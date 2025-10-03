Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bắc Nam

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu tái định cư Nhị Khê rộng khoảng 4,94ha có đường giao thông quy hoạch trục chính 20,5m, đường nội bộ 13m. Dự án có 172 lô đất ở, mỗi lô rộng 80m2, còn lại là đất cây xanh, sân chơi, thương mại dịch vụ.

Ngày 3/10, UBND xã Thường Tín đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 về xây dựng khu tái định cư Nhị Khê phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam dài 1.508,6km. Trong đó, đoạn qua địa bàn xã Thường Tín dài khoảng 4,68km. Theo UBND xã Thường Tín, để đảm bảo tiến độ dự án, việc triển khai xây dựng các khu tái định cư ở thời điểm này là cần thiết.

ng-dan-ttin.jpg
Người dân xã Thường Tín nêu ý kiến liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam

Theo đề xuất diện tích nghiên cứu khu tái định cư Nhị Khê khoảng 4,94ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp. Dự án tái định cư đã được thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận, có đường giao thông quy hoạch trục chính rộng 20,5m. Dự án có 172 ô đất ở, mỗi ô rộng 80m2, còn lại là đất cây xanh, sân chơi, thương mại dịch vụ.

Tại hội nghị, các hộ dân đều đồng tình ủng hộ, nhất trí cao đối với công tác GPMB phục vụ dự án; đồng thời nêu một số băn khoăn, liên quan đến thu hồi, GPMB.

Bà Uông Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín cho biết, chính quyền địa phương luôn bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân bị thu hồi đất, GPMB phục vụ dự án.

Lãnh đạo UBND xã Thường Tín mong muốn các hộ dân ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam #Xã Thường Tín #Hà Nội

