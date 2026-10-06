Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

P.V

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.

Với chủ đề “Đổi mới Sáng tạo vượt qua mọi Biên giới - Innovation Beyond Borders” cùng tinh thần “Vươn ra thế giới - Kết nối toàn cầu”, Better Choice Awards 2026 là giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) nằm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và là một hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026.

a1.jpg

Điểm mới của Giải thưởng năm nay là bổ sung thêm một hạng mục hoàn toàn mới - Nation Builders Awards - nhằm tôn vinh các thương hiệu có đóng góp lớn trong việc kiến tạo những giá trị mới cho đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với ý nghĩa đó, thương hiệu ô tô - xe máy điện VinFast đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của các chuyên gia, hội đồng giải thưởng và đông đảo người tiêu dùng dành cho hành trình chinh phục thế giới đầy cảm hứng mà VinFast đã kiên định theo đuổi trong suốt những năm qua.

a2.jpg
a3.jpg

Song hành cùng VinFast trong hành trình mang những giá trị tốt đẹp của xe điện thương hiệu Việt đến với đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế, thương hiệu gọi xe số một Việt Nam Green SM cũng đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Sự vươn lên bền bỉ và mạnh mẽ của Green SM để trở thành nền tảng gọi xe chiếm thị phần số một Việt Nam, dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và sự tin yêu của người tiêu dùng, đồng thời đã mở rộng hoạt động tới 8 quốc gia trên thế giới là lời khẳng định cho chất lượng của xe điện VinFast cùng đẳng cấp dịch vụ 5 sao của Green SM. Sự phát triển mạnh mẽ của cả VinFast và Green SM tại các thị trường quốc tế đang giúp cho niềm “kiêu hãnh Việt Nam” bay cao, vươn xa.

a4.jpg

Trong nhóm giải thưởng Car Choice Awards dành riêng cho lĩnh vực ô tô, VinFast một lần nữa tái khẳng định vị thế của hãng xe số một thị trường với 4 giải thưởng bao gồm: “Xe thuần điện mới của năm” dành cho VF 8 thế hệ mới; “Xe GenZ của năm” dành cho VF 3; “Xe dịch vụ cho hành khách của năm” dành cho Limo Green; và “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” dành cho chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”.

Với các hạng mục giải thưởng đa dạng, trải rộng từ phân khúc xe cao cấp dành cho gia đình, xe cá nhân được giới trẻ ưa chuộng, đến xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải được cả hành khách và tài xế đánh giá cao, VinFast đang cho thấy dải sản phẩm phong phú, đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt. Đó chính là lý do ô tô điện VinFast đang được nhiều người tiêu dùng coi là lựa chọn đáng cân nhắc đầu tiên khi có nhu cầu mua ô tô mới.

a5.jpg
a6.jpg

Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được VinFast tổ chức rộng khắp trên 34 tỉnh, thành phố đã mang đến cơ hội tiếp cận và sở hữu ô tô - xe máy điện cho đông đảo người dân tại các địa phương. Giải thưởng “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” là lời khẳng định của Better Choice Awards 2026 dành cho tác động xã hội sâu rộng mà chuỗi sự kiện của VinFast đã tạo ra, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng điện hóa giao thông tại Việt Nam.

Better Choice Awards 2026 là mùa thứ 4 của giải thưởng, do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Đổi mới Sáng tạo (SATI) - Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc VinFast và Green SM đồng loạt được tôn vinh ở 8 hạng mục giải thưởng lớn là lời khẳng định của Ban tổ chức dành cho sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng mà hai thương hiệu tiên phong trong xu hướng giao thông xanh đang tạo ra tại Việt Nam./.

Tính đến tháng 8/2026, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến xe xanh, với tổng quãng đường di chuyển khoảng 6 tỷ km bằng xe điện VinFast trên toàn cầu, góp phần giảm phát thải hơn 800.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 36 triệu cây xanh mỗi năm và tương đương khoảng 12.000 ha rừng được trồng mới.
#VinFast #Green SM #Better Choice Awards #Giải thưởng #Thương hiệu Việt

Cùng chuyên mục

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

VinFast VF 3 được trao giải “Thương hiệu tin tưởng và yêu thích” – Disway Awards 2026

Xe VinFast VF 3 - mẫu SUV mini đến từ Việt Nam - đã được Disway Awards 2026 vinh danh “Thương hiệu Tin tưởng và Yêu thích 2026”, ở hạng mục “Xe con chạy điện”. Giải thưởng không chỉ phản ánh uy tín và sức hút mạnh mẽ của mẫu xe VF 3, mà còn khẳng định sự phù hợp và thấu hiểu thị trường Indonesia của VinFast.

Ford Ranger tăng giá

Ford Ranger tăng giá

Một số phiên bản Ford Ranger vừa được điều chỉnh giá bán tăng thêm 19-24 triệu đồng từ đầu tháng 10.

Clip: Ô tô con tạt đầu xe khác ngay cổng trạm thu phí

TPO - Vừa qua cổng trạm thu phí, chiếc ô tô điện mini bất ngờ chuyển làn từ bên trái sang, chạy cắt ngang đầu xe gắn camera đang đi ra ở làn kế bên để tấp vào lề phải. Vụ việc xảy ra ở trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Đông Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Clip: Xe container vỡ 'toác đầu' sau va chạm với ô tô tải

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh một xe container va chạm dồn xe tải vào lề đường, sau đó đâm vào bờ tường dẫn tới hư hỏng phần đầu. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường ướt do mưa lớn. Vụ việc xảy ra tại Quốc Lộ 38 đoạn qua xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

Diễn biến mới ‘cuộc đua’ giảm giá ô tô trong nước

Diễn biến mới ‘cuộc đua’ giảm giá ô tô trong nước

TPO - Hầu hết các thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Hyundai vẫn duy trì ưu đãi kích cầu cho các dòng xe chủ lực như tháng trước. Bên cạnh đó, cũng có một số cái tên được bổ sung hoặc rút khỏi danh mục khuyến mãi, qua đó phản ánh diễn biến thị trường.

Hai tuyến buýt số 22A, 22B được thay bằng xe điện từ 5/10

Hai tuyến buýt số 22A, 22B được thay bằng xe điện từ 5/10

Từ ngày 05/10/2026, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco đã đưa xe điện vào thay thế phương tiện dầu diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Clip: Xe sedan lấn làn, đâm trực diện ô tô ngược chiều

TPO - Tình huống được camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc sedan màu đen di chuyển với tốc độ khá cao, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều rồi đâm trực diện một ô tô màu trắng. Va chạm mạnh khiến hai xe bị văng ngược hướng nhau, hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Tĩnh.

Clip: Xe bán tải đi ngược chiều, quay đầu gặp CSGT

TPO - Camera an ninh ghi lại tình huống một xe bán tải từ vỉa hè xuống đường đi ngược chiều, sau đó quay đầu sang làn đối diện thì gặp hai đồng chí CSGT. Xe này sau đó không dừng lại mà luồn lách để bỏ chạy. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Gần 23.000 người ở Thái Nguyên được đào tạo kỹ năng lái xe máy

Gần 23.000 người ở Thái Nguyên được đào tạo kỹ năng lái xe máy

TPO - Sau 2 tháng thí điểm “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, hơn 22.900 người dân Thái Nguyên được đào tạo kỹ năng lái xe và cách xử lý tình huống giao thông. Cùng với đó, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe