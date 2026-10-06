VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.

Với chủ đề “Đổi mới Sáng tạo vượt qua mọi Biên giới - Innovation Beyond Borders” cùng tinh thần “Vươn ra thế giới - Kết nối toàn cầu”, Better Choice Awards 2026 là giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) nằm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và là một hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026.

Điểm mới của Giải thưởng năm nay là bổ sung thêm một hạng mục hoàn toàn mới - Nation Builders Awards - nhằm tôn vinh các thương hiệu có đóng góp lớn trong việc kiến tạo những giá trị mới cho đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với ý nghĩa đó, thương hiệu ô tô - xe máy điện VinFast đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của các chuyên gia, hội đồng giải thưởng và đông đảo người tiêu dùng dành cho hành trình chinh phục thế giới đầy cảm hứng mà VinFast đã kiên định theo đuổi trong suốt những năm qua.

Song hành cùng VinFast trong hành trình mang những giá trị tốt đẹp của xe điện thương hiệu Việt đến với đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế, thương hiệu gọi xe số một Việt Nam Green SM cũng đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Sự vươn lên bền bỉ và mạnh mẽ của Green SM để trở thành nền tảng gọi xe chiếm thị phần số một Việt Nam, dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và sự tin yêu của người tiêu dùng, đồng thời đã mở rộng hoạt động tới 8 quốc gia trên thế giới là lời khẳng định cho chất lượng của xe điện VinFast cùng đẳng cấp dịch vụ 5 sao của Green SM. Sự phát triển mạnh mẽ của cả VinFast và Green SM tại các thị trường quốc tế đang giúp cho niềm “kiêu hãnh Việt Nam” bay cao, vươn xa.

Trong nhóm giải thưởng Car Choice Awards dành riêng cho lĩnh vực ô tô, VinFast một lần nữa tái khẳng định vị thế của hãng xe số một thị trường với 4 giải thưởng bao gồm: “Xe thuần điện mới của năm” dành cho VF 8 thế hệ mới; “Xe GenZ của năm” dành cho VF 3; “Xe dịch vụ cho hành khách của năm” dành cho Limo Green; và “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” dành cho chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”.

Với các hạng mục giải thưởng đa dạng, trải rộng từ phân khúc xe cao cấp dành cho gia đình, xe cá nhân được giới trẻ ưa chuộng, đến xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải được cả hành khách và tài xế đánh giá cao, VinFast đang cho thấy dải sản phẩm phong phú, đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt. Đó chính là lý do ô tô điện VinFast đang được nhiều người tiêu dùng coi là lựa chọn đáng cân nhắc đầu tiên khi có nhu cầu mua ô tô mới.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được VinFast tổ chức rộng khắp trên 34 tỉnh, thành phố đã mang đến cơ hội tiếp cận và sở hữu ô tô - xe máy điện cho đông đảo người dân tại các địa phương. Giải thưởng “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” là lời khẳng định của Better Choice Awards 2026 dành cho tác động xã hội sâu rộng mà chuỗi sự kiện của VinFast đã tạo ra, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng điện hóa giao thông tại Việt Nam.

Better Choice Awards 2026 là mùa thứ 4 của giải thưởng, do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Đổi mới Sáng tạo (SATI) - Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc VinFast và Green SM đồng loạt được tôn vinh ở 8 hạng mục giải thưởng lớn là lời khẳng định của Ban tổ chức dành cho sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng mà hai thương hiệu tiên phong trong xu hướng giao thông xanh đang tạo ra tại Việt Nam./.