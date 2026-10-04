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Gần 23.000 người ở Thái Nguyên được đào tạo kỹ năng lái xe máy

Thanh Hiếu

TPO - Sau 2 tháng thí điểm “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, hơn 22.900 người dân Thái Nguyên được đào tạo kỹ năng lái xe và cách xử lý tình huống giao thông. Cùng với đó, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông cho người dân, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp thí điểm “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

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Lực lượng CSGT Thái Nguyên hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT đã phổ biến các nội dung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các hành vi vi phạm và mức xử phạt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe và xử lý các tình huống giao thông. Đồng thời, tuyên truyền về văn hóa khi tham gia giao thông, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

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Lực lượng CSGT tuyên truyền tại các trường học

Giảm cả 3 tiêu chí

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Chiến dịch sẽ trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn, kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm và nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng CSGT và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường.

Sau 2 tháng triển khai, đã có 22.932 người được đào tạo kỹ năng lái xe mô tô an toàn. Bên cạnh đó, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô trên địa bàn tỉnh giảm 12 vụ, giảm 3 người chết và giảm 15 người bị thương so với 2 tháng trước đó. Đồng thời, giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ mở rộng đối tượng đào tạo, trong đó chú trọng học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, Thượng tá Nguyễn Văn Quang thông tin.

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#Thái Nguyên #Đào tạo lái xe #Tai nạn giao thông #Cảnh sát giao thông #Xe mô tô #An toàn giao thông

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