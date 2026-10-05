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Xe

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Ô tô điện 'nhái' Toyota Alphard, giá dưới 300 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe điện Nora EV Metro đến từ Pakistan mang ngoại hình gợi liên tưởng tới Toyota Alphard, có mức giá dự kiến quy đổi ở mức khoảng 280 triệu đồng.

Toyota Alphard và Vellfire là hai mẫu minivan bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản, đồng thời cũng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia khác.

Do đó, không ít hãng xe lấy cảm hứng từ bộ đôi này để sản xuất ra các mẫu minivan có kiểu dáng tương đồng. Trong đó có nhà sản xuất ô tô Pakistan Nora EV với mẫu xe điện mới mang tên Metro.

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Dù không mang logo Toyota nhưng Nora EV Metro có nhiều đường nét thiết kế “vay mượn” từ Alphard và Vellfire. Ở phía trước, cụm đèn được thiết kế đơn giản hơn, trong khi lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các hốc gió dọc viền mạ crôm mang đậm phong cách Toyota.

Những điểm tương đồng tiếp tục xuất hiện ở phần thân xe và đuôi xe với cửa hậu dựng đứng, cánh gió trên nóc và cụm đèn hậu hình tam giác.

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Tuy nhiên, khác với Alphard và Vellfire sử dụng cửa trượt chỉnh điện, Metro vẫn trang bị cửa mở bản lề truyền thống cho hàng ghế sau. Mẫu xe đến từ Pakistan cũng có kích thước nhỏ hơn đáng kể.

Xe chỉ dài 3.900 mm, tức tương đương một số mẫu hatchback cỡ A. Bộ mâm cũng có kích thước khá khiêm tốn, chỉ 14 inch - con số phù hợp hơn với những mẫu kei-car.

Khoang cabin của Metro EV bố trí 5 chỗ ngồi. Thiết kế nội thất sử dụng nhiều đường nét và cách phối màu lấy cảm hứng từ các mẫu xe cao cấp.

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Bảng táp-lô gợi liên tưởng đến màn hình Hyperscreen của Mercedes, nhưng thực tế chỉ là một mảng nhựa lớn tích hợp màn hình giải trí cỡ vừa ở trung tâm. Trang bị trên xe gồm kết nối Bluetooth, cổng USB, nút khởi động, điều hòa, cửa sổ chỉnh điện và camera lùi.

Khung gầm của Metro có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Nora EV cho biết đã có tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện đường sá tại Nam Á cũng như cải thiện tư thế ngồi cho những hành khách có vóc dáng cao.

Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất chỉ 4.000 W, tương đương khoảng 5 mã lực. Thông số này thậm chí chỉ ngang với một số mẫu xe máy điện.

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Hãng cung cấp nhiều tùy chọn pin LFP với dung lượng 9 kWh, 15 kWh và 23,1 kWh. Phiên bản sử dụng bộ pin lớn nhất có thể di chuyển từ 250-300 km sau mỗi lần sạc.

Đáng chú ý, Nora EV Metro dự kiến được bổ sung tùy chọn EREV, giúp kéo dài phạm vi hoạt động thêm 150-180 km. Hãng xe cũng dự định triển khai mạng lưới trạm đổi pin ở Pakistan phục vụ xe điện của mình trong tương lai.

Bên cạnh mẫu minivan điện Metro mang phong cách Toyota Alphard và Vellfire, Nora EV còn phát triển mẫu SUV điện cỡ nhỏ Nora E30 với thiết kế như ‘sao chép’ Range Rover thế hệ cũ.

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Đây cũng là mẫu xe duy nhất đang được hãng mở bán tại quê nhà, với giá từ 1.889.000 rupee Pakistan, tương đương khoảng 177 triệu đồng.

Nora EV cho biết mẫu Metro sẽ sớm được đưa ra thị trường với giá khởi điểm dưới 3 triệu rupee Pakistan. Mức giá này quy đổi tương đương khoảng 280 triệu đồng.

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