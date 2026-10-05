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Xe

Xe máy điện VinFast ghi điểm nhờ chính sách hậu mãi sát nhu cầu người dùng

P.V

Khi mua một chiếc xe để dùng lâu dài, khả năng tiếp cận dịch vụ thuận tiện là một phần quan trọng của trải nghiệm sở hữu. Với gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc cùng tổng đài 24/7, người mua xe máy điện VinFast có thể yên tâm sử dụng trong dài hạn.

Thuận tiện bảo dưỡng, sửa chữa xe

Với người dùng xe máy, độ phủ của mạng lưới xưởng dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu khi phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa. Theo thống kê, mạng lưới kinh doanh và dịch vụ xe máy điện VinFast đã có gần 800 cơ sở trên toàn quốc. Quy mô này cho phép chủ xe có thêm lựa chọn khi cần làm dịch vụ hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

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Trải nghiệm thực tế của nhiều chủ xe máy điện VinFast cho thấy việc bảo dưỡng định kỳ cũng rất đơn giản. Lịch sử chăm sóc xe được quản lý trên hệ thống toàn quốc. Khi chủ xe sử dụng dịch vụ tại một cơ sở khác, kỹ thuật viên có thể tiếp cận dữ liệu những lần kiểm tra trước để theo dõi tình trạng phương tiện. Với một chiếc xe dùng trong nhiều năm, sự liền mạch của thông tin khiến việc chăm sóc xe nhất quán hơn qua từng mốc sử dụng.

“Thực tế vài lần mang xe đi kiểm tra đều khá nhanh, thủ tục gọn, kỹ thuật viên tư vấn rõ những hạng mục cần làm. Với tôi, dịch vụ hậu mãi tốt là lý do để yên tâm dùng xe lâu dài”, anh Minh Quân, 34 tuổi, Hà Nội, chia sẻ sau khi sử dụng chiếc Feliz hơn một năm.

Bên cạnh đó, tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 là kênh để chủ xe tìm địa chỉ dịch vụ hoặc nhận hướng dẫn khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng. Người dùng vì thế có đầu mối chính hãng để liên hệ ngay cả ngoài giờ làm việc thông thường.

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Chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường

Với chủ xe máy điện VinFast, trải nghiệm hậu mãi khác biệt còn được thể hiện bằng loạt chính sách vượt tiêu chuẩn thị trường. Một trong những chương trình nổi bật mà hãng xe Việt triển khai là chính sách cam kết minh bạch và đúng hẹn trong thời gian sửa chữa. Cụ thể, nếu thời gian sửa xe vượt quá cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính. Với trường hợp sửa chữa pin, khách hàng được hỗ trợ mượn pin để tiếp tục sử dụng xe.

Ngoài ra, VinFast áp dụng thời hạn bảo hành thuộc nhóm tốt nhất thị trường xe máy. Các mẫu xe sử dụng pin LFP được bảo hành 6 năm, không giới hạn số km; riêng pin có thời hạn bảo hành 8 năm, cũng không giới hạn số km. Chính sách này giảm bớt băn khoăn của nhiều người dùng về chi phí sửa chữa các hạng mục lớn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Với người sử dụng xe cường độ cao, chính sách này càng đáng chú ý khi quyền lợi không bị giới hạn bởi số km. Đơn cử, với tài xế chạy dịch vụ, quãng đường tích lũy nhanh không làm ảnh hưởng tới thời hạn bảo hành.

“Chạy dịch vụ thì số km lên rất nhanh. VinFast áp dụng bảo hành không giới hạn km với cả xe và pin là hiếm có trên thị trường. Dùng xe càng nhiều càng thấy rõ giá trị của chính sách này”, anh Hoàng Phúc, một tài xế công nghệ tại TP.HCM, chia sẻ.

Mạng lưới gần 800 cơ sở, tổng đài 24/7 cùng chính sách vượt chuẩn thị trường của VinFast tạo thành hệ thống hậu mãi toàn diện, tăng động lực cho khách hàng tự tin sở hữu xe máy điện.

Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, người dùng Việt có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện VinFast dễ dàng hơn nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Cụ thể, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang xe máy điện VinFast được hỗ trợ 1,5–6 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản. Khách hàng lựa chọn hình thức thuê pin được miễn phí tối đa 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết 30/6/2028.

#VinFast #xe máy điện #hậu mãi #bảo hành #dịch vụ

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