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Xe

Loạt xe điện hóa nổi bật tại Triển lãm ô tô lớn nhất từ đầu năm

Lê Tuấn

TPO - Trong bối cảnh Vietnam Motor Show (VMS) không được tổ chức trong năm 2026, Triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua trở thành sự kiện trưng bày ô tô có quy mô lớn và đáng chú ý nhất từ đầu năm.

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Hơn 60 mẫu xe từ nhiều thương hiệu được quy tụ trong một không gian trưng bày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đáng chú ý, các dòng xe điện hóa﻿ xuất hiện có sự đa dạng cả về mẫu mã và cấu hình, từ hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) cho đến EREV và xe thuần điện.
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Trong số này bao gồm nhiều mẫu xe lọt top đề cử của giải thưởng Car Choice Awards (CCA) 2026. Đây đều là những cái tên được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và bình chọn từ cộng đồng.
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Tâm điểm của gian hàng VinFast﻿ là VF Wild, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Mẫu bán tải EREV này mới ra mắt vào tháng trước với giá niêm yết từ từ 860 triệu đồng.
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Một mẫu xe mới khác của VinFast cũng thu hút sự quan tâm là VF 8 thế hệ mới. Mẫu SUV cỡ D này chiến thắng hạng mục 'Xe thuần điện mới của năm'.
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Trong khi đó, Honda﻿ là thương hiệu duy nhất đưa cả xe hai bánh và xe bốn bánh tới trưng bày. Gian hàng được chia thành hai khu, gồm khu xe máy điện và khu ô tô hybrid.
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Các mẫu ô tô hybrid được Honda mang đến triển lãm gồm Civic, HR-V và CR-V.
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Gian của Geely﻿ tạo hình theo phong cách không gian dã ngoại. Mẫu xe được trưng bày là SUV điện cỡ nhỏ EX2 - 'Xe cho phái nữ của năm' tại CCA 2026.
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Trong khi đó, Omoda & Jaecoo đưa tới VIMS 2026 các mẫu xe điện hóa gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 PHEV cùng các phiên bản J5 hybrid và thuần điện.
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Bên cạnh ô tô, gian hàng của hãng Trung Quốc còn trưng bày các sản phẩm robot có khả năng tương tác, thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.
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Ngoài 4 gian trên, dàn xe đến từ những thương hiệu khác được trưng bày chung ở các phân khu.
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Một trong những cái tên đáng chú ý nhất có thể kể đến là Toyota Innova Cross HEV - Mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường năm 2025.
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Hyundai﻿ cũng góp mặt với bộ đôi xe điện hóa mới là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid.
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Trong đó, mẫu Palisade mới luôn có đông người vây quanh để xem và tìm hiểu. Đây cũng là cái tên được vinh danh ở hạng mục 'Xe hybrid mới của năm' (Hạng cao cấp) tại CCA năm nay.
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Một số mẫu mẫu SUV điện hóa cỡ lớn cũng xuất hiện tại VIMS 2026 gồm Volvo XC90, Mazda CX-90 HEV và Lynk & Co 900 PHEV.
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Bên cạnh các dòng xe phổ thông, xe dành cho gia đình, VIMS 2026 còn quy tụ một số dòng “xe chơi” như Volkswagen Golf hay Ford Ranger Raptor V6.
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Mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ là cái tên mới nhất của dòng Land Cruiser được hãng Nhật đưa về phân phối trong nước. Xe sở hữu cấu hình thiên về off-road, song kích thước gọn và trang bị tiện nghi đủ phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.
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Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 mang dáng crossover đuôi coupe, hướng đến nhóm người dùng trẻ đam mê xe thiết kế cá tính, phong cách thể thao.
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Mazda MX-5 (trái) là xe mui trần duy nhất xuất hiện tại VIMS 2026. Đây cũng là cái tên thắng hạng mục 'Xe chất chơi của năm'.
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Theo BTC, kết quả CCA 2026﻿ cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng đa dạng về lựa chọn. Bên cạnh những mẫu xe phục vụ các nhu cầu sử dụng truyền thống, xe điện﻿ và hybrid tiếp tục tạo dấu ấn trong các hạng mục của mùa giải.
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Cùng với đó, công nghệ, trang bị, phong cách và mục đích sử dụng ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình người dùng lựa chọn ô tô.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta

Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5

Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V

Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran

Xe GenZ của năm: VinFast VF 3

Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2

Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5

Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H

Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid

Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8

Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5

Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green

Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6

#xe điện hóa #xe hybrid #xe điện #VIMS 2026 #triển lãm ô tô #vinfast #hyundai #honda #geely #Car Choice Awards #CCA 2026

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