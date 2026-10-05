Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nhân trẻ Nghệ An: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm với quê hương

Ngọc Tú

23 năm qua, cộng đồng doanh nhân trẻ Nghệ An không ngừng lớn mạnh, tạo ra những giá trị thiết thực cho kinh tế - xã hội, đồng hành cùng người lao động và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.

Chiều 5/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chương trình là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những cơ hội, thách thức trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Hội, tiếp thêm động lực để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới, hợp tác và vươn lên.

tp_img-8286.jpg
Bà Lê Thị Huyền Nhung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Huyền Nhung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An cho biết, trải qua 23 năm hình thành và phát triển, cộng đồng doanh nhân trẻ ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hội viên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn.

Những đóng góp ấy góp phần tạo dựng hình ảnh doanh nhân trẻ Nghệ An năng động, sáng tạo, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.

Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, hỗ trợ hội viên, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chương trình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

tp_img-8416.jpg
23 năm qua, cộng đồng Doanh nhân trẻ Nghệ An ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không chỉ đồng hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội còn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội của tỉnh. Qua đó, tinh thần sẻ chia, tương trợ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Đổi mới để vươn xa

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, yêu cầu đổi mới và thích ứng đặt ra ngày càng rõ đối với mỗi doanh nghiệp. Theo định hướng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên, tạo môi trường để các doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ cơ hội và cùng phát triển.

Hội sẽ chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

tp_img-8395.jpg
Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân.

Cùng với đó, Hội tăng cường kết nối với các địa phương, sở, ngành và tổ chức hội trong nước, quốc tế nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Một định hướng được Hội quan tâm là tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ Nghệ An với tinh thần sống trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng.

Với phương châm “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, không ngừng tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp, người lao động và quê hương.

tp_img-8348.jpg
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác Hội, phong trào Doanh nhân trẻ và hoạt động an sinh xã hội được biểu dương, khen thưởng.

Theo đó, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026.

tp_img-8362.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025-2026.
tp_img-8376.jpg
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Việc biểu dương, khen thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tạo động lực để cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến những chương trình vì cộng đồng, các doanh nhân trẻ Nghệ An đang góp thêm nguồn lực cho quê hương. Đó cũng là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp trẻ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Xem thêm

#Nghệ An #Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An #Công ty Nhật Hoàng #bà Lê Thị Huyền Nhung #doanh nhân #Ngày Doanh nhân #doanh nhân trẻ

Cùng chuyên mục

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

TPO - Nhiều trường, cơ sở đào tạo đã bổ sung quy trình cung cấp hóa đơn học phí qua email hoặc yêu cầu người học đăng ký, bổ sung thông tin ngay khi đóng tiền. Tuy nhiên, để khoản chi có đủ hồ sơ làm căn cứ giảm trừ gia cảnh, phụ huynh cần chủ động lấy và lưu giữ hóa đơn, chứng từ thay vì chờ đến cuối năm mới tìm lại.

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

Lý do tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh vượt các 'đầu tàu'

Lý do tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh vượt các 'đầu tàu'

TPO - 9 tháng năm nay, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ sự bứt phá của công nghiệp mà còn từ dòng vốn đầu tư, hoạt động xây dựng, thương mại - dịch vụ và sự phục hồi của nhiều lĩnh vực kinh tế.

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.

Có 1 tỷ đồng gửi ở đâu lãi suất cao, nhiều quà tặng?

Có 1 tỷ đồng gửi ở đâu lãi suất cao, nhiều quà tặng?

TPO - Lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng vượt 9%/năm khiến cuộc đua tìm kiếm nơi gửi tiền có lợi nhất ngày càng sôi động. Hiện, nhiều ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất niêm yết, mà còn tung hàng loạt chương trình cộng lãi suất, tặng voucher, trả lãi trước... để thu hút tiền nhàn rỗi.

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

TPO - Sáng nay (5/10), giá vàng trong nước đứng im. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mốc 143,5 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu thu hẹp đáng kể.

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Trong tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn các dòng vốn FDI có chất lượng, có khả năng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước.

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Cột mốc này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo thêm dư địa để MB mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe