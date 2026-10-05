Loạt xe điện hóa nổi bật tại Triển lãm ô tô lớn nhất từ đầu năm

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta

Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5

Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V

Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran

Xe GenZ của năm: VinFast VF 3

Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2

Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5

Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H

Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid

Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8

Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5

Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green

Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6