số khả quan ở Mỹ và cả Việt Nam.

Hyundai Tucson thế hệ thứ tư ra mắt lần đầu vào năm 2020 và được nâng cấp năm 2024. Tới năm 2026, mẫu SUV cỡ C này bước sang phiên bản thế hệ mới (đời xe 2027) với thiết kế vuông vức và hiện đại hơn.

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Hyundai Tucson thế hệ thứ 5.

Trong khi bản mới chuẩn bị phủ sóng tại các đại lý, mẫu Tucson thế hệ cũ dường như càng được các khách hàng săn đón. Theo đó, doanh số tại Mỹ trong tháng 9 của mẫu xe này tăng mạnh tới 32%.

Cụ thể, Hyundai Tucson bán được 23.164 xe tại Mỹ trong tháng 9, tăng từ mức 17.569 xe cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một mẫu xe đang ở giai đoạn cuối vòng đời, đặc biệt khi Tucson không nhận được bất kỳ nâng cấp lớn nào ở đời 2026 nhằm thúc đẩy nhu cầu.

Đà tăng trưởng này cũng không chỉ xuất hiện trong một tháng. Tính từ đầu năm, doanh số Tucson tăng 10%. Là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Mỹ, chiếm gần 30% tổng doanh số thương hiệu.

Doanh số tăng trưởng không ngừng của Tucson góp phần đáng kể vào kết quả chung của hãng. Tổng doanh số Hyundai trong tháng 9 tại Mỹ đạt 77.439 xe, tăng 9% và cũng là mức cao kỷ lục của hãng tại thị trường Mỹ.

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Hyundai Tucson bản hybrid bán rất tốt tại Mỹ và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam.

Theo Carcsoops, kết quả bán hàng khả quan của Tucson tại Mỹ được thúc đẩy phần lớn bởi nhu cầu xe hybrid tăng cao, trong bối cảnh các ưu đãi xe điện đã bị loại bỏ trong khi chi phí nhiên liệu tăng cao.

Doanh số xe hybrid của Hyundai tăng 39% trong tháng 9, chiếm tới 28% tổng lượng xe bán ra của thương hiệu. Bên cạnh Tucson, các dòng xe khác có bản hybrid cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

Palisade là mẫu xe có mức tăng mạnh nhất xét theo tỷ lệ. Doanh số mẫu SUV lớn nhất của Hyundai đạt 10.327 xe trong tháng 9, tăng 52% so với mức 6.790 xe cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Palisade cũng là mẫu xe hoàn toàn mới ở đời 2026, trong khi phiên bản hybrid chỉ bắt đầu được cung cấp từ cuối năm 2025.

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Hyundai Palisade thế hệ mới cũng có doanh số tăng trưởng mạnh tại Mỹ.

Doanh số Sonata cũng tăng 39%, đạt 5.156 xe. Trong khi đó, Santa Fe ghi nhận mức tăng 21%, lên 12.227 xe. Mẫu SUV này được bổ sung phiên bản hybrid có giá dễ tiếp cận hơn cho đời 2026.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu đối với các mẫu xe hybrid của Hyundai được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Tucson hiện là dòng xe bán chạy thứ hai của Hyundai Thành Công với 5.712 chiếc được bàn giao từ đầu năm. Mẫu SUV cỡ C này chuẩn bị bổ sung phiên bản hybrid, bên cạnh mẫu Palisade Hybrid hoàn toàn mới.

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