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Xe

Xe bán chạy nhất của Lexus được làm mới

Lê Tuấn

TPO - Trong quá trình phát triển loạt nâng cấp cho dòng RX, Lexus đã đưa mẫu SUV này tới đường đua Nürburgring nổi tiếng của Đức để thử nghiệm.

Trường đua Nürburgring vốn được biết đến như “sân chơi” của những mẫu xe thể thao, siêu xe và hatchback hiệu năng cao. Trong quá trình tối ưu dòng RX, Lexus tận dụng cơ sở thử nghiệm tại cơ sở này để thực hiện một số thay đổi đối với hệ thống khung gầm, qua đó cải thiện độ ổn định và sự êm ái khi vận hành.

Hãng xe Nhật Bản cho biết địa hình gồ ghề cùng mặt đường thay đổi liên tục tại “Địa ngục xanh” là môi trường lý tưởng để các kỹ sư tinh chỉnh những thay đổi này.

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Những điều chỉnh trên RX cũng được kỳ vọng mang lại khả năng vận hành tuyến tính và tự nhiên hơn. Điều này có thể không quá quan trọng với phần lớn khách hàng tìm mua RX, nhưng lại là yếu tố đáng chú ý đối với những người quan tâm đến khả năng vận hành của mẫu SUV Nhật Bản.

Bên cạnh những thay đổi về khung gầm, Lexus cũng bổ sung một số nâng cấp nhỏ cho RX. Xe được trang bị kính cửa trước có khả năng cản tia hồng ngoại, giúp cải thiện hiệu quả chống hấp thụ nhiệt.

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Chức năng giữ phanh Brake Hold cũng được nâng cấp với khả năng ghi nhớ thiết lập. Các phiên bản RX350 và RX350h nay có thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số, trong khi camera hành trình phía trước và phía sau trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Hiện Lexus mới công bố RX phiên bản nâng cấp tại thị trường Nhật Bản và chưa tiết lộ thời điểm đưa xe tới các thị trường khác.

Tại Nhật Bản, phiên bản thấp nhất là RX 350 L, sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, dẫn động một cầu. Mức giá khởi điểm là từ 7.040.000 yên (tương đương khoảng 1,16 tỷ đồng).

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Phiên bản dẫn động 4 bánh có giá từ 7.450.000 yên (tương đương 1,22 tỷ đồng). Cao hơn là bản RX 350 F Sport dẫn động 4 bánh, giá khởi điểm từ 7.510.000 yên (khoảng 1,23 tỷ đồng). Cả ba phiên bản đều có công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Đứng trên RX 350 là RX 350h, sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 246 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm. Phiên bản dẫn động cầu trước có giá từ 8.000.000 yên (khoảng 1,31 tỷ đồng), trong khi bản dẫn động 4 bánh có giá từ 8.510.000 yên (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Bản RX 450+ trang bị hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ 2.5L nâng cấp, cho tổng công suất 304 mã lực. Mức giá khởi điểm từ 9.130.000 yên (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất tại Nhật Bản là RX 500h, sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, công suất 366 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Mẫu xe này có giá từ 9.290.000 yên (khoảng 1,53 tỷ đồng).

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Phiên bản Lexus RX 500h F Sport Performance cao cấp nhất tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

RX là dòng xe bán chạy nhất của Lexus trên toàn cầu. Theo trang chủ của Lexus Việt Nam, mẫu SUV hạng sang này đang được bán với các phiên bản gồm RX 350h Premium, RX 350h Luxury và RX 500h F Sport Performance.

Giá niêm yết lần lượt ở mức 3,35 - 4,14 - 4,94 tỷ đồng. Ở Việt Nam, Lexus RX cạnh tranh với các đối thủ như BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7, Volvo XC90.

Dòng Lexus RX bán tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo đó, những nâng cấp về vận hành được đề cập trong bài dự kiến cũng sẽ có mặt trên các lô xe RX phân phối ở nước ta trong tương lai.

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