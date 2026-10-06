Hơn 200 suất quà được Phúc Long trao tặng dịp trung thu tại Bảo Lộc

Phúc Long Heritage vừa trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 90 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động thuộc chương trình cộng đồng “Vui Hội Trăng Rằm”, mang đến niềm vui bình dị cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lộc Nga.

Ngày 25/ 9 vừa qua, 120 suất học bổng được Phúc Long trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Lộc Nga, Phường B’lao, Tỉnh Lâm Đồng. Khoản hỗ trợ giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và duy trì việc học trong năm học 2026 - 2027.

Phúc Long cùng hơn 400 học sinh tham gia trò chơi vận động, giao lưu và các tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn, cùng đón Rằm tháng Tám tại trường.Sân trường Lộc Nga rộn ràng với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, tiếng cười và sự háo hức của các em.

Bên cạnh đó, thương hiệu trà Việt còn dành 90 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường B’Lao. Mỗi phần quà bao gồm nhiều nhu yếu phẩm được trao tận tay từng gia đình.

Món quà nhỏ giúp các em có thêm động lực đến trường, san sẻ cùng các gia đình một phần gánh nặng chi tiêu hằng ngày.

Bảo Lộc được chọn làm điểm đến đầu tiên của chương trình vì đây là nơi Phúc Long khởi nghiệp từ năm 1968, gắn với những đồi chè của cao nguyên Lâm Đồng. Sau 58 năm, thương hiệu đã hiện diện tại hơn 250 cửa hàng trên toàn quốc, vẫn gắn bó với Bảo Lộc - vùng nguyên liệu được coi là điểm tựa trong câu chuyện di sản của thương hiệu.

Trở về Bảo Lộc bằng một chương trình cộng đồng là cách Phúc Long thể hiện sự gắn bó lâu dài với vùng đất và người dân nơi đây.

Một mùa trăng khép lại, nhưng hành trình sẻ chia vẫn tiếp tục. Từ “Vui Hội Trăng Rằm”, Phúc Long Heritage mong muốn tiếp tục gắn kết cùng nhiều địa phương khác nhau bằng những hoạt động thiết thực, dành nhiều hơn sự quan tâm cho cộng đồng và thế hệ trẻ. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.