Xã hội

Thí điểm cơ chế đặc biệt phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM

Luân Dũng
TPO - Hà Nội và TP HCM sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, đề-pô đường sắt, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết ngày 9/10 về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 188 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của HĐND về phát triển đô thị theo mô hình TOD và nhiều nội dung quan trọng khác: HĐND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy định chi tiết các chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

1010ds1.jpg
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội)

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu hai thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, đề-pô đường sắt, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD.

Đồng thời, tổ chức lập, phê duyệt dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD tại các ga, đề-pô đường sắt đô thị.

Chính phủ cũng yêu cầu bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt để tạo quỹ đất đấu giá nhằm phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tổ chức đấu giá quỹ đất vùng phụ cận ga, đề-pô đường sắt để phát triển đô thị theo quy định của pháp luật để tạo nguồn ngân sách cho địa phương.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (9/10/2025).

