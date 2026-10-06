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Xe

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

P.V

Xe VinFast VF 3 - mẫu SUV mini đến từ Việt Nam - đã được Disway Awards 2026 vinh danh “Thương hiệu Tin tưởng và Yêu thích 2026”, ở hạng mục “Xe con chạy điện”. Giải thưởng không chỉ phản ánh uy tín và sức hút mạnh mẽ của mẫu xe VF 3, mà còn khẳng định sự phù hợp và thấu hiểu thị trường Indonesia của VinFast.

Disway Awards là giải thưởng thường niên uy tín do Disway National Network, một trong những mạng lưới truyền thông hàng đầu Indonesia, phối hợp với đơn vị nghiên cứu độc lập Infovesta Utama tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ghi dấu ấn nhất với công chúng trong các lĩnh vực: từ ngân hàng, công nghệ, bán lẻ, y tế, giao thông, thực phẩm và đồ uống đến giáo dục và dịch vụ công (các cơ quan chính phủ).

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Kết quả được xác định từ nghiên cứu trên 20.000 người tại 20 thành phố lớn của Indonesia, trong đó các thương hiệu được vinh danh phải được nhắc tới đầu tiên trong từng lĩnh vực với tỷ lệ nhận diện đạt trên 70%.

Tại hạng mục “Xe con chạy điện”, mẫu xe VinFast VF 3 đến từ Việt Nam được ghi nhận có độ nhận diện cao nhất trong những người được khảo sát. VinFast VF 3 chinh phục người tiêu dùng Indonesia nhờ 3 ưu điểm vượt trội. Về diện mạo, xe có thiết kế khỏe khoắn, hiện đại, kích thước nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Về công năng, dù thuộc dòng mini SUV, xe vẫn đảm bảo 4 chỗ ngồi thoải mái, tiện nghi. Về hiệu quả kinh tế, xe có giá dễ tiếp cận, chi phí năng lượng phù hợp với số đông người tiêu dùng.

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Song song với việc phát triển sản phẩm phù hợp, VinFast cũng nhanh chóng mở rộng thị trường nhờ chính sách hỗ trợ người dùng ưu việt như: miễn phí sạc tại các trạm sạc V-GREEN đến hết ngày 31/03/2029; đảm bảo giá trị bán lại lên tới 80%, (tùy theo các điều khoản và điều kiện áp dụng); cung cấp lựa chọn linh hoạt là sở hữu pin và thuê pin…

Với việc tập trung vào tính thực dụng, thiết kế độc đáo, dễ dàng cá nhân hóa theo sở thích và khả năng tiếp cận cao - VinFast VF 3 đặc biệt phù hợp với đa số khách hàng phổ thông lần đầu chuyển sang xe điện.

Ông Arunodoy Das, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ:“Việc VinFast VF 3 được vinh danh tại Disway Awards 2026 đã khẳng định uy tín, chất lượng và sự phù hợp của sản phẩm, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch sang xe điện đang ngày gia tăng tại Indonesia. Đó là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu phát triển những mẫu xe vừa thực tế, dễ tiếp cận, vừa đi kèm các giải pháp hỗ trợ tối ưu cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển giao thông xanh, sạch tại Indonesia”.

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Giải thưởng Disway Awards 2026 là sự ghi nhận tiếp theo của thị trường Indonesia dành cho hãng xe điện hàng đầu Đông Nam Á. Năm 2025, VF 3 đã giành danh hiệu “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Carvaganza Editors’ Choice Awards. Thương hiệu VinFast cũng liên tiếp được vinh danh tại detikcom Awards với giải thưởng “Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia”; CNN Indonesia Awards 2025 với giải “Đổi mới nổi bật trong di chuyển điện bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho độc lập năng lượng”; Road to CNBC Indonesia Awards với danh hiệu “Thương hiệu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”…

Với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, từ mini SUV VF 3 tới SUV cỡ lớn MPV 7, mạng lưới bán hàng, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc trải rộng cùng nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt - VinFast đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông tại Indonesia./.

#VinFast #VF 3 #Xe điện #Disway Awards #Thương hiệu tin tưởng #Indonesia

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