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Kinh tế

Tiềm lực nhà thầu Trung Quốc vừa được cấp phép làm metro số 2 TPHCM

Theo Znews

Nhà thầu Trung Quốc tham gia dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) từng xây tuyến cao tốc 350 km/h đầu tiên của nước này và hàng loạt công trình đường sắt, cao tốc, cầu khác.

Vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM có quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (gọi tắt là Tập đoàn Đường sắt số 6 Trung Quốc - CRSG), cho phép doanh nghiệp tham gia dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương với vai trò nhà thầu phụ cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - CREC (nhà thầu chính liên danh với Thaco làm tổng thầu EPC của dự án).

Quyết định này được Sở Xây dựng ban hành sau thông báo trúng thầu thi công của CREC và văn bản chấp thuận của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR).

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Dự án metro 2 TPHCM.

Tại dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), Tập đoàn Đường sắt số 6 Trung Quốc đảm nhận thi công từ ga Nguyễn Hồng Đào đến ga Tân Bình, nhưng không bao gồm ga Bà Quẹo và tường vây ga Phạm Văn Bạch; thi công đoạn hầm khoan từ ga Bảy Hiền đến Phạm Văn Bạch, đoạn đào hở, tường chắn, cầu cạn, khu depot và trạm biến áp; thi công lắp đặt hệ thống đường ray.

Để triển khai dự án, nhà thầu chính cũng sử dụng nhà thầu phụ của Việt Nam là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hòa Thịnh.

Trong phần giới thiệu trên website chính thức, Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc là công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc và có vốn điều lệ 2,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 328 triệu USD).

Tập đoàn có trụ sở chính tại Bắc Kinh và có 15 công ty con và chi nhánh. Tính đến cuối năm 2024, tập đoàn có tổng số hơn 13.000 nhân viên, trong đó có hơn 8.300 cán bộ chuyên môn và kỹ thuật.

Công ty sở hữu hơn 6.400 bộ máy móc thiết bị, gồm khoảng 17 máy khoan hầm các loại như máy dành cho tàu điện ngầm với đường kính lớp lót và điều kiện địa chất khác nhau, máy khoan hầm đường kính lớn cho đường sắt.

Về số lượng dự án, công ty đang triển khai hơn 350 dự án đường sắt cao tốc, đường sắt hiện hữu, cao tốc, công trình đô thị, tàu điện ngầm và xây dựng nhà cửa, cũng như dịch vụ bảo trì, vận hành đường sắt và đường cao tốc, với năng lực sản xuất xây dựng hàng năm đạt 45 tỷ nhân dân tệ (6,71 tỷ USD).

Tập đoàn đã đảm nhận nhiều dự án kỹ thuật quy mô lớn trong và ngoài nước, tham gia xây dựng hơn 20 tuyến đường sắt trục chính, trong đó có tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu và Bắc Kinh - Thượng Hải.

Đơn vị cũng xây dựng, mở rộng hơn 20 đầu mối đường sắt lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang...; triển khai các dự án nâng tốc, cải tạo tuyến đường hiện có và xây dựng nhiều tuyến đường sắt mới.

Bên cạnh các dự án đường sắt trục chính, công ty còn tham gia xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng chở khách đầu tiên Tần Hoàng Đảo - Thẩm Dương, và tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên với tốc độ 350 km/h, liên tỉnh Bắc Kinh - Thiên Tân.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu, được giới thiệu là hành lang đường sắt cao tốc đẹp nhất đến và đi từ Bắc Kinh, nhà ga đường sắt cao tốc đẹp nhất cho Thế vận hội mùa đông.

Ở lĩnh vực đường sắt đô thị, công ty đã tham gia các dự án tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô và Thiên Tân. Doanh nghiệp cũng có kinh nghiệm xây dựng đường sắt cao tốc, đường cao tốc, cầu dây văng...

Tại Việt Nam, tập đoàn này cũng là nhà thầu chính của dự án đường sắt đô thị đầu tiên: tuyến Cát Linh - Hà Đông. Đây được xem là dấu mốc trong quá trình doanh nghiệp đưa các sản phẩm đường sắt đô thị nhẹ của Trung Quốc ra thị trường quốc tế, dựa trên tiêu chuẩn, năng lực sản xuất và công nghệ của Trung Quốc.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2011 và cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị vào tháng 11/2018.

Dự án được thực hiện bằng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án đã được nghiệm thu và bàn giao cho Hà Nội đưa vào vận hành khai thác từ ngày 6/11/2021.

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#Doanh nghiệp #Trung Quốc #Đường sắt đô thị #TPHCM #Tiềm lực nhà thầu Trung Quốc tham gia làm tuyến metro số 2 TP.HCM

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