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Kinh tế

SATRA chủ động nguồn hàng đón Tết Đinh Mùi 2027

P.V

Tết chưa đến, nhưng cuộc đua chuẩn bị hàng hóa đã vào guồng. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) dự kiến dành hơn 376 tỷ đồng để dự trữ hàng phục vụ Tết Đinh Mùi 2027, tăng 10,8% so với năm trước. Từ thịt heo, rau củ, thực phẩm chế biến đến hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn cung được tăng cường theo sức mua, cùng các giải pháp giữ giá, kiểm soát chất lượng và đưa hàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tập trung vào nhóm hàng thiết yếu

Theo đánh giá của SATRA, người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm và giá bán hợp lý. Các sản phẩm tiện lợi, thực phẩm chế biến và quà biếu tặng cũng được dự báo gia tăng nhu cầu trong thời gian cận Tết.

Trên cơ sở đó, Hệ thống bán lẻ SATRA dự kiến dự trữ khoảng 376,1 tỷ đồng hàng hóa cho giai đoạn trước và sau Tết. Trong đó, nhóm bia, rượu và nước giải khát chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 141,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so với Tết Bính Ngọ 2026. Nhóm thực phẩm tươi sống đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 16,7%; riêng rau củ quả tăng 22%, thịt heo và thịt bò tăng 14%, trứng tăng 14% và thịt gia cầm tăng 13%.

Các nhóm thực phẩm ngọt, khô, mặn và hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được tăng dự trữ từ 7% đến gần 10%, phản ánh xu hướng tiêu dùng chú trọng nhu cầu ăn uống và sinh hoạt gia đình trong dịp tết.

Satramart Siêu thị Sài Gòn thực hiện nhiều chương trình khuyến mại mừng sinh nhật tuổi 25. Ảnh: SATRA
Satramart Siêu thị Sài Gòn thực hiện nhiều chương trình khuyến mại mừng sinh nhật tuổi 25. Ảnh: SATRA

VISSAN chủ động nguồn nguyên liệu từ sớm

Trong chuỗi cung ứng của SATRA, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) tiếp tục giữ vai trò chủ lực về nguồn thực phẩm. Doanh nghiệp đã triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9-2026 với tổng giá trị nguồn hàng khoảng 506 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Sản lượng thực phẩm tươi sống dự kiến đạt 760 tấn, tăng 7%; thực phẩm chế biến đạt 3.352 tấn, tăng 14%.

Theo kế hoạch, VISSAN chủ động nguồn heo hơi từ các trang trại của doanh nghiệp và hệ thống liên kết đạt tiêu chuẩn VietGAP. Các lô hàng được kiểm soát chất lượng từ khâu chăn nuôi, vận chuyển đến giết mổ. Đối với thịt bò, doanh nghiệp sử dụng nguồn bò Úc được quản lý theo tiêu chuẩn ESCAS nhằm bảo đảm yêu cầu truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Hiện VISSAN có năng lực giết mổ khoảng 1.500 con/ngày và năng lực sản xuất thực phẩm chế biến khoảng 130 tấn/ngày. Doanh nghiệp cũng chủ động dự trữ nguyên liệu và bao bì đủ cho 2-3 tháng sản xuất liên tục, đồng thời cam kết giữ ổn định giá bán trong suốt giai đoạn trước, trong và sau tết.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. Ảnh: SATRA
VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. Ảnh: SATRA

Chợ Bình Điền chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm

Tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền, sản lượng hàng hóa được dự báo tăng nhanh trong khoảng một tuần trước tết. Cao điểm rơi vào các đêm 25-27 tháng Chạp khi tổng lượng hàng nhập chợ dự kiến tăng khoảng 75% so với ngày thường.

Trong đó, trái cây có thể tăng khoảng 170%, thịt súc sản tăng 40%, rau củ quả tăng 16%, thủy hải sản khô tăng khoảng 100%, còn hoa tươi tăng khoảng 375%. Giá nhiều mặt hàng phục vụ tết được dự báo tăng từ 10% đến 20%, riêng hoa tươi có thể tăng khoảng 30% trong những ngày cao điểm.

Để bảo đảm nguồn cung, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã chủ động làm việc với các thương nhân và chủ vựa lớn nhằm nắm chắc kế hoạch nhập hàng, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền nắm chắc kế hoạch nhập hàng. Ảnh: SATRA
Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền nắm chắc kế hoạch nhập hàng. Ảnh: SATRA

Tăng cường logistics và bình ổn thị trường

Cùng với nguồn hàng, SATRA đầu tư đáng kể cho năng lực hậu cần. Hệ thống dự kiến bố trí khoảng 1.200 tấn hàng hóa trị giá gần 80 tỷ đồng tại kho Viettel Post, tăng khoảng 30% so với mức dự trữ thông thường. Trong đó có khoảng 150 tấn hàng nhãn riêng SATRA tập trung ở các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn và sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

SATRA hiện vận hành ba trung tâm kho, duy trì đội xe 25 chiếc phục vụ vận chuyển, đồng thời phối hợp với đối tác logistics để tăng cường năng lực điều phối hàng hóa trong những ngày cao điểm. Khoảng 30 chuyến bán hàng lưu động cũng được dự kiến triển khai tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu vực tập trung đông công nhân.

Doanh nghiệp đồng thời dành hơn 6 tỷ đồng nguồn hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết.

Bảo đảm an toàn thực phẩm và kích cầu tiêu dùng

Song song với công tác tạo nguồn, SATRA yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, nhập hàng, vận chuyển, bảo quản đến bán hàng. Các nhóm thịt, trứng, thủy hải sản, rau củ quả và thực phẩm chế biến được tăng cường kiểm nghiệm trong suốt mùa kinh doanh tết.

Về kinh doanh, hệ thống bán lẻ SATRA dự kiến triển khai 6 kỳ khuyến mại từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027 với khoảng 700-1.000 sản phẩm mỗi kỳ, mức giảm giá lên đến 49% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu. Khoảng 50 mẫu giỏ quà tết có giá từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng cũng được đưa ra thị trường, kết hợp với các kênh bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi.

Sản phẩm Tick xanh trách nhiệm được bày bán trong hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA
Sản phẩm Tick xanh trách nhiệm được bày bán trong hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Trong bối cảnh thị trường cuối năm được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhưng cạnh tranh ngày càng cao, kế hoạch phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 cho thấy SATRA đang đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, đầu mối cung ứng và bán lẻ nhằm bảo đảm nguồn hàng, ổn định giá và nâng cao chất lượng phục vụ. Từ vùng nguyên liệu của VISSAN, hoạt động điều tiết của Chợ Bình Điền đến mạng lưới phân phối của SATRA, toàn bộ chuỗi cung ứng đang được chuẩn bị theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát nhu cầu thực tế của thị trường

#SATRA #Tết Đinh Mùi #nguồn hàng #thực phẩm #bình ổn thị trường #siêu thị #chất lượng

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