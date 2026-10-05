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Kinh tế

Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) thay đổi thương hiệu và nhận diện mới GTINX

P.V

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) chính thức công bố thay đổi thương hiệu sang Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX), xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại.

Mở rộng không gian phát triển, xác lập vị thế mới

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, GTEL đã tích lũy nền tảng về viễn thông, công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực, quản trị và năng lực tổ chức triển khai; đồng thời từng bước mở rộng sang công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số và các sản phẩm, giải pháp công nghiệp an ninh. Những nền tảng này là cơ sở để GTINX bước vào một không gian phát triển rộng hơn, với trọng tâm là nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và tự chủ về năng lực sản xuất công nghiệp.

Công bố thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu mới GTINX
Công bố thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu mới GTINX

Sự thay đổi tên gọi sang GTINX phản ánh sự chuyển dịch về tầm nhìn, lĩnh vực hoạt động, năng lực và chiến lược phát triển mới của doanh nghiệp, đồng thời diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực quan trọng của phát triển đất nước, cùng với yêu cầu xây dựng năng lực công nghệ và công nghiệp an ninh ngày càng cao. Đây là cơ sở để GTINX xác lập định hướng phát triển mới, gắn năng lực công nghệ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTINX định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, phát triển sản phẩm, giải pháp và hạ tầng công nghệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển Việt Nam tự chủ, bền vững.

Mục tiêu của GTINX là từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất; xây dựng năng lực công nghệ - công nghiệp có chiều sâu, nâng cao tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Trọng tâm là các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ mới; các sản phẩm, thiết bị, hệ thống phục vụ công nghiệp an ninh và có tính lưỡng dụng cao. Không gian phát triển mới của GTINX vì vậy cần phải hình thành chuỗi năng lực từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX
Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX

Bốn trụ cột chiến lược

Để thực hiện định hướng trên, GTINX tập trung vào 4 trụ cột: Nghiên cứu và Phát triển (R&D); Công nghiệp an ninh; Giải pháp và dịch vụ số; Dịch vụ hạ tầng và kết nối.

Trong đó, hai trụ cột chiến lược là Công nghiệp an ninh và Nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo (RDI) - là nơi hình thành năng lực lõi, quyết định định vị và giá trị dài hạn của GTINX. Hai trụ cột này được đo bằng mức độ làm chủ công nghệ, danh mục sản phẩm chiến lược và khả năng đáp ứng đặt hàng của Bộ Công an, trong đó: RDI giữ vai trò hạt nhân: đầu mối nghiên cứu, phát triển mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao; Công nghiệp an ninh giữ vai trò chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và hệ thống hoàn chỉnh.

Hai trụ cột hỗ trợ gồm Giải pháp và dịch vụ công nghệ; Hạ tầng và kết nối, Hai trụ cột hỗ trợ được tổ chức, quản trị theo nguyên tắc doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp bảo đảm năng lực triển khai, vận hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của GTINX; hiệu quả được đánh giá tổng hợp trên các tiêu chí nhiệm vụ, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng vốn.

Bốn trụ cột trên hình thành chuỗi liên kết khép kín từ “nghiên cứu - sản xuất - tích hợp - vận hành”. Qua đó, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là cơ sở để GTINX rút ngắn chu kỳ từ nghiên cứu đến sản phẩm, nâng cao chất lượng và khả năng tự chủ, tối ưu nguồn lực, tạo dòng tiền tái đầu tư cho công nghệ, từ đó hình thành năng lực công nghiệp an ninh có tính tự chủ, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hợp tác để phát triển

Định hướng phát triển của GTINX từng bước được cụ thể hóa thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác công nghệ, doanh nghiệp lớn trong nước như: ACV, BIDV, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), các Học viện, Viện nghiên cứu,… các đối tác nước ngoài: AWS (Mỹ), Thales (Pháp), Google (Mỹ), Microsoft (Mỹ), SpaceX (Mỹ), JSC Concern Granit (Nga), Huawei (TQ), Nokia (Phần Lan), Tonnjes (Đức), Qualcomm (Mỹ) và nhiều đối tác khác. Thông qua hợp tác, GTINX kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế với năng lực nội tại, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, nâng cao năng lực công nghệ - công nghiệp của doanh nghiệp. Đồng thời, hợp tác mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để GTINX tiếp cận những bài toán lớn, yêu cầu thực tiễn của đất nước, từ đó phát triển sản phẩm, giải pháp và năng lực mới, đưa công nghệ vào thực tiễn và tạo ra những giá trị thiết thực.

Tự tin - Tự chủ - Tự cường

TỰ TIN - Bản lĩnh thực hiện sứ mệnh - GTINX tự tin vào trí tuệ, con người và nền tảng đã được tích lũy, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và chủ động bước vào những lĩnh vực, công nghệ và bài toán mới. Tự tin là khát vọng vươn lên và bản lĩnh của GTINX dám đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn, có ý nghĩa đối với đất nước và xã hội.

TỰ CHỦ - Làm chủ năng lực và công nghệ - GTINX chủ động nghiên cứu, phát triển nhằm làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất các sản phẩm, giải pháp, quy trình và hạ tầng trọng yếu; không ngừng nâng cao năng lực nội tại và từng bước giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để vươn tầm xa hơn.

TỰ CƯỜNG - Kiến tạo giá trị bền vững - GTINX kiên định xây dựng nội lực, bền bỉ đổi mới và chủ động thích ứng để biến tri thức, công nghệ và năng lực làm chủ thành những sản phẩm, giải pháp và giá trị thực tiễn; qua đó, củng cố sức mạnh nội tại, tạo nền tảng cho sự phát triển và hưng thịnh quốc gia.

Vươn mình - Định hình tương lai

“Vươn mình - Định hình tương lai” là thông điệp cho giai đoạn phát triển mới của GTINX. Vươn mình là nâng cao năng lực, mở rộng lĩnh vực hoạt động và chủ động bước vào những công nghệ, sản phẩm và thị trường mới. Định hình tương lai là tập trung đầu tư cho nghiên cứu, làm chủ công nghệ, dẫn dắt, đặt nền móng cho xây dựng năng lực công nghiệp an ninh hiện đại.

GTINX chủ động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp thu tri thức, công nghệ và huy động nguồn lực chất lượng cao, đồng thời phát huy nội lực để đẩy nhanh quá trình làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực công nghệ, công nghiệp an ninh và tạo ra các sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn.

GTINX sẵn sàng cho hành trình mới, hướng tới làm chủ công nghệ, làm chủ sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp
GTINX sẵn sàng cho hành trình mới, hướng tới làm chủ công nghệ, làm chủ sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp

Về GTINX

Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và công nghiệp an ninh. GTINX phát triển năng lực theo chuỗi từ nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ đến tự chủ sản xuất.

GTINX tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ trọng yếu; phát triển sản phẩm, giải pháp, nền tảng và hạ tầng công nghệ phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng “Tự tin - Tự chủ - Tự cường”, GTINX hướng tới xây dựng năng lực công nghệ - công nghiệp có giá trị lâu dài, góp phần vào một Việt Nam tự chủ, an toàn và phát triển bền vững.

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Tên tiếng Anh: GLOBAL TECHNOLOGY INDUSTRY CORPORATIONTên viết tắt: GTINXCách đọc: Gờ Tin Ích

#GTINX #Công nghiệp an ninh #Nghiên cứu và phát triển #Chuyển đổi số #Hợp tác quốc tế

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