Doanh nhân trẻ Nghệ An: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm với quê hương

23 năm qua, cộng đồng doanh nhân trẻ Nghệ An không ngừng lớn mạnh, tạo ra những giá trị thiết thực cho kinh tế - xã hội, đồng hành cùng người lao động và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.

Chiều 5/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chương trình là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những cơ hội, thách thức trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Hội, tiếp thêm động lực để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới, hợp tác và vươn lên.

Bà Lê Thị Huyền Nhung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Huyền Nhung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An cho biết, trải qua 23 năm hình thành và phát triển, cộng đồng doanh nhân trẻ ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hội viên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn.

Những đóng góp ấy góp phần tạo dựng hình ảnh doanh nhân trẻ Nghệ An năng động, sáng tạo, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.

Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, hỗ trợ hội viên, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chương trình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

23 năm qua, cộng đồng Doanh nhân trẻ Nghệ An ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không chỉ đồng hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội còn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội của tỉnh. Qua đó, tinh thần sẻ chia, tương trợ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Đổi mới để vươn xa

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, yêu cầu đổi mới và thích ứng đặt ra ngày càng rõ đối với mỗi doanh nghiệp. Theo định hướng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên, tạo môi trường để các doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ cơ hội và cùng phát triển.

Hội sẽ chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân.

Cùng với đó, Hội tăng cường kết nối với các địa phương, sở, ngành và tổ chức hội trong nước, quốc tế nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Một định hướng được Hội quan tâm là tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ Nghệ An với tinh thần sống trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng.

Với phương châm “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, không ngừng tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp, người lao động và quê hương.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác Hội, phong trào Doanh nhân trẻ và hoạt động an sinh xã hội được biểu dương, khen thưởng.

Theo đó, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025-2026.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Việc biểu dương, khen thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tạo động lực để cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến những chương trình vì cộng đồng, các doanh nhân trẻ Nghệ An đang góp thêm nguồn lực cho quê hương. Đó cũng là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp trẻ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.