Hòa Phát lọt Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam và Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới 2026

Ngày 3 - 4/10/2026, Tập đoàn Hòa Phát được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2026, đồng thời nhận giải thưởng Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới tại Better Choice Awards 2026.

Tại Chương trình Thương hiệu mạnh lần thứ 23 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, Hòa Phát được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân. Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp tiêu biểu với những nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và những đóng góp nổi bật đối với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Tại Giải thưởng Better Choice Awards 2026, Hòa Phát được vinh danh trong Hạng mục Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới

Thương hiệu Hòa Phát không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế. Tại Giải thưởng Better Choice Awards 2026, Hòa Phát được vinh danh trong Hạng mục Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới. Đây là Giải thưởng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC-Bộ Tài chính), Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ và Công ty cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp kiến tạo đất nước, những đơn vị đang xây nền hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế.

Tập đoàn đồng loạt triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy, khu liên hợp với tổng công suất mục tiêu lên đến 130 MWp

Hòa Phát tiên phong ứng dụng công nghệ luyện kim tuần hoàn khép kín, tối ưu hóa tiêu hao năng lượng thông qua thu hồi nhiệt dư, khí than phát điện giúp tự chủ tới 90% nhu cầu điện năng tại các Khu liên hợp gang thép. Song song với đó, Tập đoàn đồng loạt triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy, khu liên hợp với tổng công suất mục tiêu lên đến 130 MWp nhằm gia tăng tỷ trọng năng lượng sạch. Tập đoàn cũng hoàn thành kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn ISO 14064-1:2018 và tái sử dụng hơn 99% chất thải rắn phát sinh trong chuỗi sản xuất góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Thép dự ứng lực Hòa Phát được cấp vào Dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc

Hòa Phát khẳng định vị thế nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam khi cung cấp sản phẩm cho hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như: Cao tốc Bắc - Nam, Nhà ga T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Phú Quốc, và Trung tâm Hội nghị APEC 2027,…

Sản phẩm của Hòa Phát đã vươn khắp năm châu, xuất khẩu đến 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính hàng đầu thế giới như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada, Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc.

Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/6/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Hòa Phát liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 5 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi), duy trì chương trình "Nhịp đập yêu thương" phẫu thuật tim miễn phí cho hơn 500 bệnh nhi nghèo và tiếp nhận bảo trợ dài hạn cho gần 200 trẻ em mồ côi trên khắp cả nước.