Loạt xe điện hóa nổi bật tại Triển lãm ô tô lớn nhất từ đầu năm

TPO - Trong bối cảnh Vietnam Motor Show (VMS) không được tổ chức trong năm 2026, Triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua trở thành sự kiện trưng bày ô tô có quy mô lớn và đáng chú ý nhất từ đầu năm.
Các mẫu ô tô hybrid được Honda mang đến triển lãm gồm Civic, HR-V và CR-V.
Trong khi đó, Omoda & Jaecoo đưa tới VIMS 2026 các mẫu xe điện hóa gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 PHEV cùng các phiên bản J5 hybrid và thuần điện.
Bên cạnh ô tô, gian hàng của hãng Trung Quốc còn trưng bày các sản phẩm robot có khả năng tương tác, thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.
Một trong những cái tên đáng chú ý nhất có thể kể đến là Toyota Innova Cross HEV - Mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường năm 2025.
Trong đó, mẫu Palisade mới luôn có đông người vây quanh để xem và tìm hiểu. Đây cũng là cái tên được vinh danh ở hạng mục 'Xe hybrid mới của năm' (Hạng cao cấp) tại CCA năm nay.
Một số mẫu mẫu SUV điện hóa cỡ lớn cũng xuất hiện tại VIMS 2026 gồm Volvo XC90, Mazda CX-90 HEV và Lynk & Co 900 PHEV.
Bên cạnh các dòng xe phổ thông, xe dành cho gia đình, VIMS 2026 còn quy tụ một số dòng “xe chơi” như Volkswagen Golf hay Ford Ranger Raptor V6.
Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026
Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta
Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V
Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2
Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5
Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H
Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid
Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8
Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5
Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green
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